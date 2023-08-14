Френки де Йонг: «Хетафе» потратил впустую 25 минут во 2-м тайме. Ла Лига должна установить правила против затяжек времени»

Френки де Йонг раскритиковал «Хетафе» за затяжку времени в игре с «Барсой» (0:0).

К первому тайму арбитр Сесар Сото Градо добавил 10 минут, ко второму – девять.

«Мы должны работать лучше, но также и судьи. Ла Лига должна установить правила против всего этого [затяжек времени].

Во втором тайме добавили девять дополнительных минут, кажется, что это много, но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут.

И это не их вина, это их работа. Позор», – заявил хавбек «Барселоны».

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