Френки де Йонг: «Хетафе» потратил впустую 25 минут во 2-м тайме. Ла Лига должна установить правила против затяжек времени»
Френки де Йонг раскритиковал «Хетафе» за затяжку времени в игре с «Барсой» (0:0).
К первому тайму арбитр Сесар Сото Градо добавил 10 минут, ко второму – девять.
«Мы должны работать лучше, но также и судьи. Ла Лига должна установить правила против всего этого [затяжек времени].
Во втором тайме добавили девять дополнительных минут, кажется, что это много, но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут.
И это не их вина, это их работа. Позор», – заявил хавбек «Барселоны».
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НО! Для такого клуба как Барселона, ни что не может быть оправданием... Барса должна побеждать ни смотря ни на что, а таких как Хетафе обязана громить, рвать в клочья, да так чтобы у них это в генетической памяти отпечаталось!
Позволил играть в регби с первых минут и тянуть время.
В первые сезоны хейтил Френки ( было за что ), сейчас он просто невероятно играет