Ольмо сделал первый хет-трик в карьере – в матче за Суперкубок Германии против «Баварии»

Дани Ольмо сделал первый хет-трик в карьере.

Полузащитник « » забил три мяча в ворота «Баварии» (3:0, второй тайм).

Хавбек забивал на 3-й, 44-й и 68-й минутах игры (третий гол – с пенальти). Это первый хет-трик в карьере.

Последним игроком, забивавшим 3 мяча в матче немецкого Суперкубка, был Роберт Левандовски – в 2018 году в игре с «Айнтрахтом» (5:0).

В прошлом сезоне Ольмо забил два гола в 23 матчах Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Бавария» – «Лейпциг».

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