Гафин о Тюкавине после дубля «Зениту»: «Лучший российский нападающий, наша оценка однозначна. «Динамо» проявило характер, нам воздалось за потерянные очки»

Дмитрий Гафин назвал Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

В матче 3-го тура « » в гостях обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Тюкавин отметился дублем.

«Наша оценка всегда была однозначной – мы считаем его лучшим российским нападающим. Он это доказывает на поле и за его пределами.

Команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Нам где-то воздалось за потерянные очки в предыдущих играх. Мы видим, как команда сыгрывается, понимает лучше тренера, также и в обратную сторону. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче», – сказал член совета директоров «Динамо».

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