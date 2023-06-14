Барриос, Николсон и Смолов подешевели больше всех в Мир РПЛ по оценке Transfermarkt
Федор Смолов стал одним из трех игроков Мир РПЛ, чья рыночная стоимость упала сильнее всех.
Согласно оценке Transfermarkt, наибольшие изменения затронули стоимость как форварда «Динамо», так и Вильмара Барриоса из «Зенита» и Шамара Николсона из «Спартака».
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Вильмар Барриос («Зенит») – 18 млн евро (-2 млн);
2. Шамар Николсон («Спартак») – 4,5 млн евро (-2 млн);
3. Федор Смолов («Динамо») – 3 млн евро (-2 млн);
4. Матиас Норманн («Динамо») – 6 млн евро (-1,5 млн);
5. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – 7 млн евро (-1 млн);
6. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 5 млн евро (-1 млн);
7. Денис Макаров («Динамо») – 3,5 млн евро (-1 млн);
8. Муми Нгамале («Динамо») – 3 млн евро (-1 млн);
9. Алексис Дуарте («Спартак») – 3 млн евро (-1 млн);
10. Марио Фернандес (указан как игрок ЦСКА) – 3 млн евро (-1 млн).
Отсюда и цена !
P.S. На мой вкус лучший или главный , или самый высококачественный игрок Зенита
про него достаточно все знают.