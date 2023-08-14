Хави о судьях матча с «Хетафе»: «Абсолютный позор, просто нелепо. Игра Гави рукой выдумана. Я очень зол»
Хави выразил недовольство судьями после матча «Хетафе» – «Барселона» (0:0).
В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.
«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и сегодня тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто нелепо. Рука выдумана.
Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели.
Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Если это продукт лиги, то это абсолютный позор. Я очень зол», – сказал главный тренер «Барселоны».
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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Привык всю карьеру за судьями бегать, никуда не делась эта днк
Лучше бы игру команде поставил, философ тики таки, а играет в навесы и кроссы
Просто ради интереса уточняю )
И хоть игра реально была потеряно судьёй, но Барсу это никак не делает достойной 3-х очков
Судье должно быть глубоко фиолетово игровое прошлое тренера, какая схема, какие xG и насколько качественно играет его команда. Если там пенальти-это должно быть пенальти. А пока я вижу, что в плохой работе судей виноват Хави. Я правильно понял твою логику ?
А каком игре может идти речь!?
Нето Месси и нето барсы!!!
Барсу ждёт очередной провальный сезон в Европе.