Тюкавин о «Зените»: «Я из «Динамо» никуда не бегу. Будут стараться уворовать? Пусть попробуют»
Константин Тюкавин не планирует переходить в «Зенит» из «Динамо».
21-летний форвард вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге (3:2).
– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.
– «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.
– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.
– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?
– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут (стараться) уворовать? Пусть попробуют, – сказал Тюкавин.
У Тюкавина 3 гола и ассист в 3 матчаэх чемпионата. Его статистика – здесь.
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Но сколько новостей можно шлёпать о Зените, при этом восклицая, что он никому не интересен за пределами ЛО))
Фернандеса тоже нельзя было представить в Зените.
Не уворовать.
Сделать достойное предложение.
Тюкавшие шикарно сыграл, не так многие смогут так обработать закидушку, подправить себе и уложить в угол
Зачем вы принижаете его талант?
А там же ещё и политика, помимо того, что талант нужно показывать всегда, а не раз через пять.
РБ Спорт: "Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?"
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