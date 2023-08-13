Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Неймар да Силва деньги Фабрицио Романо Футбол

Неймар близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».

Как сообщает Jijantes FC, бразилец подпишет контракт сроком на два года.

По сведениям журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «Аль-Хилаль» предлагает Неймару зарплату, которая превысит отметку в 100 млн евро в год. Отец игрока Неймар да Силва принял это предложение. Саудовцы уверены в переходе форварда и ждут его окончательного согласия.

Переговоры между «ПСЖ» и «Аль-Хилалем» продвигаются хорошо и должны завершиться успехом, хоть клубы пока и не договорились окончательно.

Отмечается, что у Неймара было предложение от «Барселоны». Он несколько раз общался с Хави, несмотря на нежелание тренера видеть его в команде.

В испанских медиа появилась информация о том, что Неймар переходит в «Аль-Хилаль», чтобы потом присоединиться к «Барселоне» на правах аренды, но Фабрицио Романо опровергает эти сведения. Такой возможности не существует.

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.

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106 комментариев

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hustla story
Ответ Andrey Ashhabadskiy
загубил себя в целом сам
да бедолага выиграл все в европе, а сейчас будет получать совсем безумные деньги, ну да пожалей его еще🤡
+186
-14
+172
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Oleg Olegov
У меня в ФМ-12 почти всю карьеру в Спартаке провёл, кучу ЛЧ и РПЛ выиграл, лучше б и в жизни также сделал, хуже для карьеры бы не было.
+105
-12
+93
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ariuntrius
Ответ Oleg Olegov
У меня в ФМ-12 почти всю карьеру в Спартаке провёл, кучу ЛЧ и РПЛ выиграл, лучше б и в жизни также сделал, хуже для карьеры бы не было.
Взять ЛЧ, заработать кучу денег или провести всю жизнь в Спартаке, ну даже не знаю.
+78
-11
+67
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Andrey Ashhabadskiy
загубил себя в целом сам
+42
-17
+25
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Universal1000
Так то еще в 2017 закончил клубную карьеру свою. Полностью и целиком.

Перейти из Барселоны в ПСЖ в 25 лет - это как из Гарварда перевестись в детский сад для детей с отклонениями, как уехать в 20 лет из мегаполиса жить в деревню пасти гусей. Облажался знатно.

Сейчас же переход в 31 год в пустыню это в целом куда меньшая неадекватность, чем то что он совершил 6 лет назад.
Тут хоть на возраст списать можно преклонный хех.
+37
-13
+24
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Bazilic
Ответ Стахович
Роналду,Бензема,Мане,Марез,Неймар…И кто-то ещё сравнивает саудовскую лигу с днищенском МЛС? Они даже в США не самый главный футбол)
Ох, как же у вас горит от Месси)
+42
-20
+22
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Oleg Olegov
У меня в ФМ-12 почти всю карьеру в Спартаке провёл, кучу ЛЧ и РПЛ выиграл, лучше б и в жизни также сделал, хуже для карьеры бы не было.
Даже он бы не выиграл РПЛ для Спартака
+32
-16
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Crazy Diamond
Ответ Universal1000
Так то еще в 2017 закончил клубную карьеру свою. Полностью и целиком. Перейти из Барселоны в ПСЖ в 25 лет - это как из Гарварда перевестись в детский сад для детей с отклонениями, как уехать в 20 лет из мегаполиса жить в деревню пасти гусей. Облажался знатно. Сейчас же переход в 31 год в пустыню это в целом куда меньшая неадекватность, чем то что он совершил 6 лет назад. Тут хоть на возраст списать можно преклонный хех.
прочитал и чёт реально сейчас бы в деревню да гусей пасти, эх(
+12
-1
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Большое сердце Неймара
Ответ Andrey Ashhabadskiy
загубил себя в целом сам
загубил???
тут будет мем где Вуди Харрисон вытирает слезы долларами
+11
-2
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Pb-SE
Ответ Andrey Ashhabadskiy
загубил себя в целом сам
Почему? Переходит в более сильную лигу.
+16
-7
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Bazilic
Ответ hustla story
да бедолага выиграл все в европе, а сейчас будет получать совсем безумные деньги, ну да пожалей его еще🤡
Жалеть нужно не его, а себя. Это мы не увидели максимум самого талантливого футболиста последних лет
+12
-3
+9
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Cruel Snake
Вспоминается прикол от него

Неймар: «Не перешел в «Реал» в 2006 году, потому что не продаюсь за деньги».

«Я не продаюсь за деньги. Они помогают в жизни, но не играют определяющей роли», — отметил бразилец.

Своим мнением поделился и отец футболиста.

«Мадрид со всеми своими деньгами не смог купить счастье моего сына», — добавил Неймар-старший.

