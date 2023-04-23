Дзюба про инопланетян: «Скорее верю, чем нет. Мы много что не видели, а оно есть. Я Новую Зеландию не видел – она существует?»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение ахахаха кино Футбол

Артем Дзюба признал, что допускает существование жизни на других планетах.

– Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

– Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...

– Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

– Говорят, конец света будет в 2048 году.

– Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили, – сказал форвард «Локомотива».

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108 комментариев

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Lex Lex
Я вот Дзюбу никогда не видел , не знаю существует ли он или нет
+190
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holdenkolfielddd
Ну гений
+102
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Хей-Хо, а ну пошли!
Баттл с Лозой? Было бы зрелищно, как минимум.
+75
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Radik_2.0
я не могу придумать сравнения гениальнее. вот реально, чтоб такое сморозить, надо определённый склад ума иметь. "я вот не щупал титьки Джессики Альбы, это ж не значит, что их у неё нет." вот у меня не так убедительно получается :((
+40
-3
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Lev Kondratchik
Просто хочу поблагодарить гения-журналиста за то, что задал такой вопрос у Дзюбы
+24
-4
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Toainika
Спросите любого астрофизика, он ответит также как и Дзюба
В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей
+22
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eao79rus
Ответ Lex Lex
Я вот Дзюбу никогда не видел , не знаю существует ли он или нет
Я видел, к сожалению. Существует, ещё как
+16
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QWertY
Зюба еще и свой мозг не видел. Он существует или нет)
+19
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alexsem69
Ответ holdenkolfielddd
Ну гений
Философ Дзю😆
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Yenchik
А тупые американцы
+18
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+10
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Overkiller
Они с журналистом в какой-то особенной кальянной после матча отдыхают? "Весёлые травы Казахстана"?)
+11
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Burel
увы, но мы это никогда не узнаем: есть ли другие цивизации.. слишком далеко, даже если лететь со скоростью света
+11
-4
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Konservator
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Баттл с Лозой? Было бы зрелищно, как минимум.
Точно, идея на миллион! И Милонова с Германом Стерлинговым модераторами дебатов. Рунет месяц кипет потом будет )))
+6
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Штаны Габора Кирая
Ответ Konservator
Точно, идея на миллион! И Милонова с Германом Стерлинговым модераторами дебатов. Рунет месяц кипет потом будет )))
В судьи можно позвать Мостового, хоть куда-то без лицензии пролезет. И Терюшкова туда же.
+7
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Why always me?!
Вселенная то она огроменная, множество галактик. И чтобы жизнь была только на одной планете Земля? Так что вполне логично, что некоторые допускают существование инопланетян. И не обязательно их видеть, чтобы верить в них.
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Алексей Дрожжин
как я раньше жил без этой информации
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fRsk
Во Тёмыч удивится, когда узнает, что они ещё и вверх ногами живут!
+4
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Garikus89
С чего вы ржете-то на ветке?) Ему журналист задал максимально тупой вопрос: "– Почему думаешь, что существуют? Ты их видел?", он на него ответил)
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Pb-SE
Ответ Toainika
Спросите любого астрофизика, он ответит также как и Дзюба В обозримой вселенной как минимум 100 миллиардов галактик, а скорее-всего намного больше. При таком масштабе это становится вопросом теории вероятностей
Вряд ли астрофизик будет сравнивать вероятность инопланетной жизни с вероятностью существования Новой Зеландии.
+4
0
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Aleksey Yashin
"-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу, а он есть."
+6
-2
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MUthebest
Я не видел Хогвартс, но он существует или нет?
+3
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Аморалинни
"Уверен, что параллельная вселенная существует"
Конечно существует, и не одна, Марвел их даже показывали
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vel
Ты и землю круглую не видел - только чьи-то картинки..
Значит она плоская? )
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Леван Мкртчян
Ответ Lex Lex
Я вот Дзюбу никогда не видел , не знаю существует ли он или нет
С точки зрения триллемы Бострема ( впоследствии упрощенной до диллемы) вероятность того что Дзюба существует , как живой человек, а не является компьютерной симуляцией --- ровна 50%))

А если верить в теории мультивселенных, то почти наверняка ,где-то есть параллельная вселенная, где Дзюба чемпион мира и лучший бомбардир в истории Реала или Барселоны)
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error505
кто додумался такой вопрос задать? Понятно, что от Дзюбы можно любого ответа ожидать (что мы и увидели), но кому это может быть интересным?
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