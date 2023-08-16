Де Хеа согласен перейти в «Баварию», но цель клуба – Ортега. Давида подпишут, если не купят вратаря у «Ман Сити»
Давид Де Хеа дал свое согласие на переход в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, кандидатура бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» не обсуждалась в мюнхенском клубе интенсивно в последние недели. Но в «Баварии» рассматривали возможность подписания 32-летнего испанца, поскольку отпали варианты с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, перешедшим в «Реал Мадрид» на правах аренды, и вратарем «Аякса» Херонимо Рульи, получившим травму. Были проведены переговоры с Де Хеа и его агентами.
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» дал свое согласие на переход в «Баварию». У сторон не возникнет проблем при обсуждении условий контракта испанца, если они решат оформить сделку. Заключить контракт с Де Хеа можно будет быстро.
В то же время главной целью «Баварии» остается Штефан Ортега. К кандидатуре Де Хеа вернутся, если договориться о переходе 30-летнего вратаря «Манчестер Сити» не удастся.
Ох, Нойер никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей
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Ты такой особенный. Что могут понимать всякие Клоппы и Гвардиолы, профаны чистые. Вот Де Хеа настоящий монстр, которого и в сборную почему-то не берут, а единственный свой ЧМ в салат провалил. Никто не понимает, а ты понимаешь. Ты гений, не сомневайся
Если тебе серьезно объяснять, может попытаешься понять. Бавария всю жизнь играет с Нойером, а после с Зоммером. То есть с вратарем, который может начать атаку, подстраховать защиту, а нынче будут играть с ограниченным ленточником, который застрял где-то в начале нулевых по стилю игры. Так вот. Бавария теперь будет ограничена в выходе из обороны в атаку, привозов от Де Хеа стоит ждать не мало. Варианта два: либо он будет играть как за МЮ, что будет печально для Баварии либо будет пытаться играть ногами, что будет ещё веселее. Бавария зачастую в БЛ пропускает после стандартов либо на контрах, а это то в чем Де Хеа полный ноль, слабее даже Доннаруммы. По пенальти Де Хеа тоже слаб. На выходе мы получаем ограниченного вратаря, который хорош только в сейвах на ленточке и который не подходит под стиль Баварии. Человек не из поколения ТИКТОКА, объясни, а каким образом Де Хеа это усиление для Баварии? Объясни почему такой востребованный вратарь не играет в сборной. Ничего логичного я не услышу. Да и Де Хеа ты поддерживаешь чисто из-за того, что у тебя какие-то комплексы к Тен Хагу. Видел какой бред ты писал на ветках МЮ ранее
Ещё есть факт, что в Баварии многие разговаривают на немецком. Мисскоммуникация будет и не раз. Так с какого перепугу Ортега хуже Де Хеа для Баварии? Жду аргументов. Ты же не из ТИКТОКА
А вергост наверное закончил карьеру Холланда больше пробежав и больше вспотев?
Как Де Хеа без знания немецкого (а это обязательное условие для всех играющих в Баварии) собирается руководить - загадка. Так что надо всеми правдами брать Ортегу - он крутой вратарь
Де Хеа - и****т! Когда Реал к нему обратился, то надо было соглашаться на любые условия и идти туда. Сейчас Реал это один из немногих грандов, которому не важна игра ногами вратаря.
Да и повторюсь, в Баварии вратарю пасовать необходимо (в отличие от того же Реала), а Давид этого не умеет.
Ну и по отбитым на Де Хеа так же работает зачётка, примерно к февралю он входил в 5-ку худших в АПЛ по предотвращённым голам, потом ситуация выровнялась и он просто вышел в 0. На выходах был худшим в АПЛ, с передачами ситуация тоже плачевная, особенно под прессингом.
Единственный твой аргумент про Энрике... и тот ложный, смех. На данный момент сборную возглавляет Де Ла Фуэнте. Де Хеа в ней нет. И Энрике тоже "ватокатчик". Все тренера мира плохие, один ты гений. Можно узнать какие команды ты возглавлял? Дай бог команду своего класса против 8 "Б" )
Понимаешь в чем разница, Аморалинни. Де Хеа "тащил" МЮ, но проблема в том, что он и был одной из причин по которой этот МЮ нужно тащить. Он причина по которой у МЮ многие показатели были как у середняка и аутсайдера. Вы смотрите на сейвы на ленточке с раскрытым ртом и неспособны осознать, что с нормальным вратарем, а не с безногим половины этих ударов и не будет. МЮ не будет зажиматься в штрафной потому что из под прессинга выходить легче. Ты фактически в меньшинстве играешь с Де Хеа. Когда вас прессингуют ты можешь отдать мяч вратарю, а не выбивать его без адресата. Про Давида тоже самое, он может отдать пасс, а не выбивать мяч сопернику. И потерь будет меньше, опций варьировать игру больше. Это разве сложно понять? И это мы говорим о МЮ, который не играет с вратарем традиционно. В Баварии эта проблема будет острее с первых туров
И нет такого космического процента предотвращения голевых моментов. Тащит что-то сложное и пропускает обычное
Топ-10 АПЛ по предотвращенным голам в прошлом сезоне:
1. Alisson • Liverpool +8.1
2. Bernd Leno • Fulham +7.0
3. Stefan Ortega • Manchester City +3.1
4. Jordan Pickford • Everton +3.0
5. Kepa Arrizabalaga • Chelsea +2.0
David Raya • Brentford +2.0
7. Martin Dúbravka • 2 squads +0.9
Daniel Bentley • Wolves +0.9
9. Neto • Bournemouth +0.7
10. Asmir Begović • Everton +0.5
Де Хеа даже в топ-10 тут нет. По процентам сейвов он десятый в лиге с показателем 71.1. У вратаря Брентфорда 77.8 и сейвов в полтора раза больше
При этом Де Хеа лидер по сухим матчам. Это и характеризует Давида. Может в один день вытащить команду в одиночку, а в другой похоронить. И это минус, а не плюс. Вратарь как минимум должен быть стабильным середняком и гарантом качества как у Сити. Ничего выдающегося, но он не косячит и помогает в розыгрыше, это главное
Я вообще изначально про Де Хеа не из-за ошибок писал. Он просто ограниченный вратарь, а Баварии такой не нужен. Из всех топ-клубов Де Хеа подошел бы только Реалу
И тяжело отвечать когда в каждом слове ошибка. Видимо поколение тиктока грамотности не учат, как и манерам. Учат только тешить ЧСВ и считать себя правым