Мостовой о словах Дзюбы журналисту: «Сейчас время такое. Я иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?»

Александр Мостовой отреагировал на резкие слова Артема Дзюбы в адрес журналиста.

Нападающий « » пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

– Можете себе представить, чтобы в ваше время кто-нибудь так ответил бы журналисту?

– Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многие вещи сегодняшнего поколения.

Да, так высказывается, но и журналисты ждут этого, они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?

Артем так ответил. Но, говорят, он со Слуцким матом общается в какой-то программе. Я сам не смотрю, но людям нравится. Сейчас время такое.

– Но ответ Дзюбы – слишком жесткий.

– А как вы хотели, чтобы Дзюба ответил? Я бы ответил так: «Шалимов не прав, я забью больше двух мячей». Но это был бы мой ответ. Дзюба ответил по-другому. Мы же не знаем, в каких он отношениях с этим журналистом.

– Получается, черный пиар – тоже пиар?

– Я об этом и говорю. Сам думаю: может быть, тоже сделать что-нибудь такое, чтобы о тебе говорили? – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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