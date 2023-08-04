Депутат Свищев о том, что Караваева не пустили на самолет в Чехию: «Дискриминация по национальному признаку. Мы должны отстаивать интересы россиян»
В Госдуме назвали дискриминацией отказ пускать игрока «Зенита» на самолет в Чехию.
Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, говоря об отпуске, сказал: «Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем».
«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.
Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам. Мы должны отстаивать интересы россиян.
Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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«Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости», — сказал Свищев.
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