«Аль-Хилаль» близок к покупке Буну за 18-19 млн евро. «Бавария» прекратила переговоры с «Севильей»
«Аль-Хилаль» перехватил Яссина Буну у «Баварии».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб близок к приобретению вратаря «Севильи». Стороны обсуждают последние детали сделки, оцениваемой в 18-19 млн евро.
«Бавария», тоже претендовавшая на марокканца, сегодня прекратила переговоры, поняв, что «Аль-Хилаль» предлагает намного больше нее.
Буну играет за «Севилью» с 2019 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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