Экс-защитник «Барсы» Йерри Мина перешел из «Эвертона» в «Фиорентину»
Йерри Мина продолжит карьеру в «Фиорентине».
Защитник перешел из «Эвертона» в качестве свободного агента.
Журналист Николо Скира утверждает, что контракт с игроком рассчитан на год с автоматическим продлением еще на два в случае выполнения определенных условий.
Футболист сборной Колумбии провел в Англии пять сезонов, а до этого выступал за «Барселону», «Палмейрас» и иные команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
2 комментария