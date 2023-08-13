Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара и трансферов клуба

Названы причины, по которым Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» этим летом.

Как пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна, скорый уход в «Аль-Хилаль» и работа « » во время трансферного окна, в рамках которого клуб подписал уже 11 игроков, заставили Мбаппе пересмотреть свою позицию.

Ранее стало известно, что проведет сезон-2023/24 в «ПСЖ». Он пообещал не уходить бесплатно. Как сообщалось, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м.

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