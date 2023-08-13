Неймар договорился с «Аль-Хилалем» о двухлетнем контракте на 160 млн евро (L’Équipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

Неймар заработает 160 миллионов евро в «Аль-Хилале».

Согласно информации L’Équipe, 31-летний нападающий «ПСЖ» договорился с саудовским клубом об условиях контракта. Договор будет рассчитан на два года, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро.

Переход бразильца в «Аль-Хилаль» рассматривается всеми сторонами практически как свершившийся факт.

В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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56 комментариев

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Отец Абду
Принц который не стал королем...
+60
-3
+57
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Домоседов
Ну где там свидетели святого Неймара, который ни за что не поедет в СА, потому что ЛЧ хочет выиграть?
+24
-3
+21
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VERBLYUD
Ответ Anton Ilchenko
Да там же, где свидетели Месси, Роналду и всех остальных)) в мире всё покупается, вопрос только цены))
Что делает в вашем комменте Месси? Он отказался от 1.2 млрда
+14
-2
+12
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Anton Ilchenko
Ответ Отец Абду
Принц который не стал королем...
У всех разные цели. Кому-то слава, Кому-то признание, кому-то деньги... Он всего по чуть-чуть хапнул и решил срубить бабла. Всё правильно сделал имхо
+12
-3
+9
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VERBLYUD
Ждем переобувание от Имя Фамилия)))
+8
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<~Inter~>
Ответ Отец Абду
Он прошлогодний обладатель ЗМ:)
всё равно странно. Неймар на поле это всегда шоу независимо от того какие игроки его окружают
+8
-2
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Отец Абду
Ответ <~Inter~>
как-то дёшево. Бензема и то больше выбил себе
Он прошлогодний обладатель ЗМ:)
+8
-3
+5
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Домоседов
Ответ <~Inter~>
как-то дёшево. Бензема и то больше выбил себе
Бензема один из первых поехал, потому и контракт пожирнее урвал
+4
0
+4
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<~Inter~>
как-то дёшево. Бензема и то больше выбил себе
+5
-2
+3
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<~Inter~>
Ответ Геннадий Тимченко
если на поле, а если в командировке на карнавале или покере❓🤔
так он за один матч больше радости болельщикам принесёт, чем большинство других звёзд за сезон. Для меня Неймар один из немногих игроков который просто кайфует от игры с мячом на поле. Всем остальные стали инструментами в руках тренеров которые используют для преодоления тактики соперника, а Ней просто творит на поле и его не волнует какой соперник и какая была установка у тренера
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Vinnipukh Vinni
Ответ Руслан Узденов
Самый талантливый игрок поколения. Во многих моментах сильнее и Роналду и Месси, и всех в истории, соответственно. Но, как и абсолютное большинство бразильцев, разгильдяй.
Ни в каких моментах он никогда не был лучше Месси. Вообще ни в каких. Собственно, он сам это всегда признавал в любом интервью.
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Бондарев Олег
Где деньги, там Неймар.
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Yaroslove
А что вы ожидали от человека, который ради денег отказался играть в лучшем атакующем трио на тот момент?)
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Тиджани Бабангида
Удачно сбагрили….
В Аравии расслабится Неймар максимально
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<~Inter~>
Ответ Геннадий Тимченко
вот именно поэтому, что Неймару пофиг на установки тренера и вообще на командную игру его и сплавляют даже из шейховского ПСЖ
он как раз в отличии от Мбаппе во всех ключевых матчах ЛЧ пахал на поле
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dpv
Ответ Anton Ilchenko
У всех разные цели. Кому-то слава, Кому-то признание, кому-то деньги... Он всего по чуть-чуть хапнул и решил срубить бабла. Всё правильно сделал имхо
Не так уж и по чуть-чуть я бы сказал )))
+2
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VERBLYUD
За 6 лет ни одного полноценного сезона не провел в псж
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Фанат спорта01
80млн,чё так мало?
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cektor
куда катится футбольный мир ..
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Профессор из Кобхэма
Ужасные новости для футбола.
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Иван Пименов
Такой талантище, эх...
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Shast
Еще один карьеру закончил
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Человек1991
Если у Роналду в медиапустыннойлиге 100 лимонов ЗП , то у Неймара ЗП должна быть 500 лимонов.))
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Игорь Климов
Ответ Руслан Узденов
Самый талантливый игрок поколения. Во многих моментах сильнее и Роналду и Месси, и всех в истории, соответственно. Но, как и абсолютное большинство бразильцев, разгильдяй.
Лео Месси был всегда более эффективен в созидании, чем Неймар.
+1
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Little-lawyer
Скажите пожалуйста, есть ли матчи азиатской ЛЧ во время карнавала?
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