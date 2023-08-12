Ольмо сделал первый хет-трик в карьере – в матче за Суперкубок Германии против «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Суперкубок Германии РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо сделал первый хет-трик в карьере.

Полузащитник «Лейпцига» забил три мяча в ворота «Баварии» (3:0, второй тайм).

Хавбек забивал на 3-й, 44-й и 68-й минутах игры (третий гол – с пенальти). Это первый хет-трик Дани Ольмо в карьере.

Последним игроком, забивавшим 3 мяча в матче немецкого Суперкубка, был Роберт Левандовски – в 2018 году в игре с «Айнтрахтом» (5:0).

В прошлом сезоне Ольмо забил два гола в 23 матчах Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Бавария» – «Лейпциг».

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34 комментария

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j30
ольмо официально вписал свое имя в список хозяинов баварии
+42
-1
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DolJun
прикольно будет если бавария уволит тухеля и назначит поттера) или еще лучше - вернет нагеля)
+29
-6
+23
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SergioRamos92
Левандовски же забивал хет-трик в 2018 году
В Суперкубке
+7
-2
+5
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Tristan...
Хозяин Баварии...
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Cunningham Obituary
Ответ SergioRamos92
Левандовски же забивал хет-трик в 2018 году В Суперкубке
не в свои ворота наверное
+3
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Bazilic
Это Ла Масия)
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SergioRamos92
Ответ Unknown Forusha
В карьере ольмо это первый хет-трик при чем здесь лева и Суперкубок?
Поменяли заголовок
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Unknown Forusha
Ответ SergioRamos92
Левандовски же забивал хет-трик в 2018 году В Суперкубке
В карьере ольмо это первый хет-трик при чем здесь лева и Суперкубок?
+2
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ Дмитрий Формусатий
Что-что ?) Тебе от этого самому не смешно? 7-0, 8-2…
А как насчёт 3-0, 4-0? Случайно забылось?
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Дмитрий Формусатий
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
У игроков из Ла Масии в крови издеваться над баваркой. Дани не подкачал)
Что-что ?) Тебе от этого самому не смешно? 7-0, 8-2…
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Bunyod Turgunov
Ответ che kaif
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Боули готовит 150 млн
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SergioRamos92
Ответ Unknown Forusha
В карьере ольмо это первый хет-трик при чем здесь лева и Суперкубок?
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Роман
Ответ DolJun
прикольно будет если бавария уволит тухеля и назначит поттера) или еще лучше - вернет нагеля)
Нагельсманн до сих пор на контракте, так что вполне возможно теоретически))
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войд
Ответ Tristan...
Хозяин Баварии...
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
У игроков из Ла Масии в крови издеваться над баваркой. Дани не подкачал)
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AnMe
Надо его прям сейчас забирать топам
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Jumanazar Charyyev
Ольмо в следующем сезоне окажется в Баварии
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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corazón blanco
Ну второй гол - это просто эстетика футбола во всей красе, разобрался мастерски.
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Болельщик Биатлона
Слушайте, может вся проблема в Кейне была? И Тоттенхэм в этом сезоне возьмёт АПЛ, пока Бавария будет за топ-4 бороться?
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Ученик Пепа
Кейну решили мягкую обкатку сделать в Мюнхене. Без трофеев в первом же матче))
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Sanan1908
Красавчик. Очень умный футболист
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EKSPERT
И вот его до сих пор никто не купил хотя уже который год впечатляет испанец своей игрой
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