Серджи Роберто: «Я поговорил с Неймаром, он был бы рад вернуться. С ним «Барса» выиграла все»

Серджи Роберто высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону».

– Сейчас ходит много разговоров о и возможности его прихода. Ты лично был б рады, если бы он вернулся?

– Да, я взволнован, потому что, в конце концов, он мой бывший коллега и друг, с которым я пережил много хорошего в течение многих лет. Когда он был в команде, это были одни из лучших лет, которые я провел в первой команде «Барсы», мы выиграли все.

И он очень отличается от всех остальных игроков, я уверен, что он внес бы большой вклад в нашу игру, но решение принимаю не я. Так что те, кто отвечает за принятие решения о том, подписывать игроков или нет, будут решать, что лучше для клуба.

Чего мы хотим, так это иметь лучшую команду, которая могла бы бороться за все трофеи, и иметь лучших игроков в составе.

– Пока что ты не отправлял ему никаких сообщений в WhatsApp, не так ли?

– Ну, я с ним поговорил (улыбается).

– О, да?

– Да, да.

– И?

– Это личное, это конфиденциально (смеется).

– То, что он хочет вернуться, действительно кажется несомненным...

– Да, да, он был бы рад, – сказал капитан «Барселоны».

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