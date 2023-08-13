«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла 1 трофей из 4 возможных

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Германии Томас Тухель Футбол

Томас Тухель еще не побеждал в кубковых матчах с «Баварией».

49-летний немец был назначен на пост главного тренера мюнхенской команды 24 марта.

4 апреля «Бавария» потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2) и вылетела из Кубка Германии. 11 и 19 апреля команда Тухеля встречалась с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов – 0:3 и 1:1. Состоявшийся 12 августа матч за Суперкубок Германии завершился крупным поражением от «РБ Лейпциг» (0:3).

После назначения Тухеля «Бавария» завоевала лишь один из четырех трофеев, которые она могла выиграть, – чемпионский титул в Бундеслиге.

«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую

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12 комментариев

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mqh9pzrxgf
Тухель сделал все чтоб не взять ни одного трофея, но БД постаралась😂
+8
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Full In
Это ему карма за Нагельсмана.
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Тимур Гарипов
Ответ mqh9pzrxgf
Тухель сделал все чтоб не взять ни одного трофея, но БД постаралась😂
Даа, подпортил Дортмунд стату... Так бы было 4 из 4)
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bostonKG
С Тухелем у Баварии пропала мощь, совершенно не подходит этой команде
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che kaif
Дайте Тухелю поработать!)
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ljolik888
Бавария знатно обосралась с Тухелем . За это надо сказать большое спасибо начальству .
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Я Гражданин Мира
Так и надо Баварии
Зачем надо было менять тренера , если команда играла просто супер.
Это наказание для Баварии и никакой Кейн не поможет Баварии.
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DolJun
поттер хир ви го
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