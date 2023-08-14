Хави удален за споры с судьями. Тренер «Барсы» требовал пенальти в ворота «Хетафе» за падение Абде

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Джене Даконам Сесар Сото Градо Абде Эззальзули Футбол

Тренер «Барселоны» Хави удален за споры с арбитрами матча «Хетафе».

На 69-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев Абде Эззальзули упал в штрафной в борьбе с защитником соперника Джене Даконамом. Арбитр Сесар Сото Градо решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

Решение судьи возмутило Хави, и он начал активно требовать от резервного судьи фиксации фола или карточки. За это тренера удалили.

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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33 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ dr. cage
В бытность Хави игроком за такое не наказывали.. Можно было часами гипнотические хороводы вокруг судьи водить и требовать что угодно..
при чем тут хоровод? быдлан толкнул судью и был закономерно удален
+31
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+27
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pashajj
Ответ rigobersong
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Заговор против великой Барселоны?
+16
-2
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dr. cage
В бытность Хави игроком за такое не наказывали.. Можно было часами гипнотические хороводы вокруг судьи водить и требовать что угодно..
+17
-9
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Stanislav Cherchesov
Ответ Aleksandr Dubovik
Барса и пенальти… история стара как мир
Высокая трава и сухой газон также)
+11
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Иван Баланар
колхозники с первой минуты первого матча сезона начали плакать и требовать судейство, которое было в течение 20 лет, когда они совершали платежи судейкам во главе с Негрейрой. Пора отвыкать, лавочку прикрыли))
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Aleksandr Dubovik
Барса и пенальти… история стара как мир
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filbratuha@yandex.ru
Ответ rigobersong
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Почему пишешь ты, а стыдно мне?
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Bazilic
Не требовал он пенальти
Там красную требовал
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filbratuha@yandex.ru
Ответ rigobersong
Может потому что тебе стыдно зарабатывать 30ку и жить в хрущевке от бабушки или на съемной:)) Откуда мне знать, почему тебе стыдно:))
Перестань писать пожалуйста. Пишешь все глупее и глупее, как буд то ты деградируешь с каждой минутой.
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S1rAlex
Игра такое уг. Что те, что те - валяются и карточки просят.
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Франческо Тортик
Хави пообещали полное доминирование в судейский коллегии, а по факту получил равноправие. Вот и бесится.
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Roja
Ответ rigobersong
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не успел поставить тебе минус, а твой рейтинг с положительного стал отрицательным
быстрее скорости света
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Cearvm
Там момент был до штрафной и с минимальным касанием Джене, Хави хотел скорее удаление. Пенальти там ни при чем.
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Кирилл
Судьи вообще поплыли в этом матче - Хетафе было разрешено в этом матче многое и даже больше …
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кто-то
Было за что кричать судье
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Никита Кожемяка
Как вы думаете кого больше всего на ветках Барсы? Правильно, обиженных))
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kacnep
Клоун
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filbratuha@yandex.ru
Ответ rigobersong
Ты сам сказал, что тебе стыдно:) Но бедность это не порок, я тебе говорю, не переживай:)
Если ты не перестанешь писать, тут все отупеют вслед за тобой. Прекращай
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Tomaat Spwitch
Лаос ушёл, Сесар пришёл. :/
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Дмитрий Крутенко
И холодильник Розенлев (с)
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rej1sta
Ответ Kanan Jarrus
при чем тут хоровод? быдлан толкнул судью и был закономерно удален
Хави толкнул судью? Это вы где такое увидели?
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