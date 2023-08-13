Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара и трансферов клуба
Названы причины, по которым Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» этим летом.
Как пишет журналист Foot Mercato Санти Ауна, скорый уход Неймара в «Аль-Хилаль» и работа «ПСЖ» во время трансферного окна, в рамках которого клуб подписал уже 11 игроков, заставили Мбаппе пересмотреть свою позицию.
Ранее стало известно, что Килиан проведет сезон-2023/24 в «ПСЖ». Он пообещал не уходить бесплатно. Как сообщалось, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м.
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я думал у роналду эго большое но тут походу не эго а я не знаю что🙃
А этот негр что? Так и будет бегать в беспонтовой лиге 1 до конца карьеры.
Анхель вообще говорил, что они уже договорились о продлении, но в последний момент его послали.
В итоге в прошлом сезоне играть было некому, на замену латиносов были подписаны очень посредственные португальцы и испанцы, с которыми априори ни о какой лч не может идти речи. А выгнанные им игроки взяли чм, удивительно.
Как можно на европейском уровне давать такую власть игроку? Даже у великих чемпионов, таких как Месси и Роналду, не было таких привилегий. А тут игрок, которому 25 , ничего не добившийся пока в КЛУБНОМ футболе (единственный финал лч на гробу Неймара), имеет условия, как 38-летний Роналду, играющий в арабской суперлиге.
Этот клуб обречен на провал. Шейхи курильщика.
Только Перес - не сызранские глоры Мадрида, и пытаться подписать Мбаппе, он будет снова и снова, такими игроками не разбрасываются.
Но ведь эта песня и в следующем году начнется. Реал будет ждать зимы 2025 чтобы подписать его бесплатно, а ПСЖ опять будет давить на него. И все лето 2024 будет новость про это)
Кто согласится заплатить за него 150-200 млн + подписные 100 млн, агентские 50 млн и зарплату 40-50 млн в год?
Все топы попытаются оформить бесплатный трансфер.
Он над реалом второй год издевается а вы всё думаете, что это реал отказывается от него 🤣
Ну а ПСЖ официально клуб-куколд)