Тухель о 0:3 от «Лейпцига»: «У меня нет объяснения, «Бавария» пропустила простейшие голы. Кейн, наверное, думает, что мы не тренировались 4 недели»

Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Мюнхенская команда проиграла « » со счетом 0:3.

«На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.

То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает».

О Кейне

«Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели.

Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы стремились сделать. Это горький вечер, я приношу извинения», – сказал главный тренер «Баварии».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?