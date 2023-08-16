Де Хеа согласен перейти в «Баварию», но цель клуба – Ортега. Давида подпишут, если не купят вратаря у «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Давид Де Хеа Штефан Ортега Футбол

Давид Де Хеа дал свое согласие на переход в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, кандидатура бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» не обсуждалась в мюнхенском клубе интенсивно в последние недели. Но в «Баварии» рассматривали возможность подписания 32-летнего испанца, поскольку отпали варианты с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, перешедшим в «Реал Мадрид» на правах аренды, и вратарем «Аякса» Херонимо Рульи, получившим травму. Были проведены переговоры с Де Хеа и его агентами.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» дал свое согласие на переход в «Баварию». У сторон не возникнет проблем при обсуждении условий контракта испанца, если они решат оформить сделку. Заключить контракт с Де Хеа можно будет быстро.

В то же время главной целью «Баварии» остается Штефан Ортега. К кандидатуре Де Хеа вернутся, если договориться о переходе 30-летнего вратаря «Манчестер Сити» не удастся.

Ох, Нойер никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей

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54 комментария

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Алексей Ильин
Ответ Роман Марханов
странно что Де Хеа до сих пор без клуба. бесплатно, такой игрок.
личку заламывает скорее всего
+42
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Роман Марханов
странно что Де Хеа до сих пор без клуба. бесплатно, такой игрок.
+30
-4
+26
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Egorushka56
Вратарь нужен обязательно. Давид и Ортега - абсолютно разные по стилю, но нужен первый номер обязательно на пару месяцев. А потом вдруг Ману опять на горнолыжку рванёт)
+28
-2
+26
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Старик Стариканов
Классный дуэт может быть Упамекано - Де Хеа
+22
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Аморалинни
Ответ Блуждающий странник
Де Хеа в Баварии это полный трэш будет. Хоть так должен Дортмунд чемпионом стать. Как такой вратарь может стоять в топ-клубе загадка
Поколение тик тока опять насмотрелись "привозов" и пишут аналитику
+18
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Dragnil
Ответ Старик Стариканов
Классный дуэт может быть Упамекано - Де Хеа
И Де Хеа говорит Упамекано: "Там, где ты учился, мой кореш Магуаер преподавал!"
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Блуждающий странник
Ответ Аморалинни
Поколение тик тока опять насмотрелись "привозов" и пишут аналитику
Так ты и есть то самое поколение тиктока. Токсичные, дальше своего лба не видят, развиваться не хотят, в коммуникацию неспособны, любой комментарий это сразу агрессия. Что ещё делать, да, когда аргументов нет? Мыслят категориями: "ну нападающий забивает, защитник оборняется, вратарь отбивает. В атаке пошире, в защите поуже". И будут доказывать свою правоту, раз за разом ошибаясь, но искренне верить в свою "гениальность"

Ты такой особенный. Что могут понимать всякие Клоппы и Гвардиолы, профаны чистые. Вот Де Хеа настоящий монстр, которого и в сборную почему-то не берут, а единственный свой ЧМ в салат провалил. Никто не понимает, а ты понимаешь. Ты гений, не сомневайся

Если тебе серьезно объяснять, может попытаешься понять. Бавария всю жизнь играет с Нойером, а после с Зоммером. То есть с вратарем, который может начать атаку, подстраховать защиту, а нынче будут играть с ограниченным ленточником, который застрял где-то в начале нулевых по стилю игры. Так вот. Бавария теперь будет ограничена в выходе из обороны в атаку, привозов от Де Хеа стоит ждать не мало. Варианта два: либо он будет играть как за МЮ, что будет печально для Баварии либо будет пытаться играть ногами, что будет ещё веселее. Бавария зачастую в БЛ пропускает после стандартов либо на контрах, а это то в чем Де Хеа полный ноль, слабее даже Доннаруммы. По пенальти Де Хеа тоже слаб. На выходе мы получаем ограниченного вратаря, который хорош только в сейвах на ленточке и который не подходит под стиль Баварии. Человек не из поколения ТИКТОКА, объясни, а каким образом Де Хеа это усиление для Баварии? Объясни почему такой востребованный вратарь не играет в сборной. Ничего логичного я не услышу. Да и Де Хеа ты поддерживаешь чисто из-за того, что у тебя какие-то комплексы к Тен Хагу. Видел какой бред ты писал на ветках МЮ ранее

