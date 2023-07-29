Отступные Тюкавина в «Динамо» для иностранных клубов – 15 млн евро («СЭ»)

В контракте форварда «Динамо» Константина Тюкавина есть опция выкупа для зарубежных клубов.

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летнего россиянина можно выкупить за 15 млн евро.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА и «Спартак» проявляли интерес к нападающему бело-голубых.

В двух первых турах нового сезона Мир РПЛ Тюкавин забил «Крыльям Советов» и отдал голевой пас в матче с «Краснодаром». Статистика игрока – здесь.

Гафин о Тюкавине: «Для РПЛ он не продается. Выкуп действует для ведущих европейских лиг»