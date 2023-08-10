Караваев об отмене летнего сбора сборной: «Просто потренироваться и сыграть с медийной командой – не очень нужно. Лучше отдохнуть»

Вячеслав Караваев считает, что России стоит играть с сильными соперниками.

– Обрадовался, когда Валерий Карпин отменил сбор сборной этим летом?

– Если бы вызвали, поехал. Не могу сказать, что обрадовался. Для сборной важно какие-никакие матчи проводить.

Тем более планировали хорошую игру в «Лужниках» с Камеруном. В этой ситуации это просто класс. Наверняка собрали бы полный стадион. А с хорошей командой почему бы не сыграть?

– Но по итогу собрались бы только ради того, чтобы собраться. Правильная отмена?

– Думаю, да. Просто потренироваться и сыграть, например, с медийной командой – это не очень нужно. Тем более потом у всех еще сборы с клубами. Лучше отдохнуть как следует, – сказал защитник «Зенита».

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