Ещё есть факт, что в Баварии многие разговаривают на немецком. Мисскоммуникация будет и не раз. Так с какого перепугу Ортега хуже Де Хеа для Баварии? Жду аргументов. Ты же не из ТИКТОКА
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love_sport737
в Баварию возьмут вратаря Армении за 5 матчами за МС в последние годы? каким бы ни был ДДХ, рассматривать 30-летнего Ортегу в качестве альтернативы ему – оскорбление на мой взгляд
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Anttii
Ответ love_sport737
в Баварию возьмут вратаря Армении за 5 матчами за МС в последние годы? каким бы ни был ДДХ, рассматривать 30-летнего Ортегу в качестве альтернативы ему – оскорбление на мой взгляд
В финале кубка Англии этот Ортега закончил карьеру Давида в МЮ, там стата была по типу: 95% на 45% по точности передач и 8/9 против 1/11 по дальним передачам, всё в пользу Ортеги.
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Аморалинни
Ответ Anttii
В финале кубка Англии этот Ортега закончил карьеру Давида в МЮ, там стата была по типу: 95% на 45% по точности передач и 8/9 против 1/11 по дальним передачам, всё в пользу Ортеги.
Ого, вратарь передачи отдал!!!!
А вергост наверное закончил карьеру Холланда больше пробежав и больше вспотев?
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ao4
Ответ Kahn01
Комментарий скрыт
Сразу вспомнил сейв Касильяса в финале чемпионат мира, когда Арьен Роббен не реализовал выход 1 на 1 , не фанат Икера, но вратарь был хороший
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trav
Ортега знает немецкий я зык и сможет руководить обороной - да банально стенку поставить даже.
Как Де Хеа без знания немецкого (а это обязательное условие для всех играющих в Баварии) собирается руководить - загадка. Так что надо всеми правдами брать Ортегу - он крутой вратарь
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Блуждающий странник
Де Хеа в Баварии это полный трэш будет. Хоть так должен Дортмунд чемпионом стать. Как такой вратарь может стоять в топ-клубе загадка
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Иван Иванов
Ответ Роман Марханов
странно что Де Хеа до сих пор без клуба. бесплатно, такой игрок.
Супер-грандам, которые могут дать его требуемый оклад, он не подходит, ибо они хотят вратаря, который хорошо играет ногами. А средние клубы а-ля ФК Рома не могут дать зарплату, которую он хочет. Вот такая вот история!
Де Хеа - и****т! Когда Реал к нему обратился, то надо было соглашаться на любые условия и идти туда. Сейчас Реал это один из немногих грандов, которому не важна игра ногами вратаря.
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Блуждающий странник
Ответ Роман Марханов
странно что Де Хеа до сих пор без клуба. бесплатно, такой игрок.
Не знаю чего странно, посредственный вратарь, который только на ленточке хорош и с уверенностью сейчас будет хуже. Бавария с ним будет играть плохо, он буквально не может на три метра пас отдать, на выходах не играет. Для Баварии ад
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Anttii
Ответ Аморалинни
Ого, вратарь передачи отдал!!!! А вергост наверное закончил карьеру Холланда больше пробежав и больше вспотев?
Пропустить своё Давид в том матче тоже успел.
Да и повторюсь, в Баварии вратарю пасовать необходимо (в отличие от того же Реала), а Давид этого не умеет.
Ну и по отбитым на Де Хеа так же работает зачётка, примерно к февралю он входил в 5-ку худших в АПЛ по предотвращённым голам, потом ситуация выровнялась и он просто вышел в 0. На выходах был худшим в АПЛ, с передачами ситуация тоже плачевная, особенно под прессингом.
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Yu123
надеюсь Фройнд вразумит руководство что Де Хеа игрок уровня всяких штуттгартских Мюллеров
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Kahn01
Ответ ao4
Сразу вспомнил сейв Касильяса в финале чемпионат мира, когда Арьен Роббен не реализовал выход 1 на 1 , не фанат Икера, но вратарь был хороший
Роббен ударил в уже упавшего Касильяса, тупо попал в него. Какой это сейв?
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Блуждающий странник
Ответ Аморалинни
Ыыы, агрессия, ыыыы Гвардиола помню купил Браво, знатно он тогда привозил Но зато ногами играл!!! Не знаю почему правда его пришлось на скамейку сажать В сборную его не брали из-за ватоката Энрике, который что там выиграл последний раз? А, ой, ничего Бавария всю жизнь играет с Тухлым? Может Бавария все время использует сильные стороны Нойера? Которого сейчас нет? ДеХеа тащил МЮ, но поколение тиктока видит только его ошибки, зачастую не приводившие к потери победы Комплексы к 7Хагу, лол, ору с его фанатов, которые верят в его исключительность Хотя это абсолютно средний тренер И бред пишут только его защитники
Это всё, что ты смог написать? Вот уж это самое поколение НЕиз тиктока

