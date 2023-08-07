Тюкавин о 3:2 с «Зенитом»: «Победы «Динамо» будут дальше. Ренан – обычный защитник, ничего особенного»

Константин Тюкавин оценил победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Все в команде счастливы. Мы довольны тем, что сделали на поле. Для меня все голы важны. Они все нравятся. Но второй гол в этом матче оказался красивее, наверное.

? Обычный защитник. Ничего особенного.

Мы хотели удержать победный счет. К сожалению, пропустили. Но спасибо Славе Грулеву. Спас команду.

Победы будут дальше. Это только начальная стадия. Теперь продолжим двигаться вперед», — сказал форвард « ».

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