Барриос, Николсон и Смолов подешевели больше всех в Мир РПЛ по оценке Transfermarkt

Теги Спартак ЦСКА Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Марио Фернандес Рифат Жемалетдинов Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Матиас Норманн Муми Нгамале Денис Макаров Алексис Дуарте Шамар Николсон деньги Футбол

Федор Смолов стал одним из трех игроков Мир РПЛ, чья рыночная стоимость упала сильнее всех.

Согласно оценке Transfermarkt, наибольшие изменения затронули стоимость как форварда «Динамо», так и Вильмара Барриоса из «Зенита» и Шамара Николсона из «Спартака».

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Вильмар Барриос («Зенит») – 18 млн евро (-2 млн);

2. Шамар Николсон («Спартак») – 4,5 млн евро (-2 млн);

3. Федор Смолов («Динамо») – 3 млн евро (-2 млн);

4. Матиас Норманн («Динамо») – 6 млн евро (-1,5 млн);

5. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – 7 млн евро (-1 млн);

6. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 5 млн евро (-1 млн);

7. Денис Макаров («Динамо») – 3,5 млн евро (-1 млн);

8. Муми Нгамале («Динамо») – 3 млн евро (-1 млн);

9. Алексис Дуарте («Спартак») – 3 млн евро (-1 млн);

10. Марио Фернандес (указан как игрок ЦСКА) – 3 млн евро (-1 млн).

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11 комментариев

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igls54
А Барриос-то чем провинился?
+24
-7
+17
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Yuranich92
Ответ igls54
А Барриос-то чем провинился?
Отчасти возраст, наверное, влияет - ему тридцатник через несколько месяцев исполнится
+9
-1
+8
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Барриос системообразующий игрок в Зените и обозначенная цена в 18 миллионов не вполне отражает его ценность для клуба. Я сомневаюсь, что Зенит его продаст даже если предложат 20. И потенциальный трансфер состоится, только в случае настойчивого требования самого игрока.
Почти 30 лет, однако …
Отсюда и цена !
P.S. На мой вкус лучший или главный , или самый высококачественный игрок Зенита
+4
0
+4
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Сергей48
Смолов наверное, после своего последнего интервью подешевел? Много лишней ерунды, сам про себя наговорил
+2
0
+2
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Очки Дани Алвеса
Ответ igls54
А Барриос-то чем провинился?
Засиделся, не молодеет, в Европе не показывается и не показывался
+8
-7
+1
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Злодей Спб
Барриос системообразующий игрок в Зените и обозначенная цена в 18 миллионов не вполне отражает его ценность для клуба. Я сомневаюсь, что Зенит его продаст даже если предложат 20. И потенциальный трансфер состоится, только в случае настойчивого требования самого игрока.
+3
-3
0
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RAMIK
Ответ igls54
А Барриос-то чем провинился?
Возможно возраст. Типа стал старше. По другому тяжело объяснить.
0
0
0
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Данко Лазович
Ответ Очки Дани Алвеса
Засиделся, не молодеет, в Европе не показывается и не показывался
в матче сборных аргентины и колумбии закрыл Месси...
про него достаточно все знают.
+1
-1
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