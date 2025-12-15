  • Спортс
  • Шалимов о Станковиче: «Он получил хорошую неустойку и сразу же забыл о «Спартаке». Сказалось то, что он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, не знал наш чемпионат»
Шалимов о Станковиче: «Он получил хорошую неустойку и сразу же забыл о «Спартаке». Сказалось то, что он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, не знал наш чемпионат»

Игорь Шалимов: Станкович уехал и на следующий же день забыл о «Спартаке».

Бывший тренер «Краснодара» и других клубов Игорь Шалимов подвел итоги первой части сезона для «Спартака» в Мир РПЛ.

По итогам 18 туров красно-белые набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. 11 ноября «Спартак» уволил главного тренера серба Деяна Станковича. В тот же день исполняющим обязанности наставника команды был назначен Вадим Романов.

«Очень неровно пройденная половина сезона, что отразилось на результате. Постоянные перемены в составе, смена схемы, порой непонятная – как в игре с ЦСКА в гостях. В итоге тренера убрали.

На мой взгляд, результат – шестое место – не соответствует уровню игроков. Может ли команда претендовать на первое место? На мой взгляд, да – если грамотно расставить и не допускать диких экспериментов. Есть основной состав, есть конкуренция и есть глубина состава.

По факту получилось, что сработали все опасения при назначении Станковича. Он не знал нашего чемпионата – это сказалось. Он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, где доминирует один клуб, – это сказалось, было много эмоциональных срывов.

Камень в огород Станковича я кидать не буду, он сработал хорошо для себя и своей семьи – имел отличный контракт, получил хорошую неустойку. Он уехал, и на следующий же день забыл о «Спартаке», – сказал Шалимов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoЦСКА
logoтактика
деньги
logoИгорь Шалимов
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
