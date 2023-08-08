«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

«Зенит» попросил отменить дисквалификацию Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека . Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей.

Клуб из Санкт-Петербурга обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку. Об этом рассказал глава комитета .

– « » обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку .

– « » должно было предоставить документы по Денису Макарову, сделал ли это клуб?

– Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису, – сказал Григорьянц.

Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

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