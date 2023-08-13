Рафинью за удар локтем в висок Альваресу удалили в 1-м тайме матча «Барсы» с «Хетафе». Это 1-я красная бразильца в карьере
Рафинья получил две карточки за 5 минут матча с «Хетафе» и был удален.
Вингер «Барселоны» получил предупреждение на 38-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги за столкновение с Карлесом Аленьей.
На 42-й минуте Рафинья ударил локтем в висок Гастону Альваресу. Несмотря на то, что у бразильца была желтая карточка, арбитр Сесар Сото Градо показал ему прямую красную.
Это первое удаление бразильца за 312 матчей в карьере.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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По человечески понимаю Рафинью.. По-футбольному - красная чистая..
Но судья вообще не хочет видеть фолы со стороны Хетафе - уже как минимум одна красная должна быть и у них уже.