«ПСЖ» получит 60+ млн евро за Неймара от «Аль-Хилаля». Сделку закроют в ближайшие дни
«ПСЖ» и «Аль-Хилаль» договорились об условиях трансфера Неймара.
Как сообщает RMC Sport, парижане получат за 31-летнего нападающего более 60 миллионов евро. Все стороны уверены, что Неймар перейдет в «Аль-Хилаль» в течение нескольких дней.
Неймара и его окружение привлекает проект саудовского клуба. Чтобы закрыть сделку, клубам осталось получить окончательное согласие игрока, которое последует, если не случится резких изменений.
Сообщалось, что Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем».
Летом 2017 года «ПСЖ» купил бразильца у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
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Совсем не жаль что его карьера катиться по наклонной. Жаль только что его талант не был у более профессионального и ментально взрослого человека.
Упорство Роналду + талант Неймара против МЕССИ. 🔥🔥🔥
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