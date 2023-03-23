Андрей Мостовой о «Зените»: «Крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак»

рассказал об атмосфере в раздевалке « ».

– Кто сейчас лидер раздевалки?

– Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке.

А вообще у нас же автобус клубный разделен. Сначала идут обычные места, а сзади – комнатка для старичков. Несколько лет назад зашел в автобус, смотрю – мест нет. Захожу в эту комнатку, а там – Дзюба, Лунь (Андрей Лунев), Рак (Ярослав Ракицкий), Кержаков, в, Мага ( ). И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю – остались только я, Миша и Кара. И вместе с нами теперь Ваня Сергеев, Арсен Адамов, Даня Одоевский.

Как все поменялось быстро буквально за два года! А вообще нужно признать, что Сергею Богдановичу всегда удается держать такую раздевалку, с большими русскими личностями и с такими сильными иностранцами. Это дорогого стоит.

– Ты сказал, что Кержаков сейчас лидер в раздевалке. Он вам может пистона вставить, как это раньше делал Мага, до Маги – Иванович, до Ивановича – Данни?

– Да я не сказал бы, что Мага нам пистонов вставлял. Да, любил покричать. Но это нормально. Агрессии не было. Но сейчас такого человека нет. Все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак – он главный в команде. А такого человека, который придет и все в лоб вывалит, сейчас нет. В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит.

– А в сборной есть такой человек?

– Как и в «Зените», в сборной – это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было таких вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль и должен ее брать, – сказал полузащитник «Зенита».