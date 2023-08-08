Агент Барриоса: «Отменить красную карточку – будет правильно. Если Вильмар сможет сыграть со «Спартаком» – прекрасно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва агенты Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

Агент Вильмара Барриоса считает, что красную карточку его клиента нужно отменить.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил КДК РФС отменить дисквалификацию игрока. 

«Вильмар должен был получить просто желтую карточку. Правильным решением будет отменить красную карточку. Надеюсь на это.

Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака». Это важный матч!» – сказал агент Луис Фелипе Поссо.

«Спартак» примет «Зенит» в рамках 5-го тура Мир РПЛ 20 августа.

Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

Барриоса могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 матчей за фол на Макарове («СЭ»)

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52 комментария

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Там красная железобетонная, о чем он?
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А травма игрока динамо куда то пропадет после отмены карты?
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Вы в адеквате там?) Там даже не подккат, а прыжок в ноги открытыми шипами.
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Абсолютно безразлично сыграет он против Спартака или нет. Но блин перечитал несколько раз вот это "Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака». Это важный матч!» – сказал агент Луис Фелипе Поссо."
И не понял а аргументы то за то чтобы отменить красную где? Может задом наперед перечитать?
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......ое зазеркалье а не футбол. Ну давайте, отменяйте, ему же нааааадо. Позорище.
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... основной аргумент за отмену - возможность сыграть против Спартака
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Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака»(с)Газпром и КДК и Дюков это тоже знают.
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Вот еще раз повторюсь: надеюсь за все эти абсурдные оспаривания ему дадут 5 матчей дисквы. Потому как это не просто абсурд, а уже хамство.
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аааа ну если надо со Спартаком, чтоб сыграл, то отменяем конечно, базару ноль
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Было бы странно, если агент Барриоса сказал бы - ну да, пару матчей дисквалификации можно накинуть, ведь фол привел к травме
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Ответ Dimario
Комментарий скрыт
как зенитовцы?))
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Ответ Дмитрий Чадаев
А травма игрока динамо куда то пропадет после отмены карты?
Да
Улетучится
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А еще перетрясти регламент и перенести матч со Спартаком когда у него дисквалификация закончится) потому что он важный игрок, а отменять карточку неправильно)
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Ахахахахаха
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Будет прекрасно!!!! Да вы что:)))
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Ответ Ебздрогыч
Было бы странно, если агент Барриоса сказал бы - ну да, пару матчей дисквалификации можно накинуть, ведь фол привел к травме
Ну ведь это по совести...😉
Или в мире больших денег, там ничего нет? 🤔
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Там минимум на 3 матча бан, о чем он?
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"Отменить красную карточку Вильмару и наказать Макарова за откровенную симуляцию" - добавил агент Барриоса. КДК, Миллер и Дюков согласны с мнением агента.
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Вот сейчас и посмотрим,что такое наша ЭСК.
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С какого перепуга отменять?
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Шутник 🙃
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Вообще интересно. Спортс ссылается на СЭ, где приведена одна цитата: «Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака». Это важный матч!» — сказал Поссо «СЭ». Остальное додумали, чтоб набросить как всегда?
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Суд КДК самый справедливый суд в мире! Бурные продолжительные аплодисменты!
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не ну.... .... кхм... я пытаюсь понять, как можно даже говорить об отмене красной...не понимаю
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А ещё выдайте ему грамоту )))
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