  • Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»

Максим Митрофанов: важно выстроить единую работу института футбольных сборных.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги заседания комитета сборных команд России.

«Сегодня как никогда важно иметь четко выстроенную вертикаль подготовки резерва и работы института сборных – от юношеских команд до национальной сборной России.

Это позволяет выстроить единую идеологию, требования, игровые принципы, а также прозрачную селекцию.

Для нас важно, чтобы каждый футболист осознавал, что значит быть игроком сборной России, какие перед ним стоят задачи, и в какой модели ему необходимо развиваться», – заявил Митрофанов.

