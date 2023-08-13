Тухель о 0:3 от «Лейпцига»: «У меня нет объяснения, «Бавария» пропустила простейшие голы. Кейн, наверное, думает, что мы не тренировались 4 недели»

Теги Бавария бундеслига Германия Суперкубок Германии Томас Тухель РБ Лейпциг Харри Кейн Футбол

Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Мюнхенская команда проиграла «Лейпцигу» со счетом 0:3. 

«На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.

То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает».

О Кейне

«Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели.

Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы стремились сделать. Это горький вечер, я приношу извинения», – сказал главный тренер «Баварии». 

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31 комментарий

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fbd
Кейн размышляет, почему ребята такие грустные в раздевалке, нормально же все
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Роман
Тухель: "верните Нагельсмана".
+34
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damondiamond
если бы Кейн вышел с первых минут, то точно забил те 3 момента, что были у 39 номера
+27
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Yu123
кейн думает что пошел в команду к физруку позорному
+13
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U
Понятно. Стыдно перед доном Кейном.
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Football poet
Объективно Тухель в Баварии-это провал, никакой идеи на поле, никакого характера на поле, игроки будто стагнируют, как тренер он Баварии не принес никакой пользы
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Достаточно странно слышать от главного тренера (!!!!), что у него нет объяснений относительно такой вялой, бесхарактерной игры, которую Бавария очень давно не показывала ( да, были и поражения при Коваче от пикового Ливерпуля, и от Пепа с Сити, но там хотя бы не всухую, однако даже близко Сити не был на крючке, как сказал Тухель).
На мой взгляд, увольнять Тухеля преждевременно. Но если от него устанут футболисты и будут откровенно «сливать» ( хотя мне самому не верится), то после 3-5 туров Баварию уже будет тренировать кто-то другой…
Фанатов Лейпцига поздравляю! Достойная игра, за это и получили трофей, он у вас далеко не последний)
Верю в Баварию! Mia San Mia!
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Андрюха с района
С Юлькой бы такое не случилось) Взял бы трофей) Какие же в руководстве Баварии шуты) Позорно кинули преданного болельщика клуба, променяв его на этого физрука)
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Максим Макеев
он щас думает «почему так * нецензурное слово*»
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mr kovalsky
Ответ Роман
Тухель: "верните Нагельсмана".
Нагельсман щас где то в баре мохито пьет и глумится над гениями, поменявших его на Тухлого, а потом и вовсе сами уволились
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поколение пепси
Ответ Yu123
кейн думает что пошел в команду к физруку позорному
Что значит к физруку, у того же псж были много тренеров разного ранга, и топы в том числе, но только тухель псж в финал лч вывел, с челси классно вышло, физрук конечно....
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Дмитрий Крутенко
В Баварии хоть понимают, что позвать Тухеля - это фиаско???
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Степан Каррин
зовите Конте, он с Кейном хотя бы Бундесферму без проблем возьмет
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Михо
Ну хотя бы извинения принес, уже достойно для Тухеля
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ПавелАвер
Настораживает его😂, всех болельщиков Баварии ещё с весны настораживает и будоражит от такой игры
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wshnmn
Играй в 3 цз, это всё что ты умеешь
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Harryck
Ответ Football poet
Объективно Тухель в Баварии-это провал, никакой идеи на поле, никакого характера на поле, игроки будто стагнируют, как тренер он Баварии не принес никакой пользы
Слишком ранние выводы. Свой путь в "Баварии" он только начинает, по 1 матчу этого сезона нельзя делать выводы (хоть это и провал, но не всё так однозначно), а в прошлом он пришел в самом конце сезона, что тоже сложно оценивать. По крайней мере, поражения все мне сложно именно ему приписать, т.к. там очевидные косяки конкретных игроков были, но в плане тактики выглядело неплохо. В общем, посмотрим. Он может и полностью провалиться, а может наконец вывести команду на новый уровень, еще слишком мало времени прошло для оценки.
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Gon3a1e5@mail.ru
Досадно пролетели
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Nareco
Эта игра лишний раз показывает и доказывает - насколько велик роль тренера в команде.
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Горемычный Рибери
Как обычно "приношу извинения",головная боль ходячая а не топ-тренер.
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SCHOKKKK
Тухель, возвращайся домой
Не твоя это команда
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кэпко
Баварии нужно действовать по старой схеме. Брать Розе вместо тухлого. Представляеете, 2 бывших тренера Лейпцига на контракте одновременно)))
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Мансур Абдрахимов
Уволят перед новым годом
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Gon3a1e5@mail.ru
Досадно пролетели
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ПавелАвер
Ответ wshnmn
Играй в 3 цз, это всё что ты умеешь
только без Упомекано
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