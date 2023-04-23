Дзюба про инопланетян: «Скорее верю, чем нет. Мы много что не видели, а оно есть. Я Новую Зеландию не видел – она существует?»
Артем Дзюба признал, что допускает существование жизни на других планетах.
– Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.
– Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...
– Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!
– Говорят, конец света будет в 2048 году.
– Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили, – сказал форвард «Локомотива».
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В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей
-Нет.
-И я не вижу, а он есть."
Конечно существует, и не одна, Марвел их даже показывали
Значит она плоская? )
А если верить в теории мультивселенных, то почти наверняка ,где-то есть параллельная вселенная, где Дзюба чемпион мира и лучший бомбардир в истории Реала или Барселоны)