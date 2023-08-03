Агент Тюкавина о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «Отстаньте от нас. Нет никаких переговоров. У парня еще полтора года контракт»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина опроверг возможный уход форварда из «Динамо».

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок перейдет в «Зенит» и ЦСКА зимой или следующим летом.

«Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракт.

Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи», — сказал Алексей Сафонов.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какбэ намекает. Что 1,5 года контракта, кто горячий пирожок из печки хочет лучше сейчас озадачиться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Из его слов понятно,что о продлении контракта речи и быть не может
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как агенты разговаривают сами с собой для поддержания "золотого актива" в инфополе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Ало, никаких переговоров!
-Но ты же сам звонишь?!
-Все давай, очень занят! Еще полтара года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1,5 года контракта и переход? Одно другому не мешает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий