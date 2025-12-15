  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»
6

Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»

«Спартак» вводит KPI для тренеров клубной академии.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов порассуждал об эффективности работы клубной академии.

«Академия «Спартака» подарила российскому футболу очень большие имена. Но в последние годы клубная академия работала не так эффективно.

Еще до моего прихода клуб провел очень серьезный анализ самых различных аспектов работы академии. Сейчас же мы инвестируем во все. У нас пришел новый руководитель академии – Андрей Мовсесьян, который уже полностью курирует это направление.

Сейчас еще придет ряд очень серьезных тренеров и методологов. Такого уровня, которого еще у «Спартака» все-таки не было.

И еще очень важный момент, которого не было: у тренеров академии появится KPI. И этот KPI не будет заключаться в том, чтобы выиграть 22 матча из 22-х и всех порвать. А в том, сколько команда U12 подготовила игроков для команды U14. Потом U14 для U16 и так далее. Этих KPI не было. А цель заключается именно в этом. Такая у нас задача. Ее мы обсуждаем также с президентом нашей академии. 

И еще на последнем мероприятии я отходил пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы на одном из ближайших ветеранских комитетов будем делать презентацию, потому что хотим, чтобы великие ветераны работали в клубе и этот опыт передавался следующим поколениям», – сказал Некрасов.

Что делать с Хаби Алонсо?32568 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoСергей Некрасов
logoСпартак
logoСпартак мол
logoСпартак U-19
logoАндрей Мовсесьян
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» о Станковиче: «Клуб выполнил все обязательства в отношении Деяна и его штаба»
сегодня, 09:52
Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен млн евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
12 декабря, 09:16
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
12 декабря, 07:58
Главные новости
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
10 минут назад
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
19 минут назад
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
23 минуты назад
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»
55 минут назад
Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»
сегодня, 16:33
Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»
сегодня, 16:29
У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic)
сегодня, 16:15
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»
сегодня, 15:49
Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Фигу о ЧМ-2026: «Испания – один из главных претендентов на победу, Португалия надеется выйти в финал. Также я верю в шансы Бразилии и Аргентины»
9 минут назад
Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры»
34 минуты назад
Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры
48 минут назад
Аморим о воспитанниках «МЮ»: «У Майну были возможности, Амассу трудно в Чемпионшипе, Оби-Мартин не всегда выходит в старте в U21. Все зависит от тренировок и матчей»
сегодня, 16:21
Шалимов о Станковиче: «Он получил хорошую неустойку и сразу же забыл о «Спартаке». Сказалось то, что он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, не знал наш чемпионат»
сегодня, 16:08
Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе» и поиграть в Европе. 41-летний бразилец хотел бы выступить на ЧМ-2026
сегодня, 15:59
«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
сегодня, 15:29
«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
сегодня, 15:11
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:30
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
сегодня, 14:30