Депутат Свищев о том, что Караваева не пустили на самолет в Чехию: «Дискриминация по национальному признаку. Мы должны отстаивать интересы россиян»

В Госдуме назвали дискриминацией отказ пускать игрока «Зенита» на самолет в Чехию.

Ранее защитник « » , говоря об отпуске, сказал: «Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем».

«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.

Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам. Мы должны отстаивать интересы россиян.

Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER