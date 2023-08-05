Экс-защитник «Барсы» Йерри Мина перешел из «Эвертона» в «Фиорентину»

Йерри Мина продолжит карьеру в «Фиорентине».

Защитник перешел из « » в качестве свободного агента.

Журналист Николо Скира утверждает, что контракт с игроком рассчитан на год с автоматическим продлением еще на два в случае выполнения определенных условий.

Футболист сборной Колумбии провел в Англии пять сезонов, а до этого выступал за «Барселону», «Палмейрас» и иные команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN

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