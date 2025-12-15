  • Спортс
Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры»

Дмитрий Тихий: «Серик» так и не выплатил зарплату, направили заявление в ФИФА.

Российский защитник Дмитрий Тихий сообщил, что пожаловался в ФИФА на свой бывший клуб «Серик Беледиеспор» из-за долгов по зарплате.

Сообщалось, что в клубе задерживают зарплату. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. В ноябре КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену заниматься связанной с футболом деятельностью.

«Серик» так и не выплатил мне ни одной зарплаты за те четыре месяца, которые я играл в Турции. На связь по этому вопросу из клуба тоже никто не выходил.

Поэтому мы вместе с юристом направили заявление в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Ждем даты заседания палаты по разрешению споров ФИФА по моему вопросу», – рассказал Тихий.

Во втором турецком дивизионе экс-защитник «Пари НН», «Химок» и других клубов провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Тихий расторг контракт с «Серик Беледиеспор»: «За 4,5 месяца не получил ни одной зарплаты. Я свободный агент и открыт для предложений»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
