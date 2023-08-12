Тухель проиграл 5 из 13 первых матчей во главе «Баварии». Это худший показатель с 1992 года
Томас Тухель выдал худший старт среди тренеров «Баварии» за 31 год.
Мюнхенская команда потерпела поражение от «Лейпцига» со счетом 0:3 в матче за Суперкубок Германии.
Это была 13-я игра Тухеля на посту главного тренера «Баварии». На его счету 5 поражений – это худший показатель среди тренеров «Баварии» с 1992 года. Тогда Сорен Лербю тоже проиграл 5 из 13 первых матчей.
Тухель возглавляет «Баварию» с марта этого года. Под его руководством команда одержала 6 побед и дважды сыграла вничью.
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Бавария при Тухлом еще больше деграднула в атаке. Как и атака Челси в его полноценный сезон 21/22. Там первые туры, когда Челси шел на 1м месте забивали все защитники по очереди. А вся игра в атаке строилась вокруг навесбола Джеймса и Чиллуэла. Они сломались и Тухлый кроме любимого ватаката помноженного на бус, больше ничего не смог из себя выжать и команда скатилась уже к декабрю.
После выигранной ЛЧ думал, что покупка Лукаку решит все проблемы в нападении и голы польются рекой, но нет. Сейчас в Баварии он проделывает такой же трюк с Кейном. Ты хоть Холанда купи, но без выстроенной игры в атаке он будет ничем не лучше Лукаку.
Увы...
Вингеры сейчас чуть ли не важнейшая позиция в футболе.