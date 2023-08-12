Серджи Роберто: «Я поговорил с Неймаром, он был бы рад вернуться. С ним «Барса» выиграла все»
Серджи Роберто высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону».
– Сейчас ходит много разговоров о Неймаре и возможности его прихода. Ты лично был б рады, если бы он вернулся?
– Да, я взволнован, потому что, в конце концов, он мой бывший коллега и друг, с которым я пережил много хорошего в течение многих лет. Когда он был в команде, это были одни из лучших лет, которые я провел в первой команде «Барсы», мы выиграли все.
И он очень отличается от всех остальных игроков, я уверен, что он внес бы большой вклад в нашу игру, но решение принимаю не я. Так что те, кто отвечает за принятие решения о том, подписывать игроков или нет, будут решать, что лучше для клуба.
Чего мы хотим, так это иметь лучшую команду, которая могла бы бороться за все трофеи, и иметь лучших игроков в составе.
– Пока что ты не отправлял ему никаких сообщений в WhatsApp, не так ли?
– Ну, я с ним поговорил (улыбается).
– О, да?
– Да, да.
– И?
– Это личное, это конфиденциально (смеется).
– То, что он хочет вернуться, действительно кажется несомненным...
– Да, да, он был бы рад, – сказал капитан «Барселоны».
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