Рафинью за удар локтем в висок Альваресу удалили в 1-м тайме матча «Барсы» с «Хетафе». Это 1-я красная бразильца в карьере

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Карлес Аленья Рафинья Диас Гастон Альварес Соса Футбол

Рафинья получил две карточки за 5 минут матча с «Хетафе» и был удален.

Вингер «Барселоны» получил предупреждение на 38-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги за столкновение с Карлесом Аленьей.

На 42-й минуте Рафинья ударил локтем в висок Гастону Альваресу. Несмотря на то, что у бразильца была желтая карточка, арбитр Сесар Сото Градо показал ему прямую красную.

Это первое удаление бразильца за 312 матчей в карьере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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43 комментария

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John Cinematogra
Хетафе, конечно, в своем репертуаре — грязь и провокации. Но Рафинья сам виноват 🤦‍♂️
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Тухель
Интересный матч. Например в Суперкубке Англии еще в первом тайме Родри трижды бил убегающих игроков Арсенала и по ногам и в шею и захватывал руками. И мне тут на спортсе доказывали, что если ты срываешь атаку и не получаешь карточку ты топ. Так по этой логике поехавшие игроки Хетафе тоже топы раз бьют игроков Барсы, а им не дают за это карточки.
+28
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falkao2013
Судья молодец. Сам поднял уровень борьбы до такой вот жести,а потом спокойно удаляет игроков. Рафинья дурак,что повёлся на эти провокации.
+18
-8
+10
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Tristan...
Ответ Эркинбек Апаканов
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Не начинай...
+10
-1
+9
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dr. cage
Хетафе всегда играют как стая грязных бешеных псов..
По человечески понимаю Рафинью.. По-футбольному - красная чистая..
+15
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Real Madrid l
Дамиана должны были удалить за 10 минут до этого.
+10
-4
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Homelender_666
Ответ falkao2013
Судья молодец. Сам поднял уровень борьбы до такой вот жести,а потом спокойно удаляет игроков. Рафинья дурак,что повёлся на эти провокации.
Жаль, что вместо Хетафе вылетел Вальядолид, который хотя бы пытался играть в футбол 😔
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denisques
А где новость что всему составу хетафе не дали по красной карточке!???? Это жесть на не футбол, это какое то дно и беспредел просто!!!
+8
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Chap-toxa
Рафинью удалили, увы, за дело... Но как Хетафе закончил первый тайм не в девятером не очень понятно.
+4
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burn1ng
Ответ Roman Araslanov
Почему Араухо не удалили? Или у нас теперь в футболе элементы баскетбола использовать можно
с каких пор за игру рукой в центре поля дают красную карточку?
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<CRISTIANO>
Рафинья неправ, но Хетафе - это просто мерзость. Там уже должны на желтых висеть человек 8.
+3
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madrilenos
Ответ falkao2013
Судья молодец. Сам поднял уровень борьбы до такой вот жести,а потом спокойно удаляет игроков. Рафинья дурак,что повёлся на эти провокации.
а что судья? Хетафе всегда так играет и все это знают. Рафинья сделал серьёзную ошибку и подвёл команду. за такое еще и матча 2-3 словит. а Дембеле то уже и нет в составе
+4
-2
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Кирилл
Рафинья сорвался, красная заслуженная.

Но судья вообще не хочет видеть фолы со стороны Хетафе - уже как минимум одна красная должна быть и у них уже.
+7
-5
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Ansu Fati
После вылета Эспаньола в Сегунду Хетафе теперь единолично самая мерзкая команда Ла Лиги. В то что они играют - сложно назвать футболом..
+3
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Cakefabregas
Ответ Green grass
Конечно виноват. И получит заслуженное отстранение на 5-10 игр
Чего? Какое отстранение на 5-10 игр?
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Farkhod Tursunkulov
Ответ falkao2013
Судья молодец. Сам поднял уровень борьбы до такой вот жести,а потом спокойно удаляет игроков. Рафинья дурак,что повёлся на эти провокации.
Трудно было не поддастся на эти грязные выходки Хетафе. Я тут напротив телика уже нервный сижу
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arspurs9
К красной вопросов нет, Рафинья психанул. Но в очередной раз говорю, какая же мерзкая команда Хетафе. Чисто антифутболисты. А реф это все поощряет.
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VuNePonimaete
Ответ Raindrop Drop Top
Надо было его еще обасцать 🤣
Рафинью?
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Yoursistersboyfriend
Чекнутый этот бразилец оказался по итогу
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Groznyi2024
А бил бы Клаудиньо в РПЛ, даже фол бы не свистнули
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El Canibal
А на Клаудиньо не дали. Факел.
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Mykytka
Интересно, если бы Неймар вместо СА выбрал Барсу, как часто бы они с Рафиньей соревновались за звание самого «кислотного» фланга?) Что тот что тот хорошие футболисты, но как личности, кажется, подлые.
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Bazilic
Ответ John Cinematogra
Хетафе, конечно, в своем репертуаре — грязь и провокации. Но Рафинья сам виноват 🤦‍♂️
Конечно виноват, нужно вырубать было
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burn1ng
Ответ Леван Мкртчян
Поддерживаю! Только лучше сразу 26 матчей дисквы этому ’психу’ и 9-10 очков форы Реалу , просто так, за "величие"!! Ну так, чтобы наверняка Барса без титула осталась, а то вдруг еще выиграют невзначай
да не, 10 очков им не хватит
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Йети
Рафинью понесло, конечно
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