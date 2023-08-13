Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем»
Неймар близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».
Как сообщает Jijantes FC, бразилец подпишет контракт сроком на два года.
По сведениям журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «Аль-Хилаль» предлагает Неймару зарплату, которая превысит отметку в 100 млн евро в год. Отец игрока Неймар да Силва принял это предложение. Саудовцы уверены в переходе форварда и ждут его окончательного согласия.
Переговоры между «ПСЖ» и «Аль-Хилалем» продвигаются хорошо и должны завершиться успехом, хоть клубы пока и не договорились окончательно.
Отмечается, что у Неймара было предложение от «Барселоны». Он несколько раз общался с Хави, несмотря на нежелание тренера видеть его в команде.
В испанских медиа появилась информация о том, что Неймар переходит в «Аль-Хилаль», чтобы потом присоединиться к «Барселоне» на правах аренды, но Фабрицио Романо опровергает эти сведения. Такой возможности не существует.
Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.
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Перейти из Барселоны в ПСЖ в 25 лет - это как из Гарварда перевестись в детский сад для детей с отклонениями, как уехать в 20 лет из мегаполиса жить в деревню пасти гусей. Облажался знатно.
Сейчас же переход в 31 год в пустыню это в целом куда меньшая неадекватность, чем то что он совершил 6 лет назад.
Тут хоть на возраст списать можно преклонный хех.
тут будет мем где Вуди Харрисон вытирает слезы долларами
Неймар: «Не перешел в «Реал» в 2006 году, потому что не продаюсь за деньги».
«Я не продаюсь за деньги. Они помогают в жизни, но не играют определяющей роли», — отметил бразилец.
Своим мнением поделился и отец футболиста.
«Мадрид со всеми своими деньгами не смог купить счастье моего сына», — добавил Неймар-старший.
😁Только на деле он за ними родными и бежит. Всё ради них. Окружение так это вообще 🌽
Они даже в США не самый главный футбол)
Китайцы о таких трансферах даже не мечтали.
Болельщикам Месси наплевать на силу этих лиг.
единственное что оставалось сделать Месси в своей карьере, это выиграть ЧМ, и он это сделал. Вписал себя в список (возглавил) величайших в мире.
Все в мире футбола его сравнивают с Пеле и Марадоной.
А фанаты клубники почему-то сравнивают его с Месси, выдумывают и сравнивают лиги и возраст этих игроков.
Живёте в каком-то выдуманном мире, где сравниваете Месси и Роналду.
Из Барселоны путь всегда только один - вниз.
А ПСЖ и Лига 1 - это вообще почти последний этаж.
Та же саудовская аравия, но с еврокубками просто.
В 25 лет после требла-дубля и трех подряд кубков Испании, стабильного топ 3 на ЗМ.
Неймар исключительный клоун конечно, да.