«Брайтон» подписал Игора за 17+3 млн евро. Контракт с защитником «Фиорентины» – на 4 года

Защитник «Фиорентины» Игор Жулио перешел в «Брайтон».

Бразилец подписал с « » контракт на 4 года. Игор присоединится к команде после возвращения «Фиорентины» из летнего турне по США на следующей неделе.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 17+3 миллиона евро. Также «Фиорентина» получит процент от перепродажи игрока.

В прошедшем сезоне провел 27 матчей за «Фиорентину» в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.