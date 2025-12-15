Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе» и поиграть в Европе. 41-летний бразилец хотел бы выступить на ЧМ-2026

Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе».

Бывший футболист «Милана», «ПСЖ» и «Челси» вернулся в бразильский клуб в 2024 году. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года, но, скорее всего 41-летний бразилец сменит команду.

Силва уже попрощался с партнерами по «Флуминенсе» после вылета от «Васко да Гама» в полуфинале Кубка Бразилии (1:2, 1:0, пенальти – 3:4), сообщает Globo Esporte.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает , что Тиаго может уйти бесплатно в январе. Футболист заявлял о желании выступить на ЧМ-2026 . Он может перейти в клуб из Европы.

