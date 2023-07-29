«Динамо» предложило Тюкавину контракт до 2027 года, но агент Сафонов требует 3 млн евро за его подписание. «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локо» следят за ситуацией (Иван Карпов)

«Динамо» намерено продлить контракт с Константином Тюкавиным.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, клуб предложил форварду заключить договор сроком до 2027 года. Для москвичей это первоочередная задача.

Проблема заключается в том, что агент требует за подписание документа 3 млн евро.

Утверждается, что , « », « » и « » проявляют интерес к нападающему и ждут возможности обсудить переход, но договориться о его трансфере будет очень сложно.

В текущем сезоне Тюкавин провел три матча и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.