«Аль-Хилаль» близок к покупке Буну за 18-19 млн евро. «Бавария» прекратила переговоры с «Севильей»

Теги Бавария бундеслига Германия Севилья Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яссин Буну деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» перехватил Яссина Буну у «Баварии».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб близок к приобретению вратаря «Севильи». Стороны обсуждают последние детали сделки, оцениваемой в 18-19 млн евро.

«Бавария», тоже претендовавшая на марокканца, сегодня прекратила переговоры, поняв, что «Аль-Хилаль» предлагает намного больше нее.

Буну играет за «Севилью» с 2019 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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30 комментариев

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Egor Misnikov
Предлагаю шейхам выбрать какой-то клуб (условный эвертон) и скупать всех игроков, который тот хочет купить - просто по приколу, посмотреть, как они будут психовать)
+29
-2
+27
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Oleg Olegov
По ходу скоро все профи уедут в СА, и нам с пацанами придётся поднимать европейский футбол. Готов начать карьеру с Манчестер Юнайтед, дальше будет видно.
+8
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+8
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Jan Paskel
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Топ 5 Ла Лиги или Серии А с лёгкостью бы вошли в Аль-Хиляль. Не преувеличивай
+7
-2
+5
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udiekemen
Ответ che kaif
Аль Хиляль чемпик вообщем
Рон в одиночку их одолел, тут вот интересно
+6
-2
+4
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Ophiomorph
Сейчас реально придётся Баварии Де Хеа брать, который даже саудитам неинтересен.
+4
-2
+2
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Talgat Ergeshov
единственный клуб,который приобрел себе футболиста из европы на каждую позицию👍🏿
+3
-2
+1
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AnMe
Аль-Хиляль покупки грамотнее всех делает. К тому же Буну мусульманин, ему и его семье там будет комфортнее, чем всем остальным европейцам.
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Любезный Коссутий
Ответ Egor Misnikov
Предлагаю шейхам выбрать какой-то клуб (условный эвертон) и скупать всех игроков, который тот хочет купить - просто по приколу, посмотреть, как они будут психовать)
уже такой клуб выбрали. это Ливерпуль. только скупают из него.
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Тухель
Ответ Egor Misnikov
Предлагаю шейхам выбрать какой-то клуб (условный эвертон) и скупать всех игроков, который тот хочет купить - просто по приколу, посмотреть, как они будут психовать)
Комментарий удален пользователем
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udiekemen
Ответ che kaif
Это без Нея и воротчика топового
+Они были в меньшенстве)
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Артём Сергеев
Все уезжают на заработки
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Mircantinovic
Ещё немного и Аль-Хилаль по составу будет чета европейским топ-клубам. Вообще было бы интересно глянуть если кто-то из саудовских грандов возьмёт азиатскую ЛЧ и на клубном чемпионате Мира встретится с условным Сити/Реалом
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Andrei Bandalak
Как понял аль-хиляль чемпионат СА! банда там очень приличная!
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Deutsche Fan
Ну и хилаль с ним
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blаncо
Вот это поворот. Не Мадрид, не Бавария, а сам Хилаль.
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Эль Иберико
что за жалкие копейки? тем более по саудовским меркам.
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Overkiller
Аль-Наср вышел из чемпионата.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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