  Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»
Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свои слова об отсутствии поддержки.

Ранее лондонцы обыграли «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Это первая победа клуба за 5 последних матчей. После игры Мареска заявил: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб, потому что многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».

Завтра «синие» сыграют в гостях с «Кардифф Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Я уже говорил об этом, и мне нечего добавить. Завтра игра в Кардиффе, умоляю. Думаю, я достаточно ясно выразился, ни больше ни меньше.

Я уважаю ваше [журналистское] мнение. Я уважаю мнение людей. Но, опять же, мне нечего добавить. Мое внимание сосредоточено на завтрашней игре, где мы можем выйти в третий полуфинал за 18 месяцев с тех пор, как я пришел в клуб.

Мы живем в эпоху, когда каждый может говорить то, что думает. Я уважаю мнение людей. Мне нечего добавить. Мое внимание сосредоточено только на завтрашнем дне», – сказал Мареска.

