«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса
«Зенит» попросил отменить дисквалификацию Вильмара Барриоса.
Напомним, полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.
Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей.
Клуб из Санкт-Петербурга обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
– «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.
– «Динамо» должно было предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?
– Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису, – сказал Григорьянц.
Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса
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В клубе считают, что это фол не на КК?!
Вы серьезно?!
Вой с Невы, фу как так можно, вообще надо 6 матчей дать.
Игрок Зенита получает КК и наносит травму. Ну почему бы и не отменить КК?!
Ну а что, раз регламент позволяет…..
Ну это я как понимаю другое……
Имеет действующую дискву на 6 матчей в кубке. Из которых прошло только 3.
Агнец Божий из Колумбии.
За ним уже не раз такое водится. Как команда не может победить, начинаются эти безрассудные фолы от бессилия….
Ещё отдельные ветераны клуба ноют, что не тех комментаторов им ставят.
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