Хави о судьях матча с «Хетафе»: «Абсолютный позор, просто нелепо. Игра Гави рукой выдумана. Я очень зол»

Хави выразил недовольство судьями после матча «Хетафе» – «Барселона» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и сегодня тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто нелепо. Рука выдумана.

Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели.

Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Если это продукт лиги, то это абсолютный позор. Я очень зол», – сказал главный тренер «Барселоны».

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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