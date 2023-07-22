«Ювентус» отдал Артура «Фиорентине» в аренду за 2+2 млн евро. Есть опция выкупа за 20 млн
Артур проведет следующий сезон в «Фиорентине».
«Ювентус» объявил о том, что отдал хавбека в аренду за 2 млн евро. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Также у «фиалок» есть опция выкупа бразильца за 20 млн. Если она будет активирована, клуб будет перечислять туринцам деньги на протяжении трех лет.
Последний сезон Артур провел в «Ливерпуле», где вышел на поле лишь раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Но у него проблема, он играет в "мелкий" футбол, и нет движения вперед.
А так, обращение с мячом супер.