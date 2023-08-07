Тюкавин о «Зените»: «Я из «Динамо» никуда не бегу. Будут стараться уворовать? Пусть попробуют»

Константин Тюкавин не планирует переходить в «Зенит» из «Динамо».

21-летний форвард вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир в Санкт-Петербурге (3:2).

– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.

– «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут (стараться) уворовать? Пусть попробуют, – сказал Тюкавин.

У Тюкавина 3 гола и ассист в 3 матчаэх чемпионата. Его статистика – здесь.

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