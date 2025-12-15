Аморим о воспитанниках «МЮ»: «У Майну были возможности, Амассу трудно в Чемпионшипе, Оби-Мартин не всегда выходит в старте в U21. Все зависит от тренировок и матчей»
Рубен Аморим: у Майну и остальной молодежи были возможности играть за «Юнайтед».
Рубен Аморим высказался об отсутствии игрового времени у игроков академии «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев ответил на вопрос о причинах своего решения не выпускать Кобби Майну в стартовом составе в этом сезоне.
20-летний полузащитник провел 10 матчей в АПЛ, но ни разу не появлялся на поле с первых минут.
«В конечном итоге все будет зависеть от тренировок и матчей.
Конечно, он играет не так много матчей, но у Кобби были возможности, особенно в прошлом году. У всех они были.
[Харри] Амасс сейчас испытывает трудности в Чемпионшипе. Чидо [Оби-Мартин] не всегда выходит в стартовом составе в команде до 21 года.
Все эти ребята играли, когда многие говорили: «Увольте тренера». Так что, как видите, я не беспокоюсь», – заявил Аморим.
Что делать с Хаби Алонсо?32315 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости