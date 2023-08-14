Хави удален за споры с судьями. Тренер «Барсы» требовал пенальти в ворота «Хетафе» за падение Абде
Тренер «Барселоны» Хави удален за споры с арбитрами матча «Хетафе».
На 69-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев Абде Эззальзули упал в штрафной в борьбе с защитником соперника Джене Даконамом. Арбитр Сесар Сото Градо решил, что в этом эпизоде не было нарушения.
Решение судьи возмутило Хави, и он начал активно требовать от резервного судьи фиксации фола или карточки. За это тренера удалили.
В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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