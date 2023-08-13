Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем»

Неймар близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».

Как сообщает Jijantes FC, бразилец подпишет контракт сроком на два года.

По сведениям журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «Аль-Хилаль» предлагает зарплату, которая превысит отметку в 100 млн евро в год. Отец игрока Неймар да Силва принял это предложение. Саудовцы уверены в переходе форварда и ждут его окончательного согласия.

Переговоры между « » и « » продвигаются хорошо и должны завершиться успехом, хоть клубы пока и не договорились окончательно.

Отмечается, что у Неймара было предложение от «Барселоны». Он несколько раз общался с , несмотря на нежелание тренера видеть его в команде.

В испанских медиа появилась информация о том, что Неймар переходит в «Аль-Хилаль», чтобы потом присоединиться к «Барселоне» на правах аренды, но Фабрицио Романо опровергает эти сведения. Такой возможности не существует.

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.

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