«Аль-Хилаль» близок к покупке Буну за 18-19 млн евро. «Бавария» прекратила переговоры с «Севильей»

«Аль-Хилаль» перехватил Яссина Буну у «Баварии».

Как утверждает инсайдер , саудовский клуб близок к приобретению вратаря «Севильи». Стороны обсуждают последние детали сделки, оцениваемой в 18-19 млн евро.

« », тоже претендовавшая на марокканца, сегодня прекратила переговоры, поняв, что « » предлагает намного больше нее.

Буну играет за «Севилью» с 2019 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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