Агент Тюкавина о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «Отстаньте от нас. Нет никаких переговоров. У парня еще полтора года контракт»
Агент Константина Тюкавина опроверг возможный уход форварда из «Динамо».
Ранее в СМИ появилась информация, что игрок перейдет в «Зенит» и ЦСКА зимой или следующим летом.
«Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракт.
Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи», — сказал Алексей Сафонов.
-Но ты же сам звонишь?!
-Все давай, очень занят! Еще полтара года