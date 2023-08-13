«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» по Неймару, сам игрок согласен на переход

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Луис Энрике Луиш Кампуш Футбол

«ПСЖ» и «Аль-Хилаль» договорились о трансфере Неймара.

Как сообщает RMC Sport, два клуба пришли к согласию по вопросу возможного перехода 31-летнего нападающего в саудовскую команду. «ПСЖ» принял предложение, поступившее от «Аль-Хилаля».

Сам Неймар в принципе согласен на переход. «Аль-Хилаль» пока еще ждет от футболиста окончательного утвердительного ответа, но все уверены, что трансфер состоится.

Контракт, связывающий Неймара с «ПСЖ», рассчитан до лета 2027 года. Фактором, ускорившим процесс ухода бразильца из клуба, стал разговор с Луисом Энрике и Луишем Кампушем. Главный тренер парижской команды и советник клуба по спортивным вопросам дали понять бразильцу, что «ПСЖ» не рассчитывает на него в ближайшем сезоне.

Помимо «Аль-Хилаля», интерес к Неймару проявляли клубы МЛС и «Барселона». Сообщалось, что «блауграна» была намерена подписать бразильца бесплатно.

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83 комментария

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igorrado@yandex.ru
Эх...
Жаль, что великой карьеры у такого талантливого и одаренного футболиста не вышло.
+51
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Очки Дани Алвеса
Так и закончится некогда великая по потенциалу и исполнению в реальном времени (где-то 2014-2016) карьера ленивого бразильца. Эх
+33
-4
+29
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felipe89
Жаль, мог бы ещё попылить в Лиге чемпионов
+23
-4
+19
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Tiestorzn17
Неймару надо писать книгу "Как променять карьеру на деньги"
+8
0
+8
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Mykytka
Ответ Spartachh
Ну если честно - годик назад написал бы, что жаль и уехал доигрывать. За год так много произошло и уровень арабской лиги сильно вырос. Да, это не АПЛ и не ЛаЛига, но еще немного и точно не хуже того же французского чемпионата, в котором пылит ПСЖ. Вчерашний матч еще раз показал уровень. Это можно смотреть. И пусть туда едет больше классных игроков
Прекрати)
Как можно вообще сравнивать арабскую лигу с европейским футболом?
Со школами европейского футбола?
Много легенд арабских ты знаешь, мирового уровня?
Там чемпионат еще слабее МЛС.

Усилят ли игроки новые его? Усилят. И все.

Нужны десятилетия, чтобы чемпионат стал правда топовым.
Если только не перетащить туда ВСЕХ из Европы и не поменять подход к футболу(школы, история, инфраструктура и так далее).
+11
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Agent Smith
Ответ atomio
Продержался подольше чем Рональдиньо вроде даже как.
У Рональдиньо золотой мяч и кубок мира⚽️
+7
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itemme
Ответ Большое сердце Неймара
обидно что такого яркого футболиста мы больше не увидим в ЛЧ. но радостно что чувак заработает своим внукам на бездетную старость,не говоря уже про себя
Бездетную старость - сильно. Но даже если речь про безбедную, разве он уже не заработал на это?)
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человек-муравей человек-физрук
Ответ DolJun
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я же говорил что Ней не пойдет в середняк Челси даже на тройную зарплату. ну Кайседо за 150 достойная замена :)
+14
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Акрапович
Ответ DolJun
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4=8:2
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Большое сердце Неймара
обидно что такого яркого футболиста мы больше не увидим в ЛЧ. но радостно что чувак заработает своим внукам на бездетную старость,не говоря уже про себя
+3
-1
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Младший лейтенант
Ответ человек-муравей человек-физрук
я же говорил что Ней не пойдет в середняк Челси даже на тройную зарплату. ну Кайседо за 150 достойная замена :)
И где ты это говорил?
+2
0
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гилберт
Месси уже жалеет что отказался от 600 лимонов в год.
+10
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Александр Северный
в этом сезоне португальскому сбитому лётчику из насры видно придётся довольствоваться только одной арабской репликой кубка мира))))
в 38 лет сбитый летчик, все ясно
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cektor
Ответ гилберт
Месси уже жалеет что отказался от 600 лимонов в год.
это он тебе сказал?
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atomio
Ответ igorrado@yandex.ru
Эх... Жаль, что великой карьеры у такого талантливого и одаренного футболиста не вышло.
Продержался подольше чем Рональдиньо вроде даже как.
+3
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Е.Р.
Ответ Tiestorzn17
Неймару надо писать книгу "Как променять карьеру на деньги"
Карьера она и есть для денег, ###, блин
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che kaif
Ответ Spartachh
Ну если честно - годик назад написал бы, что жаль и уехал доигрывать. За год так много произошло и уровень арабской лиги сильно вырос. Да, это не АПЛ и не ЛаЛига, но еще немного и точно не хуже того же французского чемпионата, в котором пылит ПСЖ. Вчерашний матч еще раз показал уровень. Это можно смотреть. И пусть туда едет больше классных игроков
Чемпионат уровня фнл + пару звезд сравнил с топ 5 евро футболом.гениально
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Andy93
Бесславный финал конечно
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Евгений Кузнецов
отыграет пару сезонов в СА, потом вернётся в Европу или поедет в МЛС и оттуда на ЧМ
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Groznyi2024
Аль-Хилаль Малкома. Исправьте.
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Redhead One
По результатам ТО ПСЖ уже лишился каких-либо шансов на ЛЧ. Состав абсолютно сырой, за исключением 2-3 человек
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Кингстон
Вот это потратился на Ибице!
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che kaif
Ответ Giovanni001
Если бы у Неймара был характер профессионала, а не кайфарика, то стал бы легендой
Неймар и так легенда той же сборной Бразилии
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Мукунку хороший
Как замечательно что есть на свете Аль..)))
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Agent Smith
Жаль. Я думаю, еще мог бы в Европе поиграть⚽️
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