😁Только на деле он за ними родными и бежит. Всё ради них. Окружение так это вообще 🌽
+11
-4
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Стахович
Роналду,Бензема,Мане,Марез,Неймар…И кто-то ещё сравнивает саудовскую лигу с днищенском МЛС?
Они даже в США не самый главный футбол)
+33
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s_h_a_m_a_n
Кто то сравнивал с Китаем.
Китайцы о таких трансферах даже не мечтали.
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Blaumerc
Ответ Стахович
Роналду,Бензема,Мане,Марез,Неймар…И кто-то ещё сравнивает саудовскую лигу с днищенском МЛС? Они даже в США не самый главный футбол)
сравнивают только глоры Роналду, что бы хоть как-то примазать своего кумира к величию Месси.
Болельщикам Месси наплевать на силу этих лиг.
единственное что оставалось сделать Месси в своей карьере, это выиграть ЧМ, и он это сделал. Вписал себя в список (возглавил) величайших в мире.
Все в мире футбола его сравнивают с Пеле и Марадоной.
А фанаты клубники почему-то сравнивают его с Месси, выдумывают и сравнивают лиги и возраст этих игроков.
Живёте в каком-то выдуманном мире, где сравниваете Месси и Роналду.
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S H A R K
Ответ Стахович
Роналду,Бензема,Мане,Марез,Неймар…И кто-то ещё сравнивает саудовскую лигу с днищенском МЛС? Они даже в США не самый главный футбол)
Может дело в деньгах, а не в чемпионате? В МЛС не платят каждому пенсионеру по 50 100 200 млн годовых. Плати игрокам столько же, сколько в МЛС, никто на Аравию даже не взглянет
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Домоседов
Ответ Имя Фамилия
За 100 миллионов Неймар отправит в пустыню футболку и пару своих бутс с автографом. Неймар ближайшие годы никуда не уедет из Европы.
Откуда такая уверенность, и кто ему заплатит больше, если он даже по нынешнему контракту получает по разным данным самый максимум - 50+? Ни один клуб в Европе не будет платить даже такую зарплату плаксе, чьи лучшие годы давно позади, не говоря уже о 100+
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<~Inter~>
пахан как всегда рулит всеми делами. Особенно сильно это было видно в документальном фильме на нетфликс. Ней просто кайфует от жизни и футбола, а все карьерные решения принимает отец
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BrokenHanDs
Ответ Neclerque
В мире миллионы футболистов, которые пытаются пробиться хоть на какой-то профессиональный уровень Неймар поиграл в топ-клубах, стал легендой Сборной Бразилии и кумиром молодежи у себя в стране, вдохновив играть миллионы ребятишек в футбол, выиграл ЛЧ в конце концов, где затащил В конце концов, он заработал сотни миллионов евро за свою карьеру, что абсолютно недосягаемо для 99.9999% профессиональных футболистов, которые и стремятся помимо чашек в сервант еще и денег на счету за карьеру собрать Где он протусил и пропил талант? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Его талант в 17 лет оценивался достаточным чтобы стать величайшим игроком в истории. В том что он получит ЗМ после Месси все были уверены. В итоге он стал только топовым игроком поколения, не более. Его максимум оказался топ-5-10 игрок. О Золотом Мяче и речи никогда не шло, ведущим игроком он был только в ПСЖ и осилил в этой роли только чемпионства во Франции. Со сборной как лидер ЧМ не выиграл. Немного не дотянул до ожиданий, Вам не кажется?
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fussballer
Ответ Гуркюфф
Он не смог стать и половины Ибры для Парижа
Даже половиной Семака не стал.
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Alexander S
Ответ Andrey Ashhabadskiy
загубил себя в целом сам
В чем он себя загубил? Выиграл все трофеи на клубном уровне. Остался ЧМ
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songbilong
Ответ Большое сердце Неймара
загубил??? тут будет мем где Вуди Харрисон вытирает слезы долларами
это к Мбаппе
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Кашшай Чакырович
Вот и Неймар говорит сила в деньгах
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Universal1000
Ответ Astret
Уйти из клуба, которые играет в ЛЕ - это закончить карьеру? На повышение ушел. Стабильно чемпионаты выигрывает. Доходит до ПО ЛЧ, финалы и полуфиналы.
Гуляй Уася.
Из Барселоны путь всегда только один - вниз.
А ПСЖ и Лига 1 - это вообще почти последний этаж.
Та же саудовская аравия, но с еврокубками просто.
В 25 лет после требла-дубля и трех подряд кубков Испании, стабильного топ 3 на ЗМ.
Неймар исключительный клоун конечно, да.
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Иван Павлов
Ответ ariuntrius
Взять ЛЧ, заработать кучу денег или провести всю жизнь в Спартаке, ну даже не знаю.
Ну очевидно, что надо выбирать Спартак
+1
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