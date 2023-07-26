«Брайтон» подписал Игора за 17+3 млн евро. Контракт с защитником «Фиорентины» – на 4 года
Защитник «Фиорентины» Игор Жулио перешел в «Брайтон».
Бразилец подписал с «Брайтоном» контракт на 4 года. Игор присоединится к команде после возвращения «Фиорентины» из летнего турне по США на следующей неделе.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 17+3 миллиона евро. Также «Фиорентина» получит процент от перепродажи игрока.
В прошедшем сезоне Игор Жулио провел 27 матчей за «Фиорентину» в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.
Только в этот раз я от вас далёк.