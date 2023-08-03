Агент Тюкавина о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «Отстаньте от нас. Нет никаких переговоров. У парня еще полтора года контракт»

Агент Константина Тюкавина опроверг возможный уход форварда из «Динамо».

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок перейдет в « » и зимой или следующим летом.

«Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракт.

Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи», — сказал .