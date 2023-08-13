Тухель о 0:3 от «Лейпцига»: «У меня нет объяснения, «Бавария» пропустила простейшие голы. Кейн, наверное, думает, что мы не тренировались 4 недели»
Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.
Мюнхенская команда проиграла «Лейпцигу» со счетом 0:3.
«На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.
То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает».
О Кейне
«Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели.
Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы стремились сделать. Это горький вечер, я приношу извинения», – сказал главный тренер «Баварии».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
На мой взгляд, увольнять Тухеля преждевременно. Но если от него устанут футболисты и будут откровенно «сливать» ( хотя мне самому не верится), то после 3-5 туров Баварию уже будет тренировать кто-то другой…
Фанатов Лейпцига поздравляю! Достойная игра, за это и получили трофей, он у вас далеко не последний)
Верю в Баварию! Mia San Mia!
Не твоя это команда