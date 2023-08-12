Представитель Дзюбы о его конфликте с журналистом: «Неприятная ситуация для кого? Для вас? С репутацией футболиста все нормально»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о конфликте форварда с журналистом.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения.

После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?» В ответ Дзюба сказал: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.

– Не особо приятная для кого? Для вас?

– Для репутации футболиста.

– С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов, – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
С репутацией футболиста все нормально, она стабильно ниже плинтуса
+83
-1
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Хуже уже некуда.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hef13
Это он ему свои видосы записывает?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Представитель Дзюбы) То есть это его "правая рука" можно сказать)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
Дзюба он и в Африке Дзюба
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Такой позорный игрок только команде и вредит.
Плевать ему, он на себе убедился, что институт репутации не работает
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Ладно репутация самого Артёма. Даже фиг с ними, со сливами видео, их именно что сливали, а не он сам выкладывал. Но ведь есть ещё репутация клуба. Походы на ютуб со Слуцким и такие посылания журналиста отражаются ещё и на ней. Артём прекрасный игрок, но очень жаль что за всю свою карьеру он до сих пор этого не понял.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Ответ ЗЕНИТ65
Это не работа.
У журналиста, как и у футболиста это работа!) В СССР наверное было хобби?!))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Ответ Пирс Морган
С репутацией футболиста все нормально, она стабильно ниже плинтуса
У Дзюбы нет репутации.) Недаром уже термин появился-дзюбизм.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Харпер
Ситуация Артема в его руках(руке).
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adams
Конечно с репутацией все нормально, ее просто нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
Ответ тот самый Кадрус
Если рекордсмен по забитым голам за всю историю РПЛ не футболист, тогда кто все остальные? Согласен, что как человек он отстой но футболист он нормальный.
для РПЛ - нормальный. не хороший, не плохой - нормальный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый Кадрус
Ответ burefan
представитель. футболиста. фотболист. дзюба facepalm
Если рекордсмен по забитым голам за всю историю РПЛ не футболист, тогда кто все остальные? Согласен, что как человек он отстой но футболист он нормальный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boris Volodin
С репутацией футболиста всё нормально — её нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
А он случаем не капитан команды б..?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ro44an.siz
Конечно, после его видосов о всех подробностях внизу, даже видос с пультом в Том месте не ухудшит его имидж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
APZ
Надо журналиста попросить Валуева задать этот вопрос Дзюбе. Что сделает Дзюба со своим языком и с микрофоном, и как быстро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TC@ER18
Что за пафос? Так написали "Представитель дзюбы", будь то он официальное лицо.
Уверен он лицо порн хаба и представитель то же из их рядов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Мог бы просто молча уйти. Или сказать, не комментирую. Но, Дзюба, почему то на измене. Злой. Видно там что-то происходит. Внутри команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
представитель. футболиста.
фотболист. дзюба
facepalm
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Зачем хамить журналисту? Каждый свою работу делает)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
С репутацией все нормально….😂😂😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
– Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»?-Гольдман, доставая телефон: А че не так? Пацан все по делу сказал! Могу и тебе засунуть!...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий