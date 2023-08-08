Агент Барриоса: «Отменить красную карточку – будет правильно. Если Вильмар сможет сыграть со «Спартаком» – прекрасно»

Агент Вильмара Барриоса считает, что красную карточку его клиента нужно отменить.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против « » (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил КДК РФС отменить дисквалификацию игрока.

«Вильмар должен был получить просто желтую карточку. Правильным решением будет отменить красную карточку. Надеюсь на это.

Мы все знаем, как важен для « ». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против « ». Это важный матч!» – сказал агент Луис Фелипе Поссо.

«Спартак» примет «Зенит» в рамках 5-го тура Мир 20 августа.

Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

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