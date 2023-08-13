Неймар договорился с «Аль-Хилалем» о двухлетнем контракте на 160 млн евро (L’Équipe)
Неймар заработает 160 миллионов евро в «Аль-Хилале».
Согласно информации L’Équipe, 31-летний нападающий «ПСЖ» договорился с саудовским клубом об условиях контракта. Договор будет рассчитан на два года, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро.
Переход бразильца в «Аль-Хилаль» рассматривается всеми сторонами практически как свершившийся факт.
В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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