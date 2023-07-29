Отступные Тюкавина в «Динамо» для иностранных клубов – 15 млн евро («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс деньги Константин Тюкавин Футбол

В контракте форварда «Динамо» Константина Тюкавина есть опция выкупа для зарубежных клубов.

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летнего россиянина можно выкупить за 15 млн евро.

 Ранее появлялась информация, что ЦСКА и «Спартак» проявляли интерес к нападающему бело-голубых.

В двух первых турах нового сезона Мир РПЛ Тюкавин забил «Крыльям Советов» и отдал голевой пас в матче с «Краснодаром». Статистика игрока – здесь.

Гафин о Тюкавине: «Для РПЛ он не продается. Выкуп действует для ведущих европейских лиг»

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37 комментариев

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Supertum
Такую сумму установили после вырванного ничейного результата с крыльями?
+24
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Алексей Елистратов
Расскажет кто мне феномен Тюкавина? Гарре должен 100 стоить? А Кордоба из Краснодара? Ну чтобы Тюкавина никто не взял, достаточно и лям отступных.
+25
-8
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Дым под водой
Осталось только выяснить зачем иностранным клубам Тюкавин?)
+8
-1
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Не придумал...
Кто хочет купить?
+5
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Marina_Greta
Ответ FilinMD
Многовато. 15 за него никто не даст, это не Захарян и не Чалов
Ой, знаете, сейчас рынок и так полностью с ума сошёл, так что не удивлюсь, тут сейчас важно то, как он этот сезон будеь играть, будет стабильно забивать - выложат, я не говорю конечно о топах, но клубы топ 8-12 могут спокойно забрать) Шомуродов вон играет, нормально. А Тюкавин,мне кажется, ну уж не уступает как минимум его в те годы)
+4
-1
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Ален Делон
Ответ Алексей Елистратов
Расскажет кто мне феномен Тюкавина? Гарре должен 100 стоить? А Кордоба из Краснодара? Ну чтобы Тюкавина никто не взял, достаточно и лям отступных.
Гарре в поряде.
+3
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soldat2212
Ответ Ален Делон
Гарре в поряде.
Позтому гарре 100 у автора. В чем проблема то?
+2
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King_X
В принципе, норм ценник, но больше на перспективу, пока даже в РПЛ стабильно хорошим игроком не стал
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Матвей Суицидин
Ответ Vano from Tbilisi
Таких Тюкавиных в европейских пердивах или в Латинской Америке табуны бегают и ничего не стоят порой. Аргентос из КС как доказательство
Гарре в Ман сити был и Папа видел как никак, так что совсем уж прохожим не назовешь, но вот оренбургские арги скорее подходят для примера.
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Алексей Эртуг
Карапузова меняем на Бузову
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Marina_Greta
Нормальный ценник, молодой, техничный с определённо большим талантом и будущим игрок.Если хочет рости - надо уезжать, в РПЛ к сожалению прогресса тяжело будет ему достичь, в определённый момент тупо встанет на одном месте или того хуже, регресс начнется.
+4
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Матвей Суицидин
Ответ Алексей Елистратов
Расскажет кто мне феномен Тюкавина? Гарре должен 100 стоить? А Кордоба из Краснодара? Ну чтобы Тюкавина никто не взял, достаточно и лям отступных.
это также как с Хейлундом, если молодой нападающий забивает с десяток голов, многим начинает казаться, что это только начало. но это может быть как и начало так и конец
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Marina_Greta
Ответ justbored
Марина сегодня голос разума - и позитива - на динамовских ветках ❣️
Спасибо! Ну ведь Динамо и ЦСКА - братская сила) Всегда топлю за Динамо в их играх с другими соперниками!))
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justbored
Ответ Marina_Greta
Ой, знаете, сейчас рынок и так полностью с ума сошёл, так что не удивлюсь, тут сейчас важно то, как он этот сезон будеь играть, будет стабильно забивать - выложат, я не говорю конечно о топах, но клубы топ 8-12 могут спокойно забрать) Шомуродов вон играет, нормально. А Тюкавин,мне кажется, ну уж не уступает как минимум его в те годы)
Марина сегодня голос разума - и позитива - на динамовских ветках ❣️
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argentina10
правильный ценник, они с Захаряном одного уровня, позиции только разные..
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FilinMD
Ответ Marina_Greta
Нормальный ценник, молодой, техничный с определённо большим талантом и будущим игрок.Если хочет рости - надо уезжать, в РПЛ к сожалению прогресса тяжело будет ему достичь, в определённый момент тупо встанет на одном месте или того хуже, регресс начнется.
Многовато. 15 за него никто не даст, это не Захарян и не Чалов
+2
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argentina10
Ответ [ADO]
Сравнил жопу с пальцем. Где Захарян, а где Тюкавин?! Да, Арсен невыразительно провел прошлый чемпионат, но его талант неоспорим. Недаром входит в списки лучших европейских молодых футболистов. Посмотри, если хоть что-то понимаешь, сегодняшний его гол. Принимает мяч за пределами штрафной, дает пас, смещается по диагонали совершенно в противоположный угол штрафной, принимает мяч и отправляет мимо вратаря в дальний угол. Тут налицо футбольный интеллект, видение поля и т.д.
мне даже говорить не интересно с таким продвинутым в футболе балаболом..
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[ADO]
Ответ argentina10
правильный ценник, они с Захаряном одного уровня, позиции только разные..
Сравнил жопу с пальцем. Где Захарян, а где Тюкавин?! Да, Арсен невыразительно провел прошлый чемпионат, но его талант неоспорим. Недаром входит в списки лучших европейских молодых футболистов. Посмотри, если хоть что-то понимаешь, сегодняшний его гол. Принимает мяч за пределами штрафной, дает пас, смещается по диагонали совершенно в противоположный угол штрафной, принимает мяч и отправляет мимо вратаря в дальний угол. Тут налицо футбольный интеллект, видение поля и т.д.
0
0
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Мукунку хороший
Ответ Не придумал...
Кто хочет купить?
Ну тут или Челси или Лацио поборются))
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alexus-1990
Ответ Дядя ТУРА
Гарре украшение чемпионата. шикарный игрок
не зря в своё время Пеп на него обратил внимание
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Матвей Суицидин
Ответ Алексей Елистратов
Расскажет кто мне феномен Тюкавина? Гарре должен 100 стоить? А Кордоба из Краснодара? Ну чтобы Тюкавина никто не взял, достаточно и лям отступных.
на Кордобу, кстати, хорошо ориентироваться - это игрок уровня середины Бундеслиги. Играешь на уровне Кордоба, то в принципе в топ 5 можешь затащить хотя бы на уровне середняков. Как Сперцян, например.
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Roman
Ответ Алексей Елистратов
Расскажет кто мне феномен Тюкавина? Гарре должен 100 стоить? А Кордоба из Краснодара? Ну чтобы Тюкавина никто не взял, достаточно и лям отступных.
Тоже никогда не понимал "талант" Тюкавина
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AMORR 987
Он ни одному Европейскому клубу не нужен и бесплатно🤣
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Нету Нету
ни кто не следить из Европы, единственный шанс если бесплатно отпустить игрока
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0
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Vano from Tbilisi
Таких Тюкавиных в европейских пердивах или в Латинской Америке табуны бегают и ничего не стоят порой. Аргентос из КС как доказательство
+3
-3
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