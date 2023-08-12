Тухель проиграл 5 из 13 первых матчей во главе «Баварии». Это худший показатель с 1992 года

Томас Тухель выдал худший старт среди тренеров «Баварии» за 31 год.

Мюнхенская команда потерпела поражение от «Лейпцига» со счетом 0:3 в матче за .

Это была 13-я игра на посту главного тренера «Баварии». На его счету 5 поражений – это худший показатель среди тренеров «Баварии» с 1992 года. Тогда Сорен Лербю тоже проиграл 5 из 13 первых матчей.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта этого года. Под его руководством команда одержала 6 побед и дважды сыграла вничью.

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