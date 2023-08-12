Тухель проиграл 5 из 13 первых матчей во главе «Баварии». Это худший показатель с 1992 года

Теги Бавария бундеслига Германия Суперкубок Германии Томас Тухель Сорен Лербю Футбол

Томас Тухель выдал худший старт среди тренеров «Баварии» за 31 год.

Мюнхенская команда потерпела поражение от «Лейпцига» со счетом 0:3 в матче за Суперкубок Германии

Это была 13-я игра Тухеля на посту главного тренера «Баварии». На его счету 5 поражений – это худший показатель среди тренеров «Баварии» с 1992 года. Тогда Сорен Лербю тоже проиграл 5 из 13 первых матчей. 

Тухель возглавляет «Баварию» с марта этого года. Под его руководством команда одержала 6 побед и дважды сыграла вничью. 

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45 комментариев

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pit4er
Надо увольнять и подписывать контракт с тренером с опытом побед в Бундеслиге, например, Нагельсманом
+120
-2
+118
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pit4er
Ответ Harryck
Он до сих пор на контракте)
Вообще удобно, значит надо просто заставить его ходить на работу
+65
0
+65
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Harryck
Ответ pit4er
Надо увольнять и подписывать контракт с тренером с опытом побед в Бундеслиге, например, Нагельсманом
Он до сих пор на контракте)
+25
-1
+24
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therealgreenman
Ответ Harryck
На самом деле не всё так плохо, Тухеля рано пока судить. Фундаментальная проблема "Баварии" прошлого сезона осталась та же - отсутствие реализации. Для этого Кейна и брали.
Какая реализация? Они мяч катают большую часть времени поперёк, да назад, это просто они сегодня первыми не забили, забей они быстрый гол, там Тухель всех бы на парковку отправил, Баварию жаль с таким составом, игры с приходом Тухеля не стало и не будет…
+13
-1
+12
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Harryck
На самом деле не всё так плохо, Тухеля рано пока судить. Фундаментальная проблема "Баварии" прошлого сезона осталась та же - отсутствие реализации. Для этого Кейна и брали.
+16
-5
+11
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Степан Каррин
У гениального автобусника-ватакатчика Тухлого была целая предсезонка чтобы продемонстрировать свой типа запредельный уровень и что мы видим? Позорные 0:3 при своих болелах, что даже Кейн не помог.
Бавария при Тухлом еще больше деграднула в атаке. Как и атака Челси в его полноценный сезон 21/22. Там первые туры, когда Челси шел на 1м месте забивали все защитники по очереди. А вся игра в атаке строилась вокруг навесбола Джеймса и Чиллуэла. Они сломались и Тухлый кроме любимого ватаката помноженного на бус, больше ничего не смог из себя выжать и команда скатилась уже к декабрю.
После выигранной ЛЧ думал, что покупка Лукаку решит все проблемы в нападении и голы польются рекой, но нет. Сейчас в Баварии он проделывает такой же трюк с Кейном. Ты хоть Холанда купи, но без выстроенной игры в атаке он будет ничем не лучше Лукаку.
+13
-4
+9
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Михо
Игра вроде неплохая, моменты были, но как то без огня, как у всех команд Тухеля. Это не путь Баварии, зря Нагеля выгнали
+9
-4
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werley
Посмотрел первые 15 минут игры. Этого хватило, чтобы понять, что, похоже, команда до сих пор так и не приняла Тухеля. Заметно, что Тухель не тот человек, за которого эти игроки пойдут в бой.
+5
-1
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MrWillSee
Ответ Фруктовый Кефир
Верните Хайнкеса!!!
Или хотя бы Гваридиолу
+3
0
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K0run
Помогает Боруссии по старой дружбе
+3
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Фруктовый Кефир
Верните Хайнкеса!!!
+3
-1
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Royal Watcher
Ответ SexyCow
мне кажется он в реал пойдет, тренер то топовый, просто шизофреники кан и салихамиджич допустили ошибку.
Нагельсману тупо времени в Баварии не дали даже, согласен что он очень грамотный тренер, не против если он возглавит Реал после Анчи
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SexyCow
Ответ Royal Watcher
Привет от Нагельсмана всё ещё актуален…
мне кажется он в реал пойдет, тренер то топовый, просто шизофреники кан и салихамиджич допустили ошибку.
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korysh
Ответ Demyan Grachev
какие результаты у деда в прошлом сезоне, напомни?)
кубок выиграл и дошел до полуфинала ЛЧ с тем же старым составом
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Harryck
