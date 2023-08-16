Де Хеа согласен перейти в «Баварию», но цель клуба – Ортега. Давида подпишут, если не купят вратаря у «Ман Сити»

Давид Де Хеа дал свое согласие на переход в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, кандидатура бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» не обсуждалась в мюнхенском клубе интенсивно в последние недели. Но в «Баварии» рассматривали возможность подписания 32-летнего испанца, поскольку отпали варианты с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, перешедшим в «Реал Мадрид» на правах аренды, и вратарем «Аякса» Херонимо Рульи, получившим травму. Были проведены переговоры с Де Хеа и его агентами.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» дал свое согласие на переход в «Баварию». У сторон не возникнет проблем при обсуждении условий контракта испанца, если они решат оформить сделку. Заключить контракт с Де Хеа можно будет быстро.

В то же время главной целью «Баварии» остается . К кандидатуре Де Хеа вернутся, если договориться о переходе 30-летнего вратаря « » не удастся.

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