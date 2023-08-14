Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Рафинья Диас Гави Футбол

Хави возмутился работой судей матча «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

«Я сказал судье, у «Хетафе» прощают много фолов, а нам нет. Вот почему он меня удалил. 

Мое удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы все равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Арбитр позволяет все это, никто больше. Я упомянул об этом, и меня за это удаляют. Удаление Рафиньи – это совокупность происходившего. «Хетафе» позволяют так играть, нам нет.

«Хетафе» тянет время, мешает играть. Это их футбол, это нормально.

Я не увидел никакой руки [у Гави в моменте с неназначенным пенальти]. Если игра рукой не очевидна, не свистите. Так нам говорили», – заявил тренер «блауграны».

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60 комментариев

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Моуриниста
Жозе Моуриньо в финале ЛЕ говорил тоже самое, но...

Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример» 03 июня 2023

почему Хави не подает пример?
+45
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ScorpionN***
Удивительно, как Дамиан получил желтую только в конце матча
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ХавиГави_Паратрупер
Победить, конечно, не заслужили, но хамство в первые полчаса нормальный судья должен был заканчивать сразу же. А у него Дармиан (локоть в солнечное сплетение Гюндогану и постоянные силовые из хоккея) первую ЖК на 82-й минуте получил🤓
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Роман
Позволил грубо ударить Гюндогана — даже карточки не дал, куча грубых фолов — часто вообще не было свистка, как будто ослеп.
В конце увидел руку , чем окончательно подтвердил свою аффилированность к столице.
Отстранение до конца сезона такому судье только поможет
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Kipriot
Ответ yulay
Наверное, потому что Хави ставит нормальный футбол, а не костоломство как ручной пёсик Гвардиолы
Где у хави нормальный футбол? Ты смотрел хоть один матч барсы? Это автобус с владением, а-ля энрике+моур в одном флаконе
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kokomelon
Судья 🤡, это однозначно. Но и барселона ужасно играла.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ dr. cage
Кстати, а что за смешной бегунок у Барсы под 16-м номером? Абвгдейка.. Забавный такой.. Напомнил курицу, которой голову отрубили, а туловище по инерции еще минут 15 без цели ногами дёргает..
Ну, это что-то вроде улучшенной версии Винусоса, только на судей и болельщиков не кидается...
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Kipriot
Ответ yulay
Часто смотрю. Не помню с кем, недели три назад кого-то обули со счётом 0:3
Товарку? Где 100 перекладин было говорят? Чисто на фарте наверное эти голы и залетали. Сколько я смотрю лалигу, везение это то, что принесло им титул и часто тер штеген, но и его к везению отнести можешь. А так игра гав.о потому что тренер дер.о. и все равно вы барсуки сравниваете себя с реалом) удивительное дело однако, всех считаете их болелами.
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madrilenos
Ответ Моуриниста
Жозе Моуриньо в финале ЛЕ говорил тоже самое, но... Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример» 03 июня 2023 почему Хави не подает пример?
"это другое"
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Djeday
Первый тур и опять нытье от Хави
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Kipriot
Ответ Nike of FW
сегодняшний матч смотрел ? барса в меньшинстве атаковала )))
Аха, смотрел, видел как атаковала. Один рафинья пару моментов имел, а после удаления абсолютный нуль в игре как и на табло. Не повезло с пенальти, потому что болел сегодня за них. Но игра отвратительна, если смотришь и другие матчи топов (других лиг), то поймёшь
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Decomax London
Ответ Ready FoR WaR
Неплохо прессингуем, хорошо обороняемся, но в атаке абсолютная безыдейность. В прошлом сезоне была та же проблема и улучшений в этом аспекте вообще не видно. Надеюсь команда исправит эту слабость.
ну когда Дембеле был здоров то он мог что-то менять. Его скорость и дриблинг мог создать дисбаланс в обороне противника. С другой стороны он мог травмироваться в важнейшей часть сезона…
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Тухель
Ответ Aram Avanesian
Какая разница когда бить если по правилам нельзя бить ? Или когда во время борьбы бьют от этого травм меньше и болит меньше ? Раньше судьи не видели некоторые хитрые грубые действия игроков , но сейчас есть вар который видит всё, но работает видим только по заказу
Хочешь каждое нарушение рассматривать на ВАР, но ок матчи будут идти часов 5. Прочти чертовы правила к которым апеллируешь.
Вар смотрит пенальти, КК, голы и когда судья не тому дал карточку. На этом всё. Все нарушения просматривать или все нарушения на возможные ЖК это бред.
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yulay
Ответ Моуриниста
Жозе Моуриньо в финале ЛЕ говорил тоже самое, но... Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример» 03 июня 2023 почему Хави не подает пример?
Наверное, потому что Хави ставит нормальный футбол, а не костоломство как ручной пёсик Гвардиолы
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Girugamesshu
И долго ещё Чави будет ныть? Ему самому не надоело?
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Катя Бурова
хетафе и близко не может тягаться с Барсой , берут очки как могут. молодцы. ну а Барселона - как обычно. нытьё
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LaffyTaffy
на дворе 2023-й год.
Барса всё так же ноет, по поводу судей.
Ничего не меняется.
Пора бы уже каталонцам мужиками становиться и взрослеть
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Ready FoR WaR
Неплохо прессингуем, хорошо обороняемся, но в атаке абсолютная безыдейность. В прошлом сезоне была та же проблема и улучшений в этом аспекте вообще не видно. Надеюсь команда исправит эту слабость.
+3
-3
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