Караваев об отмене летнего сбора сборной: «Просто потренироваться и сыграть с медийной командой – не очень нужно. Лучше отдохнуть»
Вячеслав Караваев считает, что России стоит играть с сильными соперниками.
– Обрадовался, когда Валерий Карпин отменил сбор сборной этим летом?
– Если бы вызвали, поехал. Не могу сказать, что обрадовался. Для сборной важно какие-никакие матчи проводить.
Тем более планировали хорошую игру в «Лужниках» с Камеруном. В этой ситуации это просто класс. Наверняка собрали бы полный стадион. А с хорошей командой почему бы не сыграть?
– Но по итогу собрались бы только ради того, чтобы собраться. Правильная отмена?
– Думаю, да. Просто потренироваться и сыграть, например, с медийной командой – это не очень нужно. Тем более потом у всех еще сборы с клубами. Лучше отдохнуть как следует, – сказал защитник «Зенита».
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