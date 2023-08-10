«Фиорентина» продала Кабрала «Бенфике» за 20+5 млн евро, купила форварда «Специи» Нзолу за 10+, вратаря «Герты» Кристенсена за 5 и подпишет нападающего «Ривера» Бельтрана за 25 млн

«Фиорентина» продала одного игрока и купила двух.

Нападающий Артур Кабрал перешел из «Фиорентины» в «Бенфику» за 20 миллионов евро. Еще 5 млн прописаны в качестве бонусов.

25-летний бразилец заключил с «орлами» контракт до лета 2028 года, отступные – 100 миллионов евро.

Фото: slbenfica.pt

Состав клуба из Флоренции пополнил форвард «Специи» .

Фото: twitter.com/acffiorentina

Также « » купила вратаря «Герты» .

Фото: twitter.com/acffiorentina

Кроме того, итальянская команда близка к подписанию форварда « » .

По данным инсайдера , «фиалки» потратят 25 миллионов евро на Бельтрана, более 10 млн на Нзолу и 5 млн на Кристенсена.

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