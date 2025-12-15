Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры

Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 снялась с турнира в Италии из-за расизма.

Детская команда «Куинз Парк Рейнджерс » снялась с турнира в Италии из-за расистского оскорбления.

Игроки команды U13 выступали в международном Зимнем Кубке с участием 90 команд. Турнир был организован агентством Strikers Agency.

Во время матча против «Виртус Верона » футболист лондонской команды стал жертвой расистского оскорбления со стороны соперника после победы «Куинз Парк Рейнджерс». Однако судья и организаторы не обратили внимание на этот эпизод, поэтому никаких официальных мер принято не было.

В результате «Куинз Парк Рейнджерс» самостоятельно приняли решение сняться с турнира несмотря на то, что обеспечили себе выход в следующий этап после победы над «Виртус Верона». Команда вернулась в отель и вылетела в Лондон на следующий день.

«К сожалению, мы оказались в такой ситуации. Предоставление нашим молодым игрокам возможности участвовать в турнирах в разных странах может быть чрезвычайно полезно для их развития. Однако мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам дискриминации и всегда будем принимать необходимые меры для защиты наших игроков.

Мы невероятно гордимся тем, как наши игроки справились с очень сложной ситуацией. Служба безопасности клуба сейчас поддерживает связь с пострадавшими от этого инцидента», – заявил Алекс Кэрролл, директор академии «Куинз Парк Рейнджерс».