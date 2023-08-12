Серджи Роберто: «Я поговорил с Неймаром, он был бы рад вернуться. С ним «Барса» выиграла все»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону».

– Сейчас ходит много разговоров о Неймаре и возможности его прихода. Ты лично был б рады, если бы он вернулся?

– Да, я взволнован, потому что, в конце концов, он мой бывший коллега и друг, с которым я пережил много хорошего в течение многих лет. Когда он был в команде, это были одни из лучших лет, которые я провел в первой команде «Барсы», мы выиграли все.

И он очень отличается от всех остальных игроков, я уверен, что он внес бы большой вклад в нашу игру, но решение принимаю не я. Так что те, кто отвечает за принятие решения о том, подписывать игроков или нет, будут решать, что лучше для клуба.

Чего мы хотим, так это иметь лучшую команду, которая могла бы бороться за все трофеи, и иметь лучших игроков в составе.

– Пока что ты не отправлял ему никаких сообщений в WhatsApp, не так ли?

– Ну, я с ним поговорил (улыбается).

– О, да?

– Да, да.

– И?

– Это личное, это конфиденциально (смеется).

– То, что он хочет вернуться, действительно кажется несомненным...

– Да, да, он был бы рад, – сказал капитан «Барселоны».

Хави все еще против перехода Неймара в «Барсу» – из-за опасений, что он плохо повлияет на молодежь

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22 комментария

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Tima_Milan
- О, да
- Да?
- Да, да
- Да!
+25
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+25
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pavlenko_15
Он возвращается!
+8
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fatei4
У феррана крыша в виде тренерского штаба. Будут противиться до последнего, чтобы отфутболить неймара, иначе ферранушка присядет на лавку по объективным футбольным причинам.
+7
-3
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Karl0709
Да всё будет норм , получится как с Обамеянгом, потом ещё в следующем сезоне продадут Челси за 100 мультов.
+3
0
+3
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Rachid
Конечно, Роберто будет взволнован после разговора с Неймаром - ведь именно с его подачи Роберто забил свой легендарный гол ПСЖ, сделавший его бессмертным в Барсе..))
+3
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fatei4
Ответ dreamstep
С лучшими в своей форме Месси и Суаресом он конечно погоды не портил, а тут надо будет стать первым номером в атаке а не просто помощником.
Да он на одной ноге лучший в этом нападении
+3
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dreamstep
С лучшими в своей форме Месси и Суаресом он конечно погоды не портил, а тут надо будет стать первым номером в атаке а не просто помощником.
+2
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raiska123
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может вернётся, а может не вернётся
он остаётся , а может не остаётся
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fatei4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может Ферран - любовник Хави?
Ферран любовник дочки энрике, а у хави с энрике давно отношения хорошие. И купили его только для того чтобы натаскать перед чм гарантировав место в составе. За чувачка там крепкое слово сказано, потому что по футбольному уровню он бы в лучшем случае в сельте какой пригодился
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olimbek
Ответ Karl0709
Да всё будет норм , получится как с Обамеянгом, потом ещё в следующем сезоне продадут Челси за 100 мультов.
Зовите Должуна ))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tima_Milan
- О, да - Да? - Да, да - Да!
Это явно далеко неформальный диалог
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ fatei4
У феррана крыша в виде тренерского штаба. Будут противиться до последнего, чтобы отфутболить неймара, иначе ферранушка присядет на лавку по объективным футбольным причинам.
Ферранушка может сыграть и справа, и даже в центре. И под Неймара он сядет на лавку в крайнем случае до декабря, пока этот опухший папенькин сынок с пластинами в голеностопах опять не поломается с рецидивами до конца сезона🤡
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Avazbek Rasulov
Ответ fatei4
У феррана крыша в виде тренерского штаба. Будут противиться до последнего, чтобы отфутболить неймара, иначе ферранушка присядет на лавку по объективным футбольным причинам.
Точно. Три Феррана-один Неймар)))
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Имя Фамилия
Неймар наверно уже устал ото всех этих каталонских ухажёров, которые воспринимают обычную вежливость за намёк.
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Bred-73
Не вижу,вообще,никаких вариантов,чтобы вернулся в Барсу.Слишком много в него вложено,чтобы так просто его заполучить.Но для него и для Барсы было бы хорошо,если бы он вернулся.ЛаЛига его чемпионат,там его меньше будут ломать.Перед его уходом во Францию,я писал,что его там будут бить по ногам постоянно.Так и получилось,столько травм!Бразилия,Испания,Португалия -это страны,где он может чаще играть,чем лечиться.
Уйдет в Саудовскую лигу,скорее всего.
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Вячеслав Новиков
Похоже реально будет Неймар в Барселоне, я честно буду рад
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кто
ц
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кто
хорошая замена дембеле как раз местечко в больнице освободилось
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