«Брайтон» подписал Игора за 17+3 млн евро. Контракт с защитником «Фиорентины» – на 4 года

Теги Фиорентина премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Брайтон Игор Жулио деньги Футбол

Защитник «Фиорентины» Игор Жулио перешел в «Брайтон».

Бразилец подписал с «Брайтоном» контракт на 4 года. Игор присоединится к команде после возвращения «Фиорентины» из летнего турне по США на следующей неделе.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 17+3 миллиона евро. Также «Фиорентина» получит процент от перепродажи игрока.

В прошедшем сезоне Игор Жулио провел 27 матчей за «Фиорентину» в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.

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18 комментариев

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Барыга блинами
Очередной русский в Европе,браво
+18
-5
+13
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градус ненависти
Игору бы в пару хорошего заща с левой ногой, например Толяна
+15
-3
+12
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Tristan...
Связка Игора с Толяном была бы легендарной...
+2
-2
0
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Джон Сакримони
Ииигооор, Ииииигооор
+1
-1
0
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Hvaldimir
Здрасте, здрасте, а я ваш Игорёк,
Только в этот раз я от вас далёк.
+1
-1
0
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Ислам Есдаулет
Ответ azt3c14
ИгорЯ)
Хотел получить плюсы,а получил -7
+1
-1
0
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maximilian_15
Ответ Ислам Есдаулет
Хотел получить плюсы,а получил -7
Потому что не ИгорЬ, а Егор - там ошибка в начале имени
0
0
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