Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе» и поиграть в Европе. 41-летний бразилец хотел бы выступить на ЧМ-2026
Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе».
Центральный защитник Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе».
Бывший футболист «Милана», «ПСЖ» и «Челси» вернулся в бразильский клуб в 2024 году. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года, но, скорее всего 41-летний бразилец сменит команду.
Силва уже попрощался с партнерами по «Флуминенсе» после вылета от «Васко да Гама» в полуфинале Кубка Бразилии (1:2, 1:0, пенальти – 3:4), сообщает Globo Esporte.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Тиаго может уйти бесплатно в январе. Футболист заявлял о желании выступить на ЧМ-2026. Он может перейти в клуб из Европы.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
