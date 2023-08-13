«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» по Неймару, сам игрок согласен на переход

«ПСЖ» и «Аль-Хилаль» договорились о трансфере Неймара.

Как сообщает RMC Sport, два клуба пришли к согласию по вопросу возможного перехода 31-летнего нападающего в саудовскую команду. «ПСЖ» принял предложение, поступившее от «Аль-Хилаля».

Сам Неймар в принципе согласен на переход. « » пока еще ждет от футболиста окончательного утвердительного ответа, но все уверены, что трансфер состоится.

Контракт, связывающий Неймара с « », рассчитан до лета 2027 года. Фактором, ускорившим процесс ухода бразильца из клуба, стал разговор с Луисом Энрике и Луишем Кампушем. Главный тренер парижской команды и советник клуба по спортивным вопросам дали понять бразильцу, что «ПСЖ» не рассчитывает на него в ближайшем сезоне.

Помимо «Аль-Хилаля», интерес к Неймару проявляли клубы МЛС и «Барселона». Сообщалось, что «блауграна» была намерена подписать бразильца бесплатно.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?