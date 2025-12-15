Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры
Детская команда «Куинз Парк Рейнджерс» снялась с турнира в Италии из-за расистского оскорбления.
Игроки команды U13 выступали в международном Зимнем Кубке с участием 90 команд. Турнир был организован агентством Strikers Agency.
Во время матча против «Виртус Верона» футболист лондонской команды стал жертвой расистского оскорбления со стороны соперника после победы «Куинз Парк Рейнджерс». Однако судья и организаторы не обратили внимание на этот эпизод, поэтому никаких официальных мер принято не было.
В результате «Куинз Парк Рейнджерс» самостоятельно приняли решение сняться с турнира несмотря на то, что обеспечили себе выход в следующий этап после победы над «Виртус Верона». Команда вернулась в отель и вылетела в Лондон на следующий день.
«К сожалению, мы оказались в такой ситуации. Предоставление нашим молодым игрокам возможности участвовать в турнирах в разных странах может быть чрезвычайно полезно для их развития. Однако мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам дискриминации и всегда будем принимать необходимые меры для защиты наших игроков.
Мы невероятно гордимся тем, как наши игроки справились с очень сложной ситуацией. Служба безопасности клуба сейчас поддерживает связь с пострадавшими от этого инцидента», – заявил Алекс Кэрролл, директор академии «Куинз Парк Рейнджерс».