Андрей Мостовой о «Зените»: «Крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Магомед Оздоев Вячеслав Караваев Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в раздевалке «Зенита». 

– Кто сейчас лидер раздевалки?

– Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке.

А вообще у нас же автобус клубный разделен. Сначала идут обычные места, а сзади – комнатка для старичков. Несколько лет назад зашел в автобус, смотрю – мест нет. Захожу в эту комнатку, а там – Дзюба, Лунь (Андрей Лунев), Рак (Ярослав Ракицкий), Кержаков, Караваев, Мага (Магомед Оздоев). И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю – остались только я, Миша и Кара. И вместе с нами теперь Ваня Сергеев, Арсен Адамов, Даня Одоевский.

Как все поменялось быстро буквально за два года! А вообще нужно признать, что Сергею Богдановичу всегда удается держать такую раздевалку, с большими русскими личностями и с такими сильными иностранцами. Это дорогого стоит.

– Ты сказал, что Кержаков сейчас лидер в раздевалке. Он вам может пистона вставить, как это раньше делал Мага, до Маги – Иванович, до Ивановича – Данни?

– Да я не сказал бы, что Мага нам пистонов вставлял. Да, любил покричать. Но это нормально. Агрессии не было. Но сейчас такого человека нет. Все высказываются понемногу. Если чем-то недовольны, то всегда все разрешает Семак – он главный в команде. А такого человека, который придет и все в лоб вывалит, сейчас нет. В этом нет необходимости, и крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит.

– А в сборной есть такой человек?

– Как и Семак в «Зените», в сборной – это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было таких вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль и должен ее брать, – сказал полузащитник «Зенита».

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7 комментариев

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schwein
Ответ Злобный Конь
Семак разруливает?! Да этот сельдерей ничего внятного сказать не может! Что ему руководство скажет - то и делает.
Да уж, при человеке, который ничего не разруливает, Дзюба 5 лет молчал в тряпочку. И только через пол года проснулся что-то там покритиковать.
Вот жеж повезло.
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Злобный Конь
Семак разруливает?! Да этот сельдерей ничего внятного сказать не может! Что ему руководство скажет - то и делает.
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Тиджани Бабангида
Практически новый стадион,современные раздевалки - откуда взяться крысам ?
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Volgogradets
болотные крысы народного газа
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В Питере Пять
Ерохин и Кузяев пришли ещё при Манчини, за пару лет до Мостового. Сутормин пришёл примерно вместе с Мостом. Какие ещё Сергеев, Адамов, Одоевский? Ладно, легионеров не беру. Странный поток мыслей про старичков, раз он вспомнить не может.
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Василий Питерский
Где то, улыбнулся Дзюба….
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Pelerin
"крыс у нас точно нет, за спиной никто гадости не говорит"

Ну, да. Говорят только после ухода...
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