Гафин о Тюкавине после дубля «Зениту»: «Лучший российский нападающий, наша оценка однозначна. «Динамо» проявило характер, нам воздалось за потерянные очки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва ТАСС Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин назвал Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

В матче 3-го тура РПЛ «Динамо» в гостях обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Тюкавин отметился дублем.

«Наша оценка всегда была однозначной – мы считаем его лучшим российским нападающим. Он это доказывает на поле и за его пределами.

Команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Нам где-то воздалось за потерянные очки в предыдущих играх. Мы видим, как команда сыгрывается, понимает лучше тренера, также и в обратную сторону. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче», – сказал член совета директоров «Динамо».

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13 комментариев

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Лучший российский нападающий уже второй год—Чалов, но Тюкавин с такими темпами уже подбирается за ним, даст бог, скоро вернемся в международный футбол, и у сборной будет супер-пара (дельфина-яйцелова на свалку истории), оба немного похожи, но Тюкавин лучше в потенциале, как завершитель, а Чалов лучше, как разделыватель обороны, хочется посмотреть на них вместе в игре.
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Рано судить о лучшем, но сегодня все шансы, подаренные Реннаном, реализовал. Но сам их и заработал, прессингуя постоянно
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Тюкавин молодец , насчёт лучшего из нападающих можно поспорить . Лишь бы не перехватить , а то сколько таких было . Для сборной я думаю может получится хорошая связка с Соболевым ( если он конечно перестанет хернёй страдать )
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Гафин, где трансферы?!
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Ещё бы дождаться нормальных трансферов и совсем всё будет хорошо!!! А Личка похоже своё дело знает и с командой работать умеет!!!
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Эрик Корчагин и 3 забивал
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Сейчас зенит его накажет, возьмёт на скамейку
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То, что он лучший свой матч на данный момент сыграл - факт. И второй гол - украшение любого чемпа.
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А в Косте Тюкавине никогда ни кто не сомневался и не сомневается все наметки на то чтобы со временем стать классным нападающим!!!
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Бесплатно в Зенит?
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Понимает лучше тренера( команда)? ,,нормально ,,так от руководства, там как в Сбере послед контроль есть?
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Ответ Caniball
Дельфин по-мимо того, что забивает, еще и раздавать в разрез может так, как эти оба и близко не могут.
долпхин это не футболист
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