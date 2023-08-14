Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Гави коснулся мяча рукой, поэтому удар по ноге Араухо считается недействительным»
Бывший испанский судья поддержал отмену пенальти в пользу «Барселоны».
В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.
«Да, удар по ноге Араухо, который контролировал мяч в штрафной «Хетафе», – это пенальти. Но перед этим Гави коснулся мяча рукой, и последующее действие уже считается недействительным», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.
Изображение: кадры из трансляции Ziggo Sport
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Это не более чем касание, которое не является нарушением, а скорее нарушением защитника Хетафе за толчок, но так как борьба была обоюдная, судья не стал на это обращать внимание.
Это когда обороняющиеся касаются, там есть различия и варианты для обсуждений, здесь же все однозначно.
Грубый фол на Араухо в первом тайме, арбитр молчит, через 5 минут Араухо играет также грубо - ему красная.
В конце второго тайма чистейший срыв атаки на Абде(это желтая как минимум), судья молчит, потом идет и дает красную Хави
Те кто защищает судью и не смотрели матч, как можете чтото вообще говорить?!
А по поводу игры Барсы в целом, похоже ждёт нас прошлый сезон с муками в атаке. Активно, в движении принимают мяч только вингеры и крайние защитники. Остальные ждут передачу стоя, и отдают её так же. Надеюсь оборона будет такая же как в прошлом сезоне, иначе чемпион или живой Атлетико или мертвый Мадрид.