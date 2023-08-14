Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Гави коснулся мяча рукой, поэтому удар по ноге Араухо считается недействительным»

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Рональд Араухо Гави Футбол

Бывший испанский судья поддержал отмену пенальти в пользу «Барселоны».

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

«Да, удар по ноге Араухо, который контролировал мяч в штрафной «Хетафе», – это пенальти. Но перед этим Гави коснулся мяча рукой, и последующее действие уже считается недействительным», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.

Изображение: кадры из трансляции Ziggo Sport

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73 комментария

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JBa
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
пока что оправданием выглядит только то, что ты ищешь пруфы в новости sports.ru

интересующийся человек давно бы уже нашел видео со всех ракурсов на других ресурсах
+68
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+57
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gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
+86
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+48
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Raindrop Drop Top
Ответ Кирилл Дубасов
а я поржал как Араухо долго валялся будто ему с двух ног в коленку прыгнули. а как только судья не поставил пенальти - вскочил и стал возмущаться.
Мы также с винисиуса ржем, когда тот от молекулы отлетает 🤣
+64
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Кирилл Дубасов
а я поржал как Араухо долго валялся будто ему с двух ног в коленку прыгнули. а как только судья не поставил пенальти - вскочил и стал возмущаться.
+39
-24
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Alexandrius
Там Гави двумя руками держали(на это почему-то не обратили внимание), он как то чудом мяч "носом" пропихнул, а в руку может и попало , потому что в естественном положении она быть не могла - мешала чужая рука, ВАР - это какая то шляпа! Верните настоящий футбол!
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Михо
Ну так все и было, какие вопросы?
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damondiamond
если бы вар так считал, то главного бы не позвали к монитору, а сказали в ухо, что рука) на самом деле вар позвал рефа, потому что считал, что это пенальти, реф подошёл к монитору и сначала показывали повтор с ударом по ноге араухо, но потом отмотали чуть назад и начали показывать эпизод с рукой, что говорит о том, что на варе сказал главному, что там возможная рука, но он считает, что это не рука, на что главный попросил показать эпизод с рукой и принял решение об игре рукой, хотя позвали его смотреть другой эпизод - чистое нарушение протокола вар, будет странно, если главного не накажут
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Мурад Сабиев
Ответ Михо
Ну так все и было, какие вопросы?
Все бы хорошо, но движение телом Гави делал не сам, а посредством толчка в спину игроком Хетафе, если игрок Хетафе толкает Гави, провоцируя этим толчком касание рукой (хотя даже касание рукой спорно, с различных повторов сложно увидеть четкое касание рукой), как это можно назвать ИГРОЙ рукой?
Это не более чем касание, которое не является нарушением, а скорее нарушением защитника Хетафе за толчок, но так как борьба была обоюдная, судья не стал на это обращать внимание.
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Alexandrius
Ответ Real_v_dushe
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если игрока держат двумя руками - это не борьба, а нарушение правил, борьба это например плечо в плечо, без рук, пересмотрите этот момент пожалуйста!
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Raindrop Drop Top
Хоть бы кадр тогда какой нормальный приложили, ни с одного повтора руки нет
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да тут дело не в том, была рука или не была. Это отдельно взятый эпизод, который может трактоваться абсолютно по-разному. Захотел бы арбитр - поставил бы на точку. Ну вот не захотелось ему. Другое дело, что игра команды оставляла желать лучшего, а Рафинья подвел ее на и без того сложном выезде. А то, что действие Рафиньи было следствием непонятного судейства - об этом больше всего возмущается Хави. Потому как, если ты свистишь один локоть и даешь красную, то свисти и другой неоднократный, с помощью которого не раз нарушались правила игры.
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Кирилл Дубасов
Ответ Serdida Orayew
это делается для того что бы дать время судьям на ВАР. что бы не возобновили сразу игру! тем более матч важнейший. но а так конечно, вы ржете и дроЧите сидя на диване перед экраном пока тот валяется и зарабатывает миллионы!
