Мостовой о словах Дзюбы журналисту: «Сейчас время такое. Я иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой интернет Футбол

Александр Мостовой отреагировал на резкие слова Артема Дзюбы в адрес журналиста.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

– Можете себе представить, чтобы в ваше время кто-нибудь так ответил бы журналисту?

– Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многие вещи сегодняшнего поколения.

Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого, они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?

Артем так ответил. Но, говорят, он со Слуцким матом общается в какой-то программе. Я сам не смотрю, но людям нравится. Сейчас время такое.

– Но ответ Дзюбы – слишком жесткий.

– А как вы хотели, чтобы Дзюба ответил? Я бы ответил так: «Шалимов не прав, я забью больше двух мячей». Но это был бы мой ответ. Дзюба ответил по-другому. Мы же не знаем, в каких он отношениях с этим журналистом.

– Получается, черный пиар – тоже пиар?

– Я об этом и говорю. Сам думаю: может быть, тоже сделать что-нибудь такое, чтобы о тебе говорили? – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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54 комментария

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Ivas715
Устроили какой-то цирк. Идет Дзюба по парковке, ему орут из-за забора какие-то вопросы, тот послал (по сути). И все такие "Ах, Вы слышали? Дзюба хам!". В итоге пытаются притянуть, что это Дзюба так себя попиарить решил. С чего ли?). Он что ли за этим журналистом бежал?)
Многие журналюги готовы чуть ли не в туалете уже вопросы свои задавать, лишь бы какой-то хайп словить. А как им отпор дают, сразу воют. Есть пресс конференции, есть микс зоны, но нет, будем еще и на парковках ловить
+63
-9
+54
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Архитектор Мендисабаль
Ответ igls54
Раньше, когда не было мобильников и засовывать было нечего
На известной исторической фотографии Юрану всё же что-то засовывают... https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/7/2/11735275.jpg
+27
-2
+25
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Доктор Верховцев
Ответ Очки Дани Алвеса
А вот раздеться и почеканить, если после этого уволят Абаскаля?
Смотря чем почеканить.
+19
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HRYNDEL
Саня, зачем бежать просто ходи голый по Красной площади и мячик чекань весь день тебе сразу лицензию выпишут ну или положут куда нибудь!!!
+10
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Bartez1986
царь блогерничать желает!
+11
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Очки Дани Алвеса
А вот раздеться и почеканить, если после этого уволят Абаскаля?
+10
-3
+7
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Dizzod
народ удивится если Мостовой получит тренерскую лицензию. даже в "пусть говорят" обсудят и у Скабеевой: тема сегодняшней передачи может ли Мостовой за три дня возглавить Динамо Киев.
+7
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Доктор Верховцев
Run, Forest, run!
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вовочка6762
Карету царю, карету и пусть чеканит !
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.ru
да, некрасиво Артём поступил... со своим коллегой-блогером
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Игорь Пичугин
Ну да, Мосту было проще письмо против Фёдоровича подписать или на Георгия Ярцева наехать, чем ответить журналюги.
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sega megabitovich
ну вообще Царь имеет право делать, то что хочет ☝️😏
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Назар Игорь
С тех пор как Дзюба связался со Слуцким он совсем берега потерял.
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brig_Mercury
Ответ HRYNDEL
Саня, зачем бежать просто ходи голый по Красной площади и мячик чекань весь день тебе сразу лицензию выпишут ну или положут куда нибудь!!!
Если он при этом будет кричать я настоящий царь, то по политической может пойти.
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Ызяя
Ответ Ivas715
Устроили какой-то цирк. Идет Дзюба по парковке, ему орут из-за забора какие-то вопросы, тот послал (по сути). И все такие "Ах, Вы слышали? Дзюба хам!". В итоге пытаются притянуть, что это Дзюба так себя попиарить решил. С чего ли?). Он что ли за этим журналистом бежал?) Многие журналюги готовы чуть ли не в туалете уже вопросы свои задавать, лишь бы какой-то хайп словить. А как им отпор дают, сразу воют. Есть пресс конференции, есть микс зоны, но нет, будем еще и на парковках ловить
Журналистам и блогерам уже ответы и не нужны ...
вон Борзыкин придумал , что у Локо проблемы в раздевалке и виноват ..... ну кто бы сомневался, конечно Дзюба.
Артем уже больше 10 лет не имеет отношения к спартаку, а у тех все полыхает.
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Lanc
Стать известным?
Он уже неизвестный царь?
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igls54
Раньше, когда не было мобильников и засовывать было нечего
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Знатный стахановец
Перемудрил, Александр Владимирович, перемудрил...
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Dan Kennedy
Ответ Ызяя
Журналистам и блогерам уже ответы и не нужны ... вон Борзыкин придумал , что у Локо проблемы в раздевалке и виноват ..... ну кто бы сомневался, конечно Дзюба. Артем уже больше 10 лет не имеет отношения к спартаку, а у тех все полыхает.
Так Дзюбу встречали с "Дзюба иди на***" фанаты Локомотива, его многие ненавидят, не только спартаковцы.
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Геннадий Тимченко
Ответ Виктор Краснодар
😱
ну тут как бы это ранние наработки Уссатого Стаса, Мостовой в этом действе участия не принимал☝️
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Вера Алексеевна
Ответ Архитектор Мендисабаль
На известной исторической фотографии Юрану всё же что-то засовывают... https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/7/2/11735275.jpg
Кожаная клизма
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Северный болельщик
Дзюба не следит за языком и эмоции не сдерживает, это давно понятно, печально, что рядом были его дети и супруга. Передаёт следующему поколению свою говнистость.
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Verhovn
Ответ Архитектор Мендисабаль
На известной исторической фотографии Юрану всё же что-то засовывают... https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/7/2/11735275.jpg
Ну тоже хайп. Всё им нынешнее поколение какое-то другое.. 🤣
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Виктор Краснодар
Ответ Архитектор Мендисабаль
На известной исторической фотографии Юрану всё же что-то засовывают... https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/7/2/11735275.jpg
😱
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unreality
Ответ Ivas715
Устроили какой-то цирк. Идет Дзюба по парковке, ему орут из-за забора какие-то вопросы, тот послал (по сути). И все такие "Ах, Вы слышали? Дзюба хам!". В итоге пытаются притянуть, что это Дзюба так себя попиарить решил. С чего ли?). Он что ли за этим журналистом бежал?) Многие журналюги готовы чуть ли не в туалете уже вопросы свои задавать, лишь бы какой-то хайп словить. А как им отпор дают, сразу воют. Есть пресс конференции, есть микс зоны, но нет, будем еще и на парковках ловить
Те, кто гнобят Дзюбу, в подобной ситуации послали бы куда жестче, просто они лицемеры. Ну и обмельчала профессия. Того клоуна на парковке назвать журналистом нельзя, просто полудурок, который ради хайпа что угодно сделает.
Дзюба не прав в том плане, что он дал тому существу то, что он хотел. Таких нужно попросту игнорировать.
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