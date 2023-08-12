Ольмо сделал первый хет-трик в карьере – в матче за Суперкубок Германии против «Баварии»
Дани Ольмо сделал первый хет-трик в карьере.
Полузащитник «Лейпцига» забил три мяча в ворота «Баварии» (3:0, второй тайм).
Хавбек забивал на 3-й, 44-й и 68-й минутах игры (третий гол – с пенальти). Это первый хет-трик Дани Ольмо в карьере.
Последним игроком, забивавшим 3 мяча в матче немецкого Суперкубка, был Роберт Левандовски – в 2018 году в игре с «Айнтрахтом» (5:0).
В прошлом сезоне Ольмо забил два гола в 23 матчах Бундеслиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Бавария» – «Лейпциг».
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