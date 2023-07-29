Отступные Тюкавина в «Динамо» для иностранных клубов – 15 млн евро («СЭ»)
В контракте форварда «Динамо» Константина Тюкавина есть опция выкупа для зарубежных клубов.
По информации «Спорт-Экспресса», 21-летнего россиянина можно выкупить за 15 млн евро.
Ранее появлялась информация, что ЦСКА и «Спартак» проявляли интерес к нападающему бело-голубых.
В двух первых турах нового сезона Мир РПЛ Тюкавин забил «Крыльям Советов» и отдал голевой пас в матче с «Краснодаром». Статистика игрока – здесь.
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