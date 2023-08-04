Депутат Свищев о том, что Караваева не пустили на самолет в Чехию: «Дискриминация по национальному признаку. Мы должны отстаивать интересы россиян»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Вячеслав Караваев Политика Спорт-Экспресс дискриминация Футбол

В Госдуме назвали дискриминацией отказ пускать игрока «Зенита» на самолет в Чехию.

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, говоря об отпуске, сказал: «Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем».

«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.

Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам. Мы должны отстаивать интересы россиян.

Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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34 комментария

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Законы Госдумы по фан айди - дискриминация Россиян и лишение их свободного передвижения.

Оно имеет стереотипные признаки неприемлемые для цивилизованного мира.
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При этом сам депутатишка еще в 2021 году предлагал дискриминировать украинцев. Но это же другое, да...

«Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости», — сказал Свищев.
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Ну и что, как успехи в отстаивании интересов россиян?
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Ответ fbd
Ну и что, как успехи в отстаивании интересов россиян?
Свистит потихоньку.
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Должны. Но отстаиваете интересы бункерного.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Законы Госдумы по фан айди - дискриминация Россиян и лишение их свободного передвижения. Оно имеет стереотипные признаки неприемлемые для цивилизованного мира.
Из всех законов РФ, которые нарушают права россиян, закон о фан айди самый порядочный
+13
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Ответ fbd
Ну и что, как успехи в отстаивании интересов россиян?
Все прекрасно. Вертолёт подарили президенту Зимбабве.
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Для начала, начали бы отстаивать интересы россиян собственно в России, а потом бы уже за Чехию брались.
+7
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Ответ Jhon Jhon
Из всех законов РФ, которые нарушают права россиян, закон о фан айди самый порядочный
Да ладно, нет никаких законов. Есть разные хотелки, под которые сразу пишут маляву, а шестёрки ГД быстренько её подмахивают. Обслуга паханов.
+6
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иди отстаивай .... что ты тут раскукарекался депутат?
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Скажите этому неадеквату, что это с марта прошлого года происходит!
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Так отстаивай, кто тебе мешает! Пойди в посольство Чехии и поставь их там на колени! Или языком чесать более привычное занятие?!
+4
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Скоро благодаря спортсру я буду знать всех депутатов.
+4
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Скоро благодаря спортсру я буду знать всех депутатов.
«Sports.ru - обо всем по порядку»
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Вы отстаиваете. От слова отстой
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Стоит уточнить. Россия - многонациональное государство. Караваева не пустили (дискриминировали) не потому, что он предположим русский, не по национальному признаку, а потому, что у него паспорт гражданина РФ, т.е. по гражданскому признаку.
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Ответ Runaldos
не с марта прошлого, а с апреля 2014. вооружённые формирования бывшей Украины терроризируют мой родной Донбасс
А до 2014 года не терроризировали?А почему?Даже чемпионат Европы по футболу в Донецке был.Донецк кстати был признан смым богатым городом Украины в то время.И не слышали мы не про нацистов, ни про бандеровцев, которые ему жить мешают.
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Ответ Сергей Орлов
Должны. Но отстаиваете интересы бункерного.
А чем он вообще интересуется? Альтернативной историей и ножами в спине?
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Они и не должны пускать по российскому паспорту. Они должны пускать по российскому ЗАГРАНпаспорту.
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А как они планируют отстаивать интересы россиян интересно? Можно поподробнее на этом моменте?
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Когда удобно можно прикрыться народом, а через 10 минут продолжить грабить и использовать его.
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Так государство и отстаивает интересы россиян.Только не всех.
Газпром увеличил вознаграждение своему топ-менеджменту на 48%. 11 членов совета директоров и 13 членов правления «национального достояния» за год официально получили 2.9 млрд рублей
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Ответ majestic1980
А как они планируют отстаивать интересы россиян интересно? Можно поподробнее на этом моменте?
Я так думаю, ему глубоко фиолетово на Караваева и всех россиян вместе взятых.Депутатика больше волнует, а вдруг его куда-то не пустят
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Так его же пустили в Чехию. Его же не пустили на прямой рейс, а не в саму страну
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Ответ РусланБек
Чехи не забыли 1968 год, теперь икается россиянам за СССР.
Икается россиянам после 22.02.22
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