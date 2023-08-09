7 номинальных защитников – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями». Марио впервые сыграет за петербуржцев с первых минут

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вячеслав Караваев Марио Фернандес Алексей Сутормин Александр Васютин Дуглас Сантос Данил Круговой Нуралы Алип Иван Сергеев Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Густаво Мантуан Футбол

7 номинальных защитников выйдут в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов».

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч начнется в 18:30 по московскому времени. 

В стартовый состав петербуржской команды попали сразу семь номинальных защитников. Это Вячеслав КараваевНуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас СантосДанил Круговой, Дмитрий Васильев и Марио Фернандес

Для Фернандеса этот матч станет первым в старте сине-бело-голубых. Также с первых минут в составе «Зенита» выйдут Александр Васютин, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан и Иван Сергеев.

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51 комментарий

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Ебздрогыч
С нами Васютин, с нами Алип - его никто не звал, он как-то сам прилип. И мы такой компанией пойдем да и припремся к Крыльям!
+40
-8
+32
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NikoVinkovic
Ответ Александр Беляков
Семак представляет, что нас все таки вернули в лч))
Крылья - это типа Ман Сити: форма похожая, громят соперников, Гарре так вообще прямая ассоциация. :)
+21
-1
+20
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Александр Беляков
Семак представляет, что нас все таки вернули в лч))
+18
-3
+15
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Сергей48
Автобус решили поставить?
+17
-6
+11
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Алексей Ненахов
У Семака флешбеки из Лч начались
+10
-3
+7
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Ivan Petrov
Ответ Redwhite heart
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Так вот оказывается кто багаж Аленичева украл.А то Каррера ,Каррера...
+6
-2
+4
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Ебздрогыч
Семак решил по старой памяти в Уфу поиграть
+10
-6
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SaH4r.
Где-то ликует Диего Симеоне
+4
0
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Заборостроитель
Как в среду, как в ЛЧ😅
+7
-3
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БляхаджинсКарпина
против этих Крыльев поможет только автобус!
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St.7
Автобус поставлен успешно.
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Фут.Боль
Крылья очень опасны у себя дома,вон как бегают и по 5 забивают.Все правильно,Семак лучше знает как надо, так хоть до пенальти есть шансы дотянуть и взять хотя бы 1 очко.
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Никита Самарин
Васильев, так то полузащитник, раньше играл в защите, но в предсезонных играх всегда выходил в тройке центральных полузащитников.
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Lina ninnen
От крыльев не спасет, защиту Ростова и Динамо разорвали, какой-то Зенит они даже не заметят
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Олег Сагайдачный
Ответ St.7
Автобус поставлен успешно.
Навряд ли автобус. Экспресс как минимум.
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Фёдор Кузнецов
Ну что Марио что Васильев в Зените защитников не играют, Круговой тоже часто в полузащиту уходит, просто основе отдохнуть дали
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Eugene88
Ответ Сергей48
Автобус решили поставить?
Увидели, как валера с пятеркой ушел, решили подстраховаться
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Roman Roman
Ответ Сергей48
Автобус решили поставить?
2х-этажный
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Усатый КозлоБык ©
Адмирал Смывак и его потешное войско
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Доктор Верховцев
Ответ Пикачу82
Надеюсь крылья сегодня навозят это шапито
Они ж не со Спартаком играют.
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Берендей Ватрушкин
Больше, чем у Пепа -> лучше, чем у Пепа.
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Сергей48
Ответ St.7
Автобус поставлен успешно.
Посмотрим, что по факту будет? Прям интересна такая стратегия?)
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kokakoka
Ответ Diakos
Можно и как 9 посчитать, Сутормин в Зените считайте крайний защ, а Мантуан в Бразилии как крайний защ играл при 3 центральных тоже)
Да и Сергеев наверняка во дворе защитника играл хоть раз
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Redwhite heart
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Rundatgame
У Зенита из Рио-де-Жанейро 7 россиян в старте, на два больше, чем у КС ))
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