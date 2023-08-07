Тюкавин о «Зените»: «Я из «Динамо» никуда не бегу. Будут стараться уворовать? Пусть попробуют»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не планирует переходить в «Зенит» из «Динамо».

21-летний форвард вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге (3:2).

– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.

– «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут (стараться) уворовать? Пусть попробуют, – сказал Тюкавин.

У Тюкавина 3 гола и ассист в 3 матчаэх чемпионата. Его статистика – здесь.

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51 комментарий

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Прямым текстом пригласил к переговорам)
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"уворовать"
Журналистика, которую мы заслужили...
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Ответ Андрей Кобранов
Если уезжать из Динамо то только в европейский клуб с именем и амбициями ! , но только не в Зенит !
ага , один уже уехал из Динамо. в Челси, Лацио и Аякс
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Уворовать безызбежно
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Уворовать у нас обычно стараются в других сферах, футболистов чаще переманивают:)
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Тюкавин молодец, конечно.
Но сколько новостей можно шлёпать о Зените, при этом восклицая, что он никому не интересен за пределами ЛО))
Фернандеса тоже нельзя было представить в Зените.
Не уворовать.
Сделать достойное предложение.
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Ответ Filipp Gorski
Спасибо скажи Ренану Благодаря ему тебя всю неделю посетить и восхвалять будут
Вы не правы
Тюкавшие шикарно сыграл, не так многие смогут так обработать закидушку, подправить себе и уложить в угол

Зачем вы принижаете его талант?
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Ответ Спартак Гордость России
За 50 тысяч рублей только один клуб ворует
другие воруют Лукойлы у государства
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Ответ Андрей Кобранов
Если уезжать из Динамо то только в европейский клуб с именем и амбициями ! , но только не в Зенит !
Што-то Захарян всё едет....
А там же ещё и политика, помимо того, что талант нужно показывать всегда, а не раз через пять.
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СЭкс: "«Зенит» украл Эраковича у вас?"

РБ Спорт: "Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?"

Классика московской журналистики.
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Если уезжать из Динамо то только в европейский клуб с именем и амбициями ! , но только не в Зенит !
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Ответ lepraem
Уворовать безызбежно
’пускай попробывают’
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Ответ Игорь Новиков
Прямым текстом пригласил к переговорам)
ну, вчера была солидная заявка от него. Не удивлюсь если перейдет
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Ответ Ovi174
Уворовать у нас обычно стараются в других сферах, футболистов чаще переманивают:)
За 50 тысяч рублей только один клуб ворует
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Это точно журналист вопросы задавал? Лексикон, как у гопника в подворотне. Или сейчас это уже одно и тоже?
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Ответ Nikola Shell
Питерский уйди, а) у вас что ска позор в хокее, что зенит в футболе
писать научись, Коля) хоккей;)
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Ответ SMART789
Вы не правы Тюкавшие шикарно сыграл, не так многие смогут так обработать закидушку, подправить себе и уложить в угол Зачем вы принижаете его талант?
Ну да он хороший игрок👍больше таких бы игроков в Динамо у них бы больше побед былобы
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Ответ savik-A.M.
он точно сказал "уваровать" ? Я такое слово только от ментов слышал , на официальном допросе )))
а ты не воруй
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вчера хорошие голы забил!
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Ответ App. Bs
И хорошо,он бы там на банке сидел,дядюшка Миллер Семаку дал бы ещё пару лямчиков,а он купил бразильца,и Тюка сидел бы на банке
Согласнен он купит
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Ответ Gerzhog
Зачем 15-20 миллионов? Контракт заканчивается летом 2024го у него. Уже зимой можно будет вести разговор о переходе без трансферной выплаты вообще. Учитывая это - цена даже сейчас может быть значительно меньше.
Опция продления у него активируется, на год. Сильно не мечтай до 25 года)
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Цена выросла за день прилично
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Тюкавина можно понять, молодой ишшо, эмоции сильнее голоса рассудка, но Личка опытный, должен понимать - сделает любой клуб (не обязательно Зенит) предложение руководству Динамо от которого невозможно отказаться, и поедет Тюкавин куда прикажут. Он профи, принадлежит клубу, его мнение мало интересно. К сожалению.
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Костя огненный пацан
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Да пошли они на ...! - добавил Тюкавин
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