«Ювентус» отдал Артура «Фиорентине» в аренду за 2+2 млн евро. Есть опция выкупа за 20 млн

Артур проведет следующий сезон в «Фиорентине».

« » объявил о том, что отдал хавбека в аренду за 2 млн евро. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Также у «фиалок» есть опция выкупа бразильца за 20 млн. Если она будет активирована, клуб будет перечислять туринцам деньги на протяжении трех лет.

Последний сезон провел в «Ливерпуле», где вышел на поле лишь раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN