Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
Максим Митрофанов: важно выстроить единую работу института футбольных сборных.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги заседания комитета сборных команд России.
«Сегодня как никогда важно иметь четко выстроенную вертикаль подготовки резерва и работы института сборных – от юношеских команд до национальной сборной России.
Это позволяет выстроить единую идеологию, требования, игровые принципы, а также прозрачную селекцию.
Для нас важно, чтобы каждый футболист осознавал, что значит быть игроком сборной России, какие перед ним стоят задачи, и в какой модели ему необходимо развиваться», – заявил Митрофанов.
Что делать с Хаби Алонсо?32558 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости