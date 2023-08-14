Хави о судьях матча с «Хетафе»: «Абсолютный позор, просто нелепо. Игра Гави рукой выдумана. Я очень зол»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Рональд Араухо Гави Горка Ривера Футбол

Хави выразил недовольство судьями после матча «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и сегодня тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто нелепо. Рука выдумана.

Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели.

Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Если это продукт лиги, то это абсолютный позор. Я очень зол», – сказал главный тренер «Барселоны».

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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75 комментариев

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Сэр-НеХер
Не понимаю хейт в адрес Хави в этой ситуации, судейство действительно было ужасным, почему тренер должен об этом молчать ?
+91
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kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся
Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк

Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
+131
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+49
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Кирилл
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
То есть, вы хотите сказать что в данной ситуации пенальти не было ?)
Просто ради интереса уточняю )
+67
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+43
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vottakoi!
Да че вы тут набросились на него? Судейство реально было отвратным, кто смотрел игру, тот поймет.
+45
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Эксперт Спортс
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Хави знает что делает. Матч где судья откровенно издевается над барсой. Хейтерам в кайф за этим наблюдать. Тем более не вам болельщику Милана об этом говорить, где президентом был Берлускони и с его грязными делишками.
+36
-13
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danik 258808
Ответ Сэр-НеХер
Не понимаю хейт в адрес Хави в этой ситуации, судейство действительно было ужасным, почему тренер должен об этом молчать ?
вспомни как он такую же ситуация с Моуриньо комментировал, а там ведь был финал. так что Хави просто лицемер
+29
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falkao2013
Молчать об этом не нужно. Судейство в Испании уже который год ужасное.
+13
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Evgen_Hazard
Ну я смотрю на картинку и вижу эту руку, практически обнял мяч рукой. Да возможно ему помешал оппонент вдавив его руку так, что касание было. Ну извините, такой футбол. Просто если он так переживает из-за момента на 101 минуте, то что они делали предыдущие 100? Тики-така?
+12
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Евгений Шазиев
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Ответ vottakoi!
Да че вы тут набросились на него? Судейство реально было отвратным, кто смотрел игру, тот поймет.
Да главсуд провалил матч, с такими судьями ла Лига станет чем-то вроде MMA/UFC
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kosterin_777
Несмотря на блеклую игру, пенальти должен был быть.
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atlan_t
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Футбол умрёт, если судьи будут давить играющие команды, и тянуть за уши автобусы
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pop
Ответ nigga23
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ну фактос же как не плюсануть. правда форевер
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dr. cage
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Ваши слова жестоки, но стоит признать, объективны..

И хоть игра реально была потеряно судьёй, но Барсу это никак не делает достойной 3-х очков
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Real_v_dushe
Ответ Кирилл
То есть, вы хотите сказать что в данной ситуации пенальти не было ?) Просто ради интереса уточняю )
А в каком месте здесь пенальти, если по ходу атаки был пас рукой игрока бчк?
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Guillermo
Ответ Evgen_Hazard
Ну я смотрю на картинку и вижу эту руку, практически обнял мяч рукой. Да возможно ему помешал оппонент вдавив его руку так, что касание было. Ну извините, такой футбол. Просто если он так переживает из-за момента на 101 минуте, то что они делали предыдущие 100? Тики-така?
А я не вижу. На этой картинке вообще ничего не разобрать.
+2
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hannibal ante portas
Рука тут 100 процентная, американский футбол просто
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Harutyun Manukyan
говорю как болельщик Реала , в Ла лиге судейство чуть лучше чем в РФПЛ и явно хуже чем в Италии АПЛ Бундес Лиге . И ужасное судейство бывает в сторону абсолютно любой команды Ла Лиги
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Annon Annon
наш велики реал мадрит всегда побеждает без помощи судей
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Vlad
Ответ nigga23
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Рыбак рыбака видит издалека
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XavIniesta2008-2015
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Ты в курсе, что ничто из этого не является оправданием плохой работы арбитра ?
Судье должно быть глубоко фиолетово игровое прошлое тренера, какая схема, какие xG и насколько качественно играет его команда. Если там пенальти-это должно быть пенальти. А пока я вижу, что в плохой работе судей виноват Хави. Я правильно понял твою логику ?
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nigga23
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
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vottakoi!
Ответ kaka10
а когда в 2009 Барса с позорным судейством проходит Челси, то должен говорить, что заслужили?)
Там в обе стороны была дичь, левое удаление Абидаля в первом тайме как пример.
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EldarRing10
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Ну да, ноет, не то что винисиус из реала
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Я Гражданин Мира
Ответ kaka10
Сезон только начался, а Хави разнылся Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
А чем вы говарите!?
А каком игре может идти речь!?
Нето Месси и нето барсы!!!
Барсу ждёт очередной провальный сезон в Европе.
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Я Гражданин Мира
Ответ Эксперт Спортс
Хави знает что делает. Матч где судья откровенно издевается над барсой. Хейтерам в кайф за этим наблюдать. Тем более не вам болельщику Милана об этом говорить, где президентом был Берлускони и с его грязными делишками.
Вы хотите сказать судья издевался над барсой, в лиге чемпионов с Челси?
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