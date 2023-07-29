«Динамо» предложило Тюкавину контракт до 2027 года, но агент Сафонов требует 3 млн евро за его подписание. «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локо» следят за ситуацией (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов агенты деньги Константин Тюкавин Футбол

«Динамо» намерено продлить контракт с Константином Тюкавиным.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, клуб предложил форварду заключить договор сроком до 2027 года. Для москвичей это первоочередная задача.

Проблема заключается в том, что агент Алексей Сафонов требует за подписание документа 3 млн евро.

Утверждается, что ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к нападающему и ждут возможности обсудить переход, но договориться о его трансфере будет очень сложно.

В текущем сезоне Тюкавин провел три матча и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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КБ Сергей
«Инсайдер иван карпов…»
Смешно)))
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ТрактоПоктер
Ответ КБ Сергей
«Инсайдер иван карпов…» Смешно)))
Когда он про Зенит ересь пишет, ваша красно белая братия любое его слово за чистую монету воспринимает, а тут смешно ....
+34
-17
+17
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Peter Parker
Ответ КБ Сергей
«Инсайдер иван карпов…» Смешно)))
Ну хоть не инфлюенсер
+9
0
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Спартак сила
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Ответ Marina_Greta
В ЦСКА бы я его рада была видеть, очень даже хороший игрок, какой несомненно принесёт в атаке пользы!
у вас гайч и Заболотный куда вам столько форвардов?
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шлеп нога
а почему не 30 млн?
+8
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Marina_Greta
Ответ шлеп нога
а почему не 30 млн?
Подождите, агент пока аппетит ещё не нагулял)
+5
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Ivan Petrov
Ответ Данко Лазович
зенит с интересом следит за развитием ситуации, пока москвичи сами себя ослабляют))
Зенит в это время отлавливает очередного сухарика в джунглях амазонки
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sled
Костя с детства за Спартак
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Prise
Окажется в Спартаке, вангую)
Уже была похожая история с Ташаевым и Зобниным)
Но нет, это не называли ослаблением соперника)))
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argentina10
пиндец Костяну, здесь уже болельщики его по частям поделили)))
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Назар Игорь
Пока ЦСКА, Спартак и Локо следят, Аршавин уже озвучил интерес к нему Зенита. А вся история трансферов в РПЛ показывает что тягаться с Зенитом - пустое занятие.
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MachineGunKelly
Ответ Prise
Окажется в Спартаке, вангую) Уже была похожая история с Ташаевым и Зобниным) Но нет, это не называли ослаблением соперника)))
бред
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GeroyamSala
Ответ Prise
Окажется в Спартаке, вангую) Уже была похожая история с Ташаевым и Зобниным) Но нет, это не называли ослаблением соперника)))
О про Ташаева совсем забыл, но если с Зобниным угадали.. в этой ситуации все запутано
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Жорег Борщофф
Разумное пожелание.
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[ADO]
Ответ Marina_Greta
В ЦСКА бы я его рада была видеть, очень даже хороший игрок, какой несомненно принесёт в атаке пользы!
Не нужен он. Своя молодежь есть, по качеству примерно такая же посредственная))
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Сергей Лепехин
Что же не написали, что агенты Реала, Баварии, МСи сидят у подъезда и караулят
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Магомед Саид Амирханов
Губа не дура!
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Roman Araslanov
Комментаторы, перед тем как смеяться над Карповым, вспомните что он первым написал о переходах Кокорина в Спартак и Фиорентину.)
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Mac Miller
Соловьёв 2.0
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Karel
Агент Сафанов детства не видел. Поэтому его требование в три млн. евро справедливо.
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GeroyamSala
Так у зенита приоритет 😂
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Railway/
Агент берега попутал совсем.
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Slavnov
3 млн его цена,а тут только за подпись 3 млн,совсем с ума сходят
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Мерген Морозов
эти агенты уже не одну карьеру загубили
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Гуго
Зенит начал торпедировать отношения
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