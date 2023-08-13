«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла 1 трофей из 4 возможных

Томас Тухель еще не побеждал в кубковых матчах с «Баварией».

49-летний немец был назначен на пост главного тренера мюнхенской команды 24 марта.

4 апреля « » потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2) и вылетела из Кубка Германии. 11 и 19 апреля команда Тухеля встречалась с «Манчестер Сити» в плей-офф – 0:3 и 1:1. Состоявшийся 12 августа матч за завершился крупным поражением от «РБ Лейпциг» (0:3).

После назначения «Бавария» завоевала лишь один из четырех трофеев, которые она могла выиграть, – чемпионский титул в Бундеслиге.

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