Ответ therealgreenman
Как вы всё утрировали, ещё можно было добавить, что основная часть забитого гола, это когда мяч оказывается в сетке, вообщем каждый видит, что он хочет видеть, кто моментами довольствуется, а кому то общая картина игры не нравится, я не болельщик Баварии, но спад и отвратительная игра пошла у этой команды именно с приходом Тухеля, такой же унылой игрой страдали и Челси…
Я не утрирую, а просто анализирую матч по моему мнению) Мне картина тоже общая не нравится, но я вижу, что тут все исправимо. Пока что Тухель относительно проваливается, но судить нужно по дистанции в чем собственно изначально мой посыл. Похожие проблемы были и при Нагеле (я кстати очень был недоволен его увольнению, но это не вина Томаса). Я за Тухелем слежу с "Майнца" и уже давно знаю, что он топ тренер, хоть и сложный человек. Пока непонятно что дальше получится, но шанса как минимум он заслуживает. Спад у "Баварии" есть - это факт. И у "Челси" при Тухеле он тоже был, но там другая ситуация немного. В общем, посмотрим)
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Harryck
Ответ therealgreenman
Какая реализация? Они мяч катают большую часть времени поперёк, да назад, это просто они сегодня первыми не забили, забей они быстрый гол, там Тухель всех бы на парковку отправил, Баварию жаль с таким составом, игры с приходом Тухеля не стало и не будет…
Перекат мяча это одна из основных частей стандартного позиционного нападения "Баварии" уже больше 10 лет, это нормально. Так играли при всех тренерах, и это логично когда соперник глубоко садится при обороне, т.к. других способов насыщения зон и поднятия линий без потери мяча практически нет. Другой вопрос что фланги не дорабатывают, Сане был плох, а Гнабри играл только в первом тайме. Но при всем при этом моментов довольно явных было 6-7 за игру и как раз именно реализация подвела, один только Тель должен был 3 забивать.
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Royal Watcher
Привет от Нагельсмана всё ещё актуален…
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Михо
Ответ ПавелАвер
Миша привет !! да нет там мысли в игре одна суета с мячом, не знают куда его деть и кому спихнуть, голова опущена вниз у всех. каждый пытается обыграть 5 человек. нет ни идеи ни мысли... Всё что было весной ,всё и сейчас продолжается... С Тухелем путь в никуда
Привет Паша, рад видеть) согласен с тобой
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Кирилл Куминский
Складывается ощущение, что с момента прихода в команду его начали сливать. Еще были надежды, что может летом удастся наладить климат в команде, продать лишних игроков (которые возможно и являются зачинщиками). Но ничего не поменялось: игроки уже выглядят задолбленными (хотя сезон только начался), бьют то мимо ворот, то во вратаря, никакого креатива, о желании победить вообще речи не идет…
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ПавелАвер
Ответ Михо
Игра вроде неплохая, моменты были, но как то без огня, как у всех команд Тухеля. Это не путь Баварии, зря Нагеля выгнали
Миша привет !! да нет там мысли в игре одна суета с мячом, не знают куда его деть и кому спихнуть, голова опущена вниз у всех. каждый пытается обыграть 5 человек. нет ни идеи ни мысли... Всё что было весной ,всё и сейчас продолжается... С Тухелем путь в никуда
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Богдан Агафонов
Когда Кейн вышел, он почему-то практически не открывался в створе. Тусуется себе на углах штрафной РБ. Томас, что ты сделал?!
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Crosby84
Судя по результам Баварии при Тухеле - можно замахнуться и на рекорд ранее 1992 года.
Увы...
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Степан Каррин
Ответ ПавелАвер
Миша привет !! да нет там мысли в игре одна суета с мячом, не знают куда его деть и кому спихнуть, голова опущена вниз у всех. каждый пытается обыграть 5 человек. нет ни идеи ни мысли... Всё что было весной ,всё и сейчас продолжается... С Тухелем путь в никуда
Тухлый виноват спору нет, но не все так просто. Мне как стороннему наблюдателю давно ясно, что с немецким дуэтом Гнабри/Сане надо было прощаться уже этим летом.
Вингеры сейчас чуть ли не важнейшая позиция в футболе.
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SexyCow
Ответ SergioRamos92
Формально ведь Баварии ничего не мешает вернуть Нагельсманна Ведь он по сути еще на контракте. А Тухель однозначно до конца сезона не доработает в Баварии
такое ощущение было, что команды разного класса
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Пирс Морган
Отрицательный рост
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