мне кажется у тебя какие-то проблемы с самоидентификацией. то что ты описал - видимо по себе судишь. я не смотрел матч, в конце только включил посмотреть что там так долго происходит и увидел эту драму достойную Оскара
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Jeremy Fraser
Ответ Мурад Сабиев
Все бы хорошо, но движение телом Гави делал не сам, а посредством толчка в спину игроком Хетафе, если игрок Хетафе толкает Гави, провоцируя этим толчком касание рукой (хотя даже касание рукой спорно, с различных повторов сложно увидеть четкое касание рукой), как это можно назвать ИГРОЙ рукой? Это не более чем касание, которое не является нарушением, а скорее нарушением защитника Хетафе за толчок, но так как борьба была обоюдная, судья не стал на это обращать внимание.
Ну так млжно правила посмотреть, в атаке ЛЮБОЕ касание рукой мяча атакующей каманды является нарушением, не важно, естественное положение или нет, специально или нет, сам или еще как то, мяч коснулся руки - все, нарушение.
Это когда обороняющиеся касаются, там есть различия и варианты для обсуждений, здесь же все однозначно.
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Алекс Самойлов
вы ещё Лаоса спросите
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Nemat A
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
Даже в коментах чел с лицом Хави жалуется.
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Sunriiise
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
Если очень волнует этот момент, можно было посмотреть матч. Там было немало повторов. Четко было видно руку. Но зачем смотреть футбол, лучше писать комменты.
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miguel_diaz
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
Тьфу ты. Да что же такое и этого подкупил Перес.
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Jesus Garsia
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
Хави не пиши здесь, ты удалён)
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Вера Алексеевна
Ответ gamechanger
Можно хоть один нормальный кадр или повтор, где видно, что мяч попал в руку? Пока это выглядит как оправдание идиотскому решению судьи
По снимку вроде как руки небыло. Район плеча/груди.
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GuruFutbola
Легенда мчк)
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Alexandr Alexandrov
Ответ damondiamond
если бы вар так считал, то главного бы не позвали к монитору, а сказали в ухо, что рука) на самом деле вар позвал рефа, потому что считал, что это пенальти, реф подошёл к монитору и сначала показывали повтор с ударом по ноге араухо, но потом отмотали чуть назад и начали показывать эпизод с рукой, что говорит о том, что на варе сказал главному, что там возможная рука, но он считает, что это не рука, на что главный попросил показать эпизод с рукой и принял решение об игре рукой, хотя позвали его смотреть другой эпизод - чистое нарушение протокола вар, будет странно, если главного не накажут
Это похоже на Зенит-Факел.
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
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руками в естественном положении Может потому что за неё держится игрок хетафе и тянет её на себя
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Fjordy
Для тех кто там вчера ныл, что не поставили пенальти в ворота Зенита и якобы судья конкретно смотрел эпизод со штрафным на Васильеве.
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Iamliam
Ответ Михо
Ну так все и было, какие вопросы?
И это только один из нескольких подобных эпизодов где судья накосячил.
Грубый фол на Араухо в первом тайме, арбитр молчит, через 5 минут Араухо играет также грубо - ему красная.
В конце второго тайма чистейший срыв атаки на Абде(это желтая как минимум), судья молчит, потом идет и дает красную Хави
Те кто защищает судью и не смотрели матч, как можете чтото вообще говорить?!
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Kostya Yaskevich
Я не знаю как трактуют руку в нападении сейчас, может любое касание руки считается фолом, на Гави точно ею не играл. Да и там скорее плечо было чем рука. Ривера выбивая мяч попал сам в руку Гави, тот ею даже движения не сделал, его тот же Ривера за неё держал и Гави убрать никак не мог. Но дело даже не в этом. Судья не прав уже в том что позволил играть Хетафе так как они играли с первых минут. Все эти ММАшные приёмы были чистыми нарушениями на карточку и провокацией . И карточка Рафиньи была уже следствием этого. Да, он дурак что повёлся, но его удар такой же каким остановили Гюндогана, какой получил Левандовски.
А по поводу игры Барсы в целом, похоже ждёт нас прошлый сезон с муками в атаке. Активно, в движении принимают мяч только вингеры и крайние защитники. Остальные ждут передачу стоя, и отдают её так же. Надеюсь оборона будет такая же как в прошлом сезоне, иначе чемпион или живой Атлетико или мертвый Мадрид.
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