Тренер «Хетафе» о словах Хави про судей: «Способ оправдать то, что «Барса» не набрала три очка. Это не помогает Ла Лиге»

Тренер «Хетафе» отреагировал на жалобы Хави на судей в матче 1-го тура Ла Лиги.

Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась вничью – 0:0.

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

На 101-й минуте «Барса» могла вырвать победу. Горка Ривера ударил по ноге в своей штрафной. Однако арбитр после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти, увидев, что подыграл себе рукой перед фолом на защитнике каталонцев.

– Мы очень довольны тем, что провели отличную игру, несмотря на трудности в матче против топ-соперника. Даже обидно, [что счет 0:0], так как, играя 11 на 10 футболистов, мы доминировали, имели много шансов на победу.

– Как вам слова Хави после матча?

– Это его мнение. Но эти слова не помогают , хотя мы считаем, что наш чемпионат один из сильнейших в мире. Величие футбола и в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны».

Я не разделяю слова Хави. Очевидно, это способ оправдать то, что они не набрали три очка в этой игре с таким составом, с невероятными игроками.

Я совсем не разделяю такую позицию. Я не думаю, что эти слова идут на пользу нашей лиге. Мы должны защищать ее.

– Что скажете о работе судей?

– Я абсолютно не согласен с тем, что виноваты судьи, нам дали гораздо больше карточек. Я не думаю, что это пошло нам на пользу. Мне больше нечего сказать.

[Слова о судьях] – это способ умолчать о хорошей игре моих футболистов. Это просто неуважение, – сказал .

Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Хави о судьях матча с «Хетафе»: «Абсолютный позор, просто нелепо. Игра Гави рукой выдумана. Я очень зол»

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