«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла 1 трофей из 4 возможных
Томас Тухель еще не побеждал в кубковых матчах с «Баварией».
49-летний немец был назначен на пост главного тренера мюнхенской команды 24 марта.
4 апреля «Бавария» потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2) и вылетела из Кубка Германии. 11 и 19 апреля команда Тухеля встречалась с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов – 0:3 и 1:1. Состоявшийся 12 августа матч за Суперкубок Германии завершился крупным поражением от «РБ Лейпциг» (0:3).
После назначения Тухеля «Бавария» завоевала лишь один из четырех трофеев, которые она могла выиграть, – чемпионский титул в Бундеслиге.
«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Зачем надо было менять тренера , если команда играла просто супер.
Это наказание для Баварии и никакой Кейн не поможет Баварии.