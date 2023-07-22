«Ювентус» отдал Артура «Фиорентине» в аренду за 2+2 млн евро. Есть опция выкупа за 20 млн

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия трансферы Артур Футбол

Артур проведет следующий сезон в «Фиорентине».

«Ювентус» объявил о том, что отдал хавбека в аренду за 2 млн евро. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Также у «фиалок» есть опция выкупа бразильца за 20 млн. Если она будет активирована, клуб будет перечислять туринцам деньги на протяжении трех лет.

Последний сезон Артур провел в «Ливерпуле», где вышел на поле лишь раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Легенда Ливерпуля
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Правильно писать Фиорентине Кокорина.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexRyzen
Легенда!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Сашку Кокорина в Юве вместо Лукаку!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барберис
Артура жалко.
Но у него проблема, он играет в "мелкий" футбол, и нет движения вперед.
А так, обращение с мячом супер.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Милан 757
Ювентус вообще никем не усилился а наоборот потеряли Куадрадо и Ди Марию, чем их руководство думает вообще не понятно, да ещё и без ЛЧ будут ...
потеряли? ТО еще не окончено...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Скудетто разыграют 3 клуба, это Наполи, Интер и Милан, причём Интер тоже сильно ослаб, а сильнее всех усилился только Милан ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maskulin
Ответ Remedy
Пацаны, кто в курсе? Почему он ни в каком клубе толком не играет? Вроде же в Барсу как «новый Хави» приходил и был перспективным, даже в сборную вызывался не так давно. Так быстро сбавил или что пошло не так? Просто не удавалось видеть его игру в последнее время.
Травматичность и отсутствие дисциплины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Милан 757
Скудетто разыграют 3 клуба, это Наполи, Интер и Милан, причём Интер тоже сильно ослаб, а сильнее всех усилился только Милан ...
Милан и Рома
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ Милан 757
Ювентус вообще никем не усилился а наоборот потеряли Куадрадо и Ди Марию, чем их руководство думает вообще не понятно, да ещё и без ЛЧ будут ...
Веа пришёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Достойный тренер, коим и является Итальяно уверен найдет правильное применения футболисту, в чьей команде Влахович и Кьеза божили, а не ялду гоняет на тренировках как Алегри и рассказывает красивые предматчевые и послематчевые интервьюхи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Пора бы ему к саудитам на постоянку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maskulin
Неплохо у него агент работает. Барселона, Ювентус, Ливерпуль, Фиорентина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remedy
Пацаны, кто в курсе? Почему он ни в каком клубе толком не играет? Вроде же в Барсу как «новый Хави» приходил и был перспективным, даже в сборную вызывался не так давно. Так быстро сбавил или что пошло не так? Просто не удавалось видеть его игру в последнее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Артур - это удивительная история мгновенной деградации под давлением обстоятельств. Я не могу понять, как человек с таким чувством мяча, ритма и поля скатился до ужаса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Ювентус после расследования и снятия очков как то совсем уже затих ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dvvjuve
лучшее решение для клуба и игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Ювентус вообще никем не усилился а наоборот потеряли Куадрадо и Ди Марию, чем их руководство думает вообще не понятно, да ещё и без ЛЧ будут ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Supreme Allah
За 2+2 кто то еще за это платить согласен? 😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Bukhantsov
жесть, а я думал он будет железобетонным игроком барсы в центре на долгие годы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий