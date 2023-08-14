Тренер «Хетафе» о словах Хави про судей: «Способ оправдать то, что «Барса» не набрала три очка. Это не помогает Ла Лиге»
Тренер «Хетафе» отреагировал на жалобы Хави на судей в матче 1-го тура Ла Лиги.
Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась вничью – 0:0.
В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге Рональду Араухо в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что Гави подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.
– Мы очень довольны тем, что провели отличную игру, несмотря на трудности в матче против топ-соперника. Даже обидно, [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу.
– Как вам слова Хави после матча?
– Это его мнение. Но эти слова не помогают Ла Лиге, хотя мы считаем, что наш чемпионат один из сильнейших в мире. Величие футбола и в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны».
Я не разделяю слова Хави. Очевидно, это способ оправдать то, что они не набрали три очка в этой игре с таким составом, с невероятными игроками.
Я совсем не разделяю такую позицию. Я не думаю, что эти слова идут на пользу нашей лиге. Мы должны защищать ее.
– Что скажете о работе судей?
– Я абсолютно не согласен с тем, что виноваты судьи, нам дали гораздо больше карточек. Я не думаю, что это пошло нам на пользу. Мне больше нечего сказать.
[Слова о судьях] – это способ умолчать о хорошей игре моих футболистов. Это просто неуважение, – сказал Пепе Бордалас.
Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»
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Я никогда этого не понимал и не пойму. Играет гранд и маленькая команда. Хави решил, что его пенальти на последних минутах - это решающий эпизод матча. А что остальное время в атаке делали?
И теперь, конечно же, все критикуют Хетафе и их противный, но результативный футбол, а не Хави и Барселону, которые не смогли великому Хетафе хотя бы один гол с игры заковырять.
Где он там доминирование и шансы на победу увидел? Весь матч только и делали что фолили, а клоун на судье делал вид, что не видел нарушения. Одного только Левандовски пять раз толчком валили на газон, и ни один раз судья не свистнул
Хетафе и Реал так бил,и многих других. Когда нет игры и голов только и остаётся обвинять игроков соперника и судью. Я за Хетафе в Ла Лиге. Колоритная команда с яйцам,ещё многим попортит жизнь.
Причём эти барсоглоры ее хвалили, которые критикуют Хетафе и Атлетико
Да, Ла Лиге помогает то, что весь матч фолить, тянуть время, играть "автобус"...
вот Афигенно помогает Ла Лиге.
Походу сам от себя кайфует, этот тренеришка от того что ничьи добился, пусть даже нечестно