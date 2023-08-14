Хави удален за споры с судьями. Тренер «Барсы» требовал пенальти в ворота «Хетафе» за падение Абде

Тренер «Барселоны» Хави удален за споры с арбитрами матча «Хетафе».

На 69-й минуте игры 1-го тура полузащитник каталонцев упал в штрафной в борьбе с защитником соперника . Арбитр Сесар Сото Градо решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

Решение судьи возмутило , и он начал активно требовать от резервного судьи фиксации фола или карточки. За это тренера удалили.

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард « » Хайме Мата.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?