Тюкавин о 3:2 с «Зенитом»: «Победы «Динамо» будут дальше. Ренан – обычный защитник, ничего особенного»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Роберт Ренан Футбол

Константин Тюкавин оценил победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Все в команде счастливы. Мы довольны тем, что сделали на поле. Для меня все голы важны. Они все нравятся. Но второй гол в этом матче оказался красивее, наверное.

Ренан? Обычный защитник. Ничего особенного.

Мы хотели удержать победный счет. К сожалению, пропустили. Но спасибо Славе Грулеву. Спас команду.

Победы будут дальше. Это только начальная стадия. Теперь продолжим двигаться вперед», — сказал форвард «Динамо».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин красавчик! По любому будут. Такие победы вселяют в команду уверенность и придают дополнительно мотивацию на какое то время точно!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наверно Ренан очень талантлив, и будет на выходе стоить денег, но он уже столько привёз, сколько Родригао за всю карьеру не привозил, и с этим нужно что то делать.....
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюка ты классно отработал. Но мне вчера ещё очень понравился Лаксальт. Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почувствовали ребята вкус победы и только так теперь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий