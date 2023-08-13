«ПСЖ» получит 60+ млн евро за Неймара от «Аль-Хилаля». Сделку закроют в ближайшие дни

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

«ПСЖ» и «Аль-Хилаль» договорились об условиях трансфера Неймара.

Как сообщает RMC Sport, парижане получат за 31-летнего нападающего более 60 миллионов евро. Все стороны уверены, что Неймар перейдет в «Аль-Хилаль» в течение нескольких дней.

Неймара и его окружение привлекает проект саудовского клуба. Чтобы закрыть сделку, клубам осталось получить окончательное согласие игрока, которое последует, если не случится резких изменений.

Сообщалось, что Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем».

Летом 2017 года «ПСЖ» купил бразильца у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

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62 комментария

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kosterin_777
Ответ Bor2193
Все равно ощущение, что полностью не реализовал Свой потенциал.
Это не ощущение, так оно и есть
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Отец Абду
Неймар закончил с футболом в прайме 25... Так что не надо жалеть его, удачи ему в другом арабском клубе!
+48
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Отец Абду
Аль Хилаль: если не смогли привезти самого Месси, то подпишем его друга:)
+22
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corazón blanco
Да уж, Неймар конечно полностью слил свою карьеру переходом в Париж, да играл ярко, оставил свой след в этом клубе, но в Барселоне мог достичь городок большего. Но каждый сам творец своей судьбы.
+23
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che kaif
Ответ Ashan Sorokin
Это наверное самый большой слив карьеры в истории и на минуточку этого человека считают в его стране наследником Пеле
Насмешил Балотелли.
+8
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Tomaat Spwitch
Футболист с талантом как у Пеле и профессионализмом как у зажравшегося подростка.
Совсем не жаль что его карьера катиться по наклонной. Жаль только что его талант не был у более профессионального и ментально взрослого человека.
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Экспертное мнение
Карнавальный Неймар в сдержанной стране, вот это смесь. Ну или в контракте будут прописаны дни рождения сестёр.
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AnMe
До последнего буду верить, что это не произойдет :(
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Little-lawyer
какое-то чувство недосказанности есть от карьеры Неймара. Потенциал был ведь колоссальный, а в итоге Колосс оказался на глиняных ногах.
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Ashan Sorokin
Это наверное самый большой слив карьеры в истории и на минуточку этого человека считают в его стране наследником Пеле
+5
-3
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Bor2193
Все равно ощущение, что полностью не реализовал Свой потенциал.
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DAVID19-91
Ответ Отец Абду
Неймар закончил с футболом в прайме 25... Так что не надо жалеть его, удачи ему в другом арабском клубе!
Как гордыня и жажда денег разрушили карьеру. Он так спешил выйти из тени Месси, что перестал ценить то, что у него есть
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Человек1991
Лютое позорище от Неймара будет, если перейдёт в медиапустынную лигу ))
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VasyaFilkin
Для Неймара переход в Аль-Хинкаль - это ужасный шаг! Я просто этого не понимаю. Это ж сброд любителей, видел я вчера их игру в типа "финале ЛЧ". Ежу понятно, что Неймару там играть будет не с кем, он заскучает к январю и горько пожалеет. Игра в СА - это не то, что нужно ему перед Копа Америка 2024.
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udiekemen
Ответ Иван Иванов
Ребят, только что задумался... Представьте, если бы у Криштиану был талант Неймара! Вот это было бы ПРОТИВОСТОЯНИЕ Роналду vs. Месси тогда! 🔥🔥🔥🔥🔥 А вдруг Роналду выиграл бы ? 🤔
Роналду достойно силен и без его таланта
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Да уж, Неймар конечно полностью слил свою карьеру переходом в Париж, да играл ярко, оставил свой след в этом клубе, но в Барселоне мог достичь городок большего. Но каждый сам творец своей судьбы.
как и озар в риале:))
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Иван Иванов
Ответ werowolf-gears
Малкома могут смело продавать в Катар или ОАЭ
Зачем его продавать? Неймару же надо с кем-то тусить на треньке.
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VERBLYUD
Ответ noti22
Просто факт - Если провести матч всех звёзд Саудовской лиги, по составам будет уровень плей-офф ЛЧ
Просто факт - твой любимый кришти не попадет в этот состав
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Ребят, только что задумался... Представьте, если бы у Криштиану был талант Неймара! Вот это было бы ПРОТИВОСТОЯНИЕ Роналду vs. Месси тогда! 🔥🔥🔥🔥🔥 А вдруг Роналду выиграл бы ? 🤔
Если бы, вдруг... Реальность другая.
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ЧИКО
Тоже хорошая сделка… купили за 222 млн, 6 лет платили космическую зарплату и налоги к ней, много потратили на его лечение и продали за 60 млн. При этом за 6 лет, клуб с помощью Неймара не добился ничего, кроме чемпионства Лиги 1, которую выиграли бы и без него…. даже бомбардиром лиги не стал…. зато денег немерено, от которых ему точно не плохо… сейчас ещё 200 млн получит за 2 года, повеселиться арабском клубе и всё… жизнь удалась….
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ЧакЧак
чел кайфует
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Vinnipukh Vinni
По другой информации Хиляль заплатит около 100 млн.
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Иван Иванов
Ответ udiekemen
Роналду достойно силен и без его таланта
Не спорю. Но просто если представить.
Упорство Роналду + талант Неймара против МЕССИ. 🔥🔥🔥
Огонь же!
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Filipp Gorski
Малком и Неймар в атаке
Прикольно
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Владислав Романов
Ждём очередной пост о том, как дорого Зенит продал Малкома, даже Неймар не обогнал😁
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