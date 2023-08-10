«Фиорентина» продала Кабрала «Бенфике» за 20+5 млн евро, купила форварда «Специи» Нзолу за 10+, вратаря «Герты» Кристенсена за 5 и подпишет нападающего «Ривера» Бельтрана за 25 млн

Теги Герта Фиорентина высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия серия А Италия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы трансферы Специя Джанлука Ди Марцио Артур Кабрал Оливер Кристенсен Мбала Нзола Лукас Бельтран Футбол

«Фиорентина» продала одного игрока и купила двух.

Нападающий Артур Кабрал перешел из «Фиорентины» в «Бенфику» за 20 миллионов евро. Еще 5 млн прописаны в качестве бонусов.

25-летний бразилец заключил с «орлами» контракт до лета 2028 года, отступные – 100 миллионов евро.

Фото: slbenfica.pt

Состав клуба из Флоренции пополнил форвард «Специи» Мбала Нзола.

Фото: twitter.com/acffiorentina

Также «Фиорентина» купила вратаря «Герты» Оливера Кристенсена.

Фото: twitter.com/acffiorentina

Кроме того, итальянская команда близка к подписанию форварда «Ривер Плейта» Лукаса Бельтрана.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» потратят 25 миллионов евро на Бельтрана, более 10 млн на Нзолу и 5 млн на Кристенсена.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maluma Amulam
Звучит как хоккейный обмен)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chexonte
Непонятно, зачем Бенфике Кабрал, ещё и за 20ку... Кроме Швейцарии, нигде пачками голы ни клал, даже не перепродать его с приличным наваром потом... Хотя, кто знает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Вчера состав у Бенфики был аховый. Там даже играть некому. Я давно у них такого не наблюдал. Да и Порту какой-то трэш с составом. По ходу португальские гранды даже игроков из Ю. Америки не могут к себе завлечь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Chexonte
Непонятно, зачем Бенфике Кабрал, ещё и за 20ку... Кроме Швейцарии, нигде пачками голы ни клал, даже не перепродать его с приличным наваром потом... Хотя, кто знает
Да там у них забивать некому. Какие-то скандинавские ноунеймы в атаке играют, да хорват который никогда не забивал много ни в одном из чемпионатов где бы он не играл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
а что там с Сашкой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий