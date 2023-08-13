Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара и трансферов клуба

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Названы причины, по которым Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» этим летом.

Как пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна, скорый уход Неймара в «Аль-Хилаль» и работа «ПСЖ» во время трансферного окна, в рамках которого клуб подписал уже 11 игроков, заставили Мбаппе пересмотреть свою позицию.

Ранее стало известно, что Килиан проведет сезон-2023/24 в «ПСЖ». Он пообещал не уходить бесплатно. Как сообщалось, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

112 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
такого не самого хорошего человека рили еще поискать надо
я думал у роналду эго большое но тут походу не эго а я не знаю что🙃
+110
-8
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Ответ Максим Макеев
такого не самого хорошего человека рили еще поискать надо я думал у роналду эго большое но тут походу не эго а я не знаю что🙃
Роналду неоднократно лучший игрок мира, лучший бомбардир в истории футбола.
А этот негр что? Так и будет бегать в беспонтовой лиге 1 до конца карьеры.
+110
-26
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
Ответ Royal Watcher
Сколько заплатят Мбаппе за «пересмотр позиции» очень интересно…
я бы на месте Переса сейчас же заявил что ноги этого персонажа в Мадриде не будет
+86
-10
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Royal Watcher
Сколько заплатят Мбаппе за «пересмотр позиции» очень интересно…
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Не верь клятве наркомана, слезам гулящей женщины, улыбке прокурора и словам Мбаппе )
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodmaG
В Реал трижды не зовут!!!
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Royal Watcher
Ответ Максим Макеев
я бы на месте Переса сейчас же заявил что ноги этого персонажа в Мадриде не будет
Полностью согласен 👍🏼
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
Как в принципе возможно подписать контракт на 2 года с гарантией ухода через год?😂 Это юридический нонсенс.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Петров
Псж коммунити и прочие «великие инсайдеры» в очередной раз обосрались всем скопом
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Robert Oganyan
Выжил Ди Марию, выживает Неймара и Вератти. Выжил остальных латиносов, типа Паредеса и Икарди.
Анхель вообще говорил, что они уже договорились о продлении, но в последний момент его послали.

В итоге в прошлом сезоне играть было некому, на замену латиносов были подписаны очень посредственные португальцы и испанцы, с которыми априори ни о какой лч не может идти речи. А выгнанные им игроки взяли чм, удивительно.

Как можно на европейском уровне давать такую власть игроку? Даже у великих чемпионов, таких как Месси и Роналду, не было таких привилегий. А тут игрок, которому 25 , ничего не добившийся пока в КЛУБНОМ футболе (единственный финал лч на гробу Неймара), имеет условия, как 38-летний Роналду, играющий в арабской суперлиге.

Этот клуб обречен на провал. Шейхи курильщика.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ GoodmaG
В Реал трижды не зовут!!!
раньше говорили что не зовут дважды
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Ответ Максим Макеев
я бы на месте Переса сейчас же заявил что ноги этого персонажа в Мадриде не будет
Я что-то подобное, от глоров Мадрида, все прошлое лето читал, когда Мбаппе Мадрид в первый раз опрокинул.
Только Перес - не сызранские глоры Мадрида, и пытаться подписать Мбаппе, он будет снова и снова, такими игроками не разбрасываются.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liverpool and barcelona fan
Ну вот ушел Месси и уходит Неймар. Теперь то он пуп Парижа и Франции. Можно и о контракте поговорить.
Но ведь эта песня и в следующем году начнется. Реал будет ждать зимы 2025 чтобы подписать его бесплатно, а ПСЖ опять будет давить на него. И все лето 2024 будет новость про это)
Кто согласится заплатить за него 150-200 млн + подписные 100 млн, агентские 50 млн и зарплату 40-50 млн в год?
Все топы попытаются оформить бесплатный трансфер.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ Максим Макеев
я бы на месте Переса сейчас же заявил что ноги этого персонажа в Мадриде не будет
а разве еще не заявлял? А потом вновь вернулись к его кандидатуре
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Значит причина в Неймаре? Ну-ну.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Ответ Krylya
А он нужен будут потом Реалу следующим летом ? Запросто за год ещё кто-нибудь в мире выстрелит и будет более лоялен, с нормальными требованиями
А реал ему вообще нужен?)
Он над реалом второй год издевается а вы всё думаете, что это реал отказывается от него 🤣
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pont77
Подмял под себя весь клуб, выжил всех, теперь он единственная звезда в окружении дружков - французов и подписной бонус при нем.
Ну а ПСЖ официально клуб-куколд)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krylya
А он нужен будут потом Реалу следующим летом ? Запросто за год ещё кто-нибудь в мире выстрелит и будет более лоялен, с нормальными требованиями
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bilbiveter
Все пишут про него гадости, но если подумать, то зачем ему сейчас в Реал? Всем очевидно, что этот сезон у Реала будет кризисным после травм Куртуа и Милитао, которые выбыли как раз на сезон, Мбаппе может спокойно сезон заработать денег в ПСЖ и перейти при желании в Реал в следующем году
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krabelot
Гарантия ухода из клуба в Реал - это что? Прописанные отступные для Реала?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Угараю_с_вас
Ответ liverpool and barcelona fan
Ну вот ушел Месси и уходит Неймар. Теперь то он пуп Парижа и Франции. Можно и о контракте поговорить. Но ведь эта песня и в следующем году начнется. Реал будет ждать зимы 2025 чтобы подписать его бесплатно, а ПСЖ опять будет давить на него. И все лето 2024 будет новость про это) Кто согласится заплатить за него 150-200 млн + подписные 100 млн, агентские 50 млн и зарплату 40-50 млн в год? Все топы попытаются оформить бесплатный трансфер.
А какие подписные, если придется платить за трансфер. Обычно только свободным агентам платят деньги, так как они приходят бесплатно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Best game on Earth
После травм Куртуа и Милитао предположил, что Реалу в этом сезоне ловить нечего, и "пересмотрел свою позицию" на предмет переговоров с ПСЖ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s3mp3riuv3nis
Ответ Artur Smith
Все абсолютно логично. В этом году не уйти. Придется часть денег отдать ПСЖ, а именно лишиться бонуса от Реала. Не понимаю тех, кто считал, что Мбаппе надо год сидеть на банке. Уверен, что в контракте будет и фиксированная сумма отступных, которая уже согласована с Реалом
Думаю Реал будет искать другие варианты, зачем им просто так отдавать две сотни лямов ПСЖ? Если бы Мбаппе хотел играть в Реале, то ушел бы еще год назад, а так судя по всему он просто занимается выбиванием бабла у арабов
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тупые люди пользуйтесь мозгом
А что если Реал его не купит в 2024? Вот просто интересно) в 2025 бесплатно уйти придётся получается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков-Володько
Я думаю скоро он и Реалу будет не нужен, его козырь скорость, а возраст берёт своё
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий