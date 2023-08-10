«Фиорентина» продала Кабрала «Бенфике» за 20+5 млн евро, купила форварда «Специи» Нзолу за 10+, вратаря «Герты» Кристенсена за 5 и подпишет нападающего «Ривера» Бельтрана за 25 млн
«Фиорентина» продала одного игрока и купила двух.
Нападающий Артур Кабрал перешел из «Фиорентины» в «Бенфику» за 20 миллионов евро. Еще 5 млн прописаны в качестве бонусов.
25-летний бразилец заключил с «орлами» контракт до лета 2028 года, отступные – 100 миллионов евро.
Фото: slbenfica.pt
Состав клуба из Флоренции пополнил форвард «Специи» Мбала Нзола.
Фото: twitter.com/acffiorentina
Также «Фиорентина» купила вратаря «Герты» Оливера Кристенсена.
Фото: twitter.com/acffiorentina
Кроме того, итальянская команда близка к подписанию форварда «Ривер Плейта» Лукаса Бельтрана.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» потратят 25 миллионов евро на Бельтрана, более 10 млн на Нзолу и 5 млн на Кристенсена.
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