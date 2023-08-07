Орлов о «Зените»: «Катастрофы нет, но игра не до конца поставлена. Кассьерра не обучен, Ренана надо посадить на лавку»

Геннадий Орлов высказался о проблемах «Зенита» на старте сезона в Мир РПЛ.

«Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в -м туре и занимает 7-е место, набрав 4 очка. Лидирует в таблице «Спартак», набравший 9 очков.

«Надо поздравить «Динамо» с победой. Молодцы. Счет на табло, красивый гол в концовке.

Конечно, «Зенит» играл с преимуществом, имел моменты. Замены усилили атаку, однако не хватило мастерства в завершающей стадии. Бросается в глаза, что Кассьерра не обучен. Было три-четыре эпизода, когда партнеры простреливали во вратарскую, а он не шел на эти мячи! Ну как так?! Где игра на опережение?

Кассьерра какой-то расслабленный... Надо буквально за секунду собраться и сделать маленький рывок, маленькое движение вперед. Но колумбиец был пассивен. Он ждал, что ему все время будут вкладывать мяч в ногу? Так не бывает! Кстати, у это качество развито лучше. Понятно, что дело не только в центральном нападающем.

Очень неудачный матч провел . Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... От Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу «Динамо». Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.

Что касается средней линии, то сыграл хорошо. Но вот какая штука. Когда на поле вышел Вендел, он явно выделялся на фоне остальных. И сразу возникает вопрос. Ребята, а чем вы занимались на сборах? Вендел же не тренировался несколько недель, а смотрелся предпочтительнее вас! Как так?! Он ведь и гол создал. Мастер. Взял инициативу на себя и нормально прострелил. Все исполнил как надо. Караваеву, например, этого не удалось. Вячеслав вообще как-то нервничал, когда получал мяч.

Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что пополнил «Зенит». Он еще наберет форму и поможет, прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.

Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку.

Игра у «Зенита» не до конца поставлена. Про Кассьерру я вам уже сказал. Ну четыре момента у него было! Четыре! Почему он такой пассивный, выключается и ждет, что мяч попадет ему в ногу или голову? показал, как он нужен «Зениту». Ну и, конечно, просто необходимо найти полноценную замену Малкому. А как без этого», – сказал журналист и комментатор.

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