«ПСЖ» получит 60+ млн евро за Неймара от «Аль-Хилаля». Сделку закроют в ближайшие дни

«ПСЖ» и «Аль-Хилаль» договорились об условиях трансфера Неймара.

Как сообщает RMC Sport, парижане получат за 31-летнего нападающего более 60 миллионов евро. Все стороны уверены, что Неймар перейдет в « » в течение нескольких дней.

Неймара и его окружение привлекает проект саудовского клуба. Чтобы закрыть сделку, клубам осталось получить окончательное согласие игрока, которое последует, если не случится резких изменений.

Сообщалось, что будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем».

Летом 2017 года « » купил бразильца у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

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