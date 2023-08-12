Представитель Дзюбы о его конфликте с журналистом: «Неприятная ситуация для кого? Для вас? С репутацией футболиста все нормально»

Представитель Артема Дзюбы высказался о конфликте форварда с журналистом.

Нападающий « » пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения.

После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?» В ответ Дзюба сказал: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.

– Не особо приятная для кого? Для вас?

– Для репутации футболиста.

– С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов, – сказал .

Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

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