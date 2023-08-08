Агент Барриоса: «Отменить красную карточку – будет правильно. Если Вильмар сможет сыграть со «Спартаком» – прекрасно»
Агент Вильмара Барриоса считает, что красную карточку его клиента нужно отменить.
Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.
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«Вильмар должен был получить просто желтую карточку. Правильным решением будет отменить красную карточку. Надеюсь на это.
Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака». Это важный матч!» – сказал агент Луис Фелипе Поссо.
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И не понял а аргументы то за то чтобы отменить красную где? Может задом наперед перечитать?
Улетучится
Или в мире больших денег, там ничего нет? 🤔