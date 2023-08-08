«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Вильмар Барриос Матч ТВ Денис Макаров Футбол

«Зенит» попросил отменить дисквалификацию Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей. 

Клуб из Санкт-Петербурга обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц

– «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.

– «Динамо» должно было предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?

– Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису, – сказал Григорьянц. 

Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

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170 комментариев

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А травму Макарова он не попросил отменить ?
+190
-17
+173
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Уверен, что КДК сделает всё что-бы Барриос пропустил 1 матч дисквалификации и играл со Спартаком
+96
-9
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А чего они победу Динамо не попросили отменить?
+92
-10
+82
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На каком основании Зенит требует отменить КК?!
В клубе считают, что это фол не на КК?!
Вы серьезно?!
+86
-17
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Ответ Alexander Tryapyshko
Комментарий скрыт
наглость как счастье?
+39
-5
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Ответ Alexander Tryapyshko
Комментарий скрыт
Спартак подает обращение за жест Соболева с просьбой с четырех до трех матчей сократить дискву.
Вой с Невы, фу как так можно, вообще надо 6 матчей дать.
Игрок Зенита получает КК и наносит травму. Ну почему бы и не отменить КК?!
Ну а что, раз регламент позволяет…..
Ну это я как понимаю другое……
+26
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А так же вернуть Аляску, Финляндию и Прибалтику.
+33
-9
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Ответ Евгений Гурьев
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После прихода в клуб Газпрома болельщики Зенита разделились на 2 лагеря. Первым стало стыдно, вторые уверовали в собственную исключительность и приняли подачки в виде админресурса как должное, доходя порой до полного омерзения.
+23
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Ответ Тамара Макарова
А наступ Макарова на Сантосе рассмотреть не хотят??? К этой минуте его на поле уже быть не должно было! Но то другое,то не видно...
Прежде чем писать, изучи правила, а не перечитывай Орлова, который находится в глубокой деменции и не соображает то, что говорит
+26
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+15
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Ответ fil_spb
Ты про Динамо и отмену КК Скопинцева вот в этом моменте - https://ibb.co/kqp48Cc Нормальное обращение. Если у нас шипы прямой ноги не КК, то к Барриосу за согнутую ногу какие вопросы?
Нельзя так с людьми. зашёл с телефона, не смог открыть картинку в полный экран, зато рекламы получил 5 слоев, ужас!:)
+15
0
+15
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Вопрос к тем СБГ, которые упражнялись в остроумии под новостями, где было сказано о том, что Спартак обращался в КДК по поводу своих отменённых чистых голов или неназначенных в ворота соперников пенальти за то же, за что в ворота Спартака пенальти ставили: это уже нытьё или ещё обоснованная претензия?))
+16
-2
+14
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Ответ Алексей Кузнецов
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Так-то Барриос тоже рецидивист.
Имеет действующую дискву на 6 матчей в кубке. Из которых прошло только 3.
Агнец Божий из Колумбии.
+14
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Ответ Андрей Кобранов
А травму Макарова он не попросил отменить ?
Хороший Комментарий.
+17
-4
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Ответ Евгений Гурьев
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Ага, и по мнению фанатов зенита это дает кардбланш на то что бы ломать игрока и вывести его из игры таким способом, лол) Хоть не позорились бы. Рассматривают конкретный эпизод
+15
-3
+12
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Красная по делу и матча два сверху минимум он точно получит. Глупый подкат, мог и ногу сломать, пускай и случайно попал, так что спорить глупо)
+19
-8
+11
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Вот и проверим как работает кдк, будет ли очередной неакцентированный наступ
+9
-2
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Просто хочу напомнить, что бойня в Питере в матче на кубок Зенит - Спартак началась именно из-за грубейшего фола Барриоса, который скосил Шамара как косой.
За ним уже не раз такое водится. Как команда не может победить, начинаются эти безрассудные фолы от бессилия….
+10
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Ответ tolobas
А чего они победу Динамо не попросили отменить?
не хватило ума
+13
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Ответ Орарайма
Сперцяну дали за похожий фол 1+2 бана
Ну дык где Краснодар и где Зенит(не путать с таблицей РПЛ)
+9
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Странно, что зенит не попросил КДК отменить 3й гол… сославшись на то, что было добавлено всего 4 минуты, а забили на 6й…
+11
-5
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Тамара Макарова
А наступ Макарова на Сантосе рассмотреть не хотят??? К этой минуте его на поле уже быть не должно было! Но то другое,то не видно...
Это скользящий, как любят говаривать в Зените
+6
-1
+5
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Ответ Мишаня сбг
точно заговор
Забавно читать такие комменты от СБГ, которые уже второй тур подряд плачут: то Семака удалили неправильно (он же всего лишь шел и орал на судью), то Барриоса (он же всего лишь влетел в ногу Макарова, вообще не касаясь при этом земли).
Ещё отдельные ветераны клуба ноют, что не тех комментаторов им ставят.
Поищите бревно в своем глазу
+4
0
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Ответ инок
Уверен, что КДК сделает всё что-бы Барриос пропустил 1 матч дисквалификации и играл со Спартаком
Ну и пусть играет, тем игра интереснее будет.
+8
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Сперцяну дали за похожий фол 1+2 бана
+6
-2
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Ответ Garikus89
Красная по делу и матча два сверху минимум он точно получит. Глупый подкат, мог и ногу сломать, пускай и случайно попал, так что спорить глупо)
Подкат - это когда катятся, а Барриос прямо летел)))
+4
0
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