Единственный твой аргумент про Энрике... и тот ложный, смех. На данный момент сборную возглавляет Де Ла Фуэнте. Де Хеа в ней нет. И Энрике тоже "ватокатчик". Все тренера мира плохие, один ты гений. Можно узнать какие команды ты возглавлял? Дай бог команду своего класса против 8 "Б" )

Понимаешь в чем разница, Аморалинни. Де Хеа "тащил" МЮ, но проблема в том, что он и был одной из причин по которой этот МЮ нужно тащить. Он причина по которой у МЮ многие показатели были как у середняка и аутсайдера. Вы смотрите на сейвы на ленточке с раскрытым ртом и неспособны осознать, что с нормальным вратарем, а не с безногим половины этих ударов и не будет. МЮ не будет зажиматься в штрафной потому что из под прессинга выходить легче. Ты фактически в меньшинстве играешь с Де Хеа. Когда вас прессингуют ты можешь отдать мяч вратарю, а не выбивать его без адресата. Про Давида тоже самое, он может отдать пасс, а не выбивать мяч сопернику. И потерь будет меньше, опций варьировать игру больше. Это разве сложно понять? И это мы говорим о МЮ, который не играет с вратарем традиционно. В Баварии эта проблема будет острее с первых туров

И нет такого космического процента предотвращения голевых моментов. Тащит что-то сложное и пропускает обычное

Топ-10 АПЛ по предотвращенным голам в прошлом сезоне:

1. Alisson • Liverpool +8.1
2. Bernd Leno • Fulham +7.0
3. Stefan Ortega • Manchester City +3.1
4. Jordan Pickford • Everton +3.0
5. Kepa Arrizabalaga • Chelsea +2.0
David Raya • Brentford +2.0
7. Martin Dúbravka • 2 squads +0.9
Daniel Bentley • Wolves +0.9
9. Neto • Bournemouth +0.7
10. Asmir Begović • Everton +0.5

Де Хеа даже в топ-10 тут нет. По процентам сейвов он десятый в лиге с показателем 71.1. У вратаря Брентфорда 77.8 и сейвов в полтора раза больше

При этом Де Хеа лидер по сухим матчам. Это и характеризует Давида. Может в один день вытащить команду в одиночку, а в другой похоронить. И это минус, а не плюс. Вратарь как минимум должен быть стабильным середняком и гарантом качества как у Сити. Ничего выдающегося, но он не косячит и помогает в розыгрыше, это главное

Я вообще изначально про Де Хеа не из-за ошибок писал. Он просто ограниченный вратарь, а Баварии такой не нужен. Из всех топ-клубов Де Хеа подошел бы только Реалу

И тяжело отвечать когда в каждом слове ошибка. Видимо поколение тиктока грамотности не учат, как и манерам. Учат только тешить ЧСВ и считать себя правым
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Михаил Хромаков
Ответ Ман Сити
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разово в товарищеской игре.... С центра поля и Тер Штеген пускал например, и что он плохой вратарь?
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Jumanazar Charyyev
Ответ Аморалинни
Да и купили Онану, который в первом же матче привез пенку
он помоложе будет и физически сильнее, во избежании разгромов от команд сильнее составом, даже вот если брать прошлогодний разгром от Ливерпуля со счётом 7:0
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Jumanazar Charyyev
Ответ Zlatan Ibra
Такой слабый вратарь, что в одно лицо тащил МЮ кучу лет и был олним из лучших в мире.
А,извините, стесняюсь спросить, тащил КУДА?! МЮ в последние годы играет только в лиге Европы в основном, а в ЛЧ дальше 1/8 не проходила ни разу за всё время нахождения Де Хеа в команде
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Jumanazar Charyyev
Ответ Аморалинни
Де Хеа - лучший вратарь АПЛ
нуу, уж прям лучший, по мне тот же Навас смотрелся лучше играя в клубе ниже класса МЮ, интересно,наверное поэтому и МЮ избавился от него, стреляют себе в ноги,
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Слончик
Дженна Ортега? Хорошая цель, можно потратиться. Все равно выиграют Бундеслигу, хоть банка пива будет на воротах. Так почему не взять эту красотку?
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Блуждающий странник
Ответ Товарищ Наркотик
На полгода пойдёт. В бундес конкуренции нет, а из группы в ЛЧ Бавария и без вратаря выйдет
Не скажи. В прошлом году были на грани, только из-за слабости Боруссии в последнем туре взяли салатницу. И как-то неуверенно в Суперкубке выглядели
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