Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Гави коснулся мяча рукой, поэтому удар по ноге Араухо считается недействительным»

Бывший испанский судья поддержал отмену пенальти в пользу «Барселоны».

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

«Да, удар по ноге Араухо, который контролировал мяч в штрафной «Хетафе», – это пенальти. Но перед этим Гави коснулся мяча рукой, и последующее действие уже считается недействительным», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.

Изображение: кадры из трансляции Ziggo Sport

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