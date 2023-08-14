Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Хави возмутился работой судей матча «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

«Я сказал судье, у « » прощают много фолов, а нам нет. Вот почему он меня удалил.

Мое удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы все равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Арбитр позволяет все это, никто больше. Я упомянул об этом, и меня за это удаляют. Удаление Рафиньи – это совокупность происходившего. «Хетафе» позволяют так играть, нам нет.

«Хетафе» тянет время, мешает играть. Это их футбол, это нормально.

Я не увидел никакой руки [у Гави в моменте с неназначенным пенальти]. Если игра рукой не очевидна, не свистите. Так нам говорили», – заявил тренер «блауграны».

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