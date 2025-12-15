  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры
5

Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры

Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 снялась с турнира в Италии из-за расизма.

Детская команда «Куинз Парк Рейнджерс» снялась с турнира в Италии из-за расистского оскорбления.

Игроки команды U13 выступали в международном Зимнем Кубке с участием 90 команд. Турнир был организован агентством Strikers Agency.

Во время матча против «Виртус Верона» футболист лондонской команды стал жертвой расистского оскорбления со стороны соперника после победы «Куинз Парк Рейнджерс». Однако судья и организаторы не обратили внимание на этот эпизод, поэтому никаких официальных мер принято не было.

В результате «Куинз Парк Рейнджерс» самостоятельно приняли решение сняться с турнира несмотря на то, что обеспечили себе выход в следующий этап после победы над «Виртус Верона». Команда вернулась в отель и вылетела в Лондон на следующий день.

«К сожалению, мы оказались в такой ситуации. Предоставление нашим молодым игрокам возможности участвовать в турнирах в разных странах может быть чрезвычайно полезно для их развития. Однако мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам дискриминации и всегда будем принимать необходимые меры для защиты наших игроков.

Мы невероятно гордимся тем, как наши игроки справились с очень сложной ситуацией. Служба безопасности клуба сейчас поддерживает связь с пострадавшими от этого инцидента», – заявил Алекс Кэрролл, директор академии «Куинз Парк Рейнджерс».

Что делать с Хаби Алонсо?32590 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Il Giorno
logoчемпионшип
logoпремьер-лига Англия
logoКуинз Парк Рейнджерс
Виртус Верона
logoД3 Италия
logoсерия А Италия
дискриминация
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
15 минут назад
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
24 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
28 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»
44 минуты назад
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»
сегодня, 16:43
Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»
сегодня, 16:33
Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»
сегодня, 16:29
У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic)
сегодня, 16:15
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
47 секунд назад
Фигу о ЧМ-2026: «Испания – один из главных претендентов на победу, Португалия надеется выйти в финал. Также я верю в шансы Бразилии и Аргентины»
14 минут назад
Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры»
39 минут назад
Аморим о воспитанниках «МЮ»: «У Майну были возможности, Амассу трудно в Чемпионшипе, Оби-Мартин не всегда выходит в старте в U21. Все зависит от тренировок и матчей»
сегодня, 16:21
Шалимов о Станковиче: «Он получил хорошую неустойку и сразу же забыл о «Спартаке». Сказалось то, что он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, не знал наш чемпионат»
сегодня, 16:08
Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе» и поиграть в Европе. 41-летний бразилец хотел бы выступить на ЧМ-2026
сегодня, 15:59
«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
сегодня, 15:29
«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
сегодня, 15:11
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:30
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
сегодня, 14:30