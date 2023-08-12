Представитель Дзюбы о его конфликте с журналистом: «Неприятная ситуация для кого? Для вас? С репутацией футболиста все нормально»
Представитель Артема Дзюбы высказался о конфликте форварда с журналистом.
Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения.
После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?» В ответ Дзюба сказал: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.
– Не особо приятная для кого? Для вас?
– Для репутации футболиста.
– С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов, – сказал Леонид Гольдман.
Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Плевать ему, он на себе убедился, что институт репутации не работает
Уверен он лицо порн хаба и представитель то же из их рядов!
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