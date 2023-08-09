7 номинальных защитников – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями». Марио впервые сыграет за петербуржцев с первых минут
7 номинальных защитников выйдут в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов».
Команды встретятся во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
В стартовый состав петербуржской команды попали сразу семь номинальных защитников. Это Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Дмитрий Васильев и Марио Фернандес.
Для Фернандеса этот матч станет первым в старте сине-бело-голубых. Также с первых минут в составе «Зенита» выйдут Александр Васютин, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан и Иван Сергеев.
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