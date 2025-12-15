Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»

«Спартак» вводит KPI для тренеров клубной академии.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов порассуждал об эффективности работы клубной академии.

«Академия «Спартака» подарила российскому футболу очень большие имена. Но в последние годы клубная академия работала не так эффективно.

Еще до моего прихода клуб провел очень серьезный анализ самых различных аспектов работы академии. Сейчас же мы инвестируем во все. У нас пришел новый руководитель академии – Андрей Мовсесьян , который уже полностью курирует это направление.

Сейчас еще придет ряд очень серьезных тренеров и методологов. Такого уровня, которого еще у «Спартака » все-таки не было.

И еще очень важный момент, которого не было: у тренеров академии появится KPI. И этот KPI не будет заключаться в том, чтобы выиграть 22 матча из 22-х и всех порвать. А в том, сколько команда U12 подготовила игроков для команды U14. Потом U14 для U16 и так далее. Этих KPI не было. А цель заключается именно в этом. Такая у нас задача. Ее мы обсуждаем также с президентом нашей академии.

И еще на последнем мероприятии я отходил пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы на одном из ближайших ветеранских комитетов будем делать презентацию, потому что хотим, чтобы великие ветераны работали в клубе и этот опыт передавался следующим поколениям», – сказал Некрасов.