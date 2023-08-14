Френки де Йонг: «Хетафе» потратил впустую 25 минут во 2-м тайме. Ла Лига должна установить правила против затяжек времени»

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг раскритиковал «Хетафе» за затяжку времени в игре с «Барсой» (0:0).

К первому тайму арбитр Сесар Сото Градо добавил 10 минут, ко второму – девять.

«Мы должны работать лучше, но также и судьи. Ла Лига должна установить правила против всего этого [затяжек времени].

Во втором тайме добавили девять дополнительных минут, кажется, что это много, но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут.

И это не их вина, это их работа. Позор», – заявил хавбек «Барселоны».

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23 комментария

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Bazilic
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Нашей барсе надо сразу 45 минут добавлять или пару пенальтей в начале игры ставить в ворота Хетафе.
Представь себе, но пенальти ставить нужно, если они есть
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b_arfa
Де Йонг сегодня шикарен был, с каждым новым сезоном прибавляет, сегодняшний матч в целом был позор, в первую очередь судейский. Начало сезона скомканное как и прошлое, но все знают, кто в итоге вышел победителем
+19
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Jaha Kudusov
Я полностью согласен с возмущением ДеЙонга, это ни дело, то что вытаоряло Хетафе сегодня, а судейство - ну тут, честно, только одни нецензурные слова приходят на ум...
НО! Для такого клуба как Барселона, ни что не может быть оправданием... Барса должна побеждать ни смотря ни на что, а таких как Хетафе обязана громить, рвать в клочья, да так чтобы у них это в генетической памяти отпечаталось!
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Леван Сиукаев
с последной фразой абсолютно согласень
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Роман
Судью отстранить до конца сезона.
Позволил играть в регби с первых минут и тянуть время.
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Евгений Шазиев
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Kahn01
Ответ Bazilic
Представь себе, но пенальти ставить нужно, если они есть
Барселона не может забить 90 минут Хетафе, имея кучу вариаций в атаке, и сетует на пенальти. Мб с игры надо решать вопросы чтобы потом не ныть ?
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Aram Avanesian
Ответ Меган Лайф
Так наоборот судьи же дали вам их отыграть. Хотя вообще конечно эти овердобавленные минуты только портят игру
Это новое правило не учитывает тот факт что футболисты не гре.аные роботы
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Bazilic
Ответ b_arfa
Де Йонг сегодня шикарен был, с каждым новым сезоном прибавляет, сегодняшний матч в целом был позор, в первую очередь судейский. Начало сезона скомканное как и прошлое, но все знают, кто в итоге вышел победителем
Я никогда не был так счастлив переобуться
В первые сезоны хейтил Френки ( было за что ), сейчас он просто невероятно играет
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LaffyTaffy
Ответ b_arfa
Де Йонг сегодня шикарен был, с каждым новым сезоном прибавляет, сегодняшний матч в целом был позор, в первую очередь судейский. Начало сезона скомканное как и прошлое, но все знают, кто в итоге вышел победителем
Лет через 10 полностью раскроется
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Jaha Kudusov
Ответ Jaha Kudusov
Я полностью согласен с возмущением ДеЙонга, это ни дело, то что вытаоряло Хетафе сегодня, а судейство - ну тут, честно, только одни нецензурные слова приходят на ум... НО! Для такого клуба как Барселона, ни что не может быть оправданием... Барса должна побеждать ни смотря ни на что, а таких как Хетафе обязана громить, рвать в клочья, да так чтобы у них это в генетической памяти отпечаталось!
ой заминусили меня )) походу на ветке реала скучно стало...
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AnMe
Ответ Jaha Kudusov
Я полностью согласен с возмущением ДеЙонга, это ни дело, то что вытаоряло Хетафе сегодня, а судейство - ну тут, честно, только одни нецензурные слова приходят на ум... НО! Для такого клуба как Барселона, ни что не может быть оправданием... Барса должна побеждать ни смотря ни на что, а таких как Хетафе обязана громить, рвать в клочья, да так чтобы у них это в генетической памяти отпечаталось!
+++++ согласен
0
0
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