Тренер «Хетафе» о словах Хави про судей: «Способ оправдать то, что «Барса» не набрала три очка. Это не помогает Ла Лиге»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Пепе Бордалас Футбол

Тренер «Хетафе» отреагировал на жалобы Хави на судей в матче 1-го тура Ла Лиги.

Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась вничью – 0:0.

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

– Мы очень довольны тем, что провели отличную игру, несмотря на трудности в матче против топ-соперника. Даже обидно, [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу.

– Как вам слова Хави после матча?

– Это его мнение. Но эти слова не помогают Ла Лиге, хотя мы считаем, что наш чемпионат один из сильнейших в мире. Величие футбола и в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны».

Я не разделяю слова Хави. Очевидно, это способ оправдать то, что они не набрали три очка в этой игре с таким составом, с невероятными игроками.

Я совсем не разделяю такую позицию. Я не думаю, что эти слова идут на пользу нашей лиге. Мы должны защищать ее.

– Что скажете о работе судей?

– Я абсолютно не согласен с тем, что виноваты судьи, нам дали гораздо больше карточек. Я не думаю, что это пошло нам на пользу. Мне больше нечего сказать.

[Слова о судьях] – это способ умолчать о хорошей игре моих футболистов. Это просто неуважение, – сказал Пепе Бордалас.

Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Хави о судьях матча с «Хетафе»: «Абсолютный позор, просто нелепо. Игра Гави рукой выдумана. Я очень зол»

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

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62 комментария

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Очки Дани Алвеса
Ответ yulay
Желаю Хетафе вылететь в Сегунду
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю.
Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали?
И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
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Samurai99
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
Атлетико Мадрид и близко так не играет
+85
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yulay
Желаю Хетафе вылететь в Сегунду
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-64
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Pavelaznaurov
Давно не видел такого судейского беспредела——- Суареса должны были удалить в первые 15 мин—-нагло бил соперников и при этом еще и улыбался——
+28
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yulay
Ла Лига из-за подобных тренеров превращается из некогда самой техничной и комбинационной лиги в турнир костоломов
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Cakefabregas
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
Что? Можно играть жестко, в автобус, даже тянуть время, но грязно/жестоко, это уже перебор. Или вы игру не смотрели?
+16
-3
+13
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Jason Williams
Ответ Samurai99
"Даже обидно [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу" Где он там доминирование и шансы на победу увидел? Весь матч только и делали что фолили, а клоун на судье делал вид, что не видел нарушения. Одного только Левандовски пять раз толчком валили на газон, и ни один раз судья не свистнул
Поляк даже через бедро игрока Хетафе кинул, и ничего тоже))
+15
-4
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vfhmsqqp7v
Ответ Samurai99
"Даже обидно [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу" Где он там доминирование и шансы на победу увидел? Весь матч только и делали что фолили, а клоун на судье делал вид, что не видел нарушения. Одного только Левандовски пять раз толчком валили на газон, и ни один раз судья не свистнул
Левандовский на поле был? Хм, не заметил..
+17
-6
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vfhmsqqp7v
Ответ GuruFutbola
Этому челу бы сумо тренировать)
что с лицом?))) как там маэстро?
+16
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Роман
Хочется уточнить, а это точно тренер по футболу или всё же по регби? Очень грязная команда, в худших традициях Атлетико Симеоне
+14
-6
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Samurai99
"Даже обидно [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу"
Где он там доминирование и шансы на победу увидел? Весь матч только и делали что фолили, а клоун на судье делал вид, что не видел нарушения. Одного только Левандовски пять раз толчком валили на газон, и ни один раз судья не свистнул
+21
-13
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Дмитрий Формусатий
О как разнылись рычажные, когда на Вини в прошлом сезоне фолили по 8-10 раз за матч, и только на этот же 8-10-й раз давали карточку, то вы что говорили, уважаемые фанатики фк мем ? Я напомню: что Вини нытик, просит всегда карточку, а теперь лицемерите, да ?
+35
-29
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flowhal
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
Как сказать, что ты не смотришь матчи Атлетико, не говоря этого))
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Аскетизмом погоняю
Барселона просто привыкла, что свистят,когда игроки падают от ветра. Чего стоит только групповое убийство в Валенсии от бутылки-гранаты.

Хетафе и Реал так бил,и многих других. Когда нет игры и голов только и остаётся обвинять игроков соперника и судью. Я за Хетафе в Ла Лиге. Колоритная команда с яйцам,ещё многим попортит жизнь.
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Чистый лист
А такая игра твоей команды как помогает ла лиге? Когда твои игроки делали попытку отбора без мерзкого толчка? Тут же любят упрекать Хави в лицемерии, а это по вашему что?
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FC.Barcelona
Ответ Дмитрий Формусатий
О как разнылись рычажные, когда на Вини в прошлом сезоне фолили по 8-10 раз за матч, и только на этот же 8-10-й раз давали карточку, то вы что говорили, уважаемые фанатики фк мем ? Я напомню: что Вини нытик, просит всегда карточку, а теперь лицемерите, да ?
В этом сезоне снова вас на рычагах покатают, причем на всех.
+8
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TiNO
И сами в футбол не играют, и другим не дают. Смотреть на это просто невозможно.
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иц а мэн
Ответ Аскетизмом погоняю
Барселона просто привыкла, что свистят,когда игроки падают от ветра. Чего стоит только групповое убийство в Валенсии от бутылки-гранаты. Хетафе и Реал так бил,и многих других. Когда нет игры и голов только и остаётся обвинять игроков соперника и судью. Я за Хетафе в Ла Лиге. Колоритная команда с яйцам,ещё многим попортит жизнь.
конечно ты за хетафе, глор реала, потому что она максимально похожа на реал своим антифутболом
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yulay
Ответ Momos
А они должны были играть в открытый футбол шашки на голо? Играли от соперника. И это не их проблемы, что Барса не умеет вскрывать автобусы.
футбол бывает разный: оборонительный, атакующий, на владении или заточенный под переходные моменты. Но вчера со стороны Хетафе была грязь. Которой к тому уже потакали судьи.
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Alek88
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
что за чушь собачья? атл м и близко не играет в такой анти футбол
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иц а мэн
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
чудище ослоголовое, удали этот комментарий и не позорься
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Samurai99
Ответ Jason Williams
Поляк даже через бедро игрока Хетафе кинул, и ничего тоже))
Гюндогану в грудь ударили, и ничего...
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King_X
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что за чушь собачья? Атлетико Мадрид так играет в 95% своих важных матчей, и многие гики фанатели/ют от футбола Симеоне. Но как только Барселона споткнулась о неудобного соперника, как только великого ХЧави несправедливо лишили пенальти, так сразу нытье похлеще Заремы и Спартака на всю неделю. Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали? И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
Аргентину ту же хвалили, когда при попустительстве судьи Паредесы рубили многих соперников направо-налево))
Причём эти барсоглоры ее хвалили, которые критикуют Хетафе и Атлетико
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гилберт
Хетафе традиционно играет в мужской футбол. Колючая команда.
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Barsa! bolshe chem klub
... это не помогает Ла Лиге...(с)

Да, Ла Лиге помогает то, что весь матч фолить, тянуть время, играть "автобус"...

вот Афигенно помогает Ла Лиге.
Походу сам от себя кайфует, этот тренеришка от того что ничьи добился, пусть даже нечестно
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