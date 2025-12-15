  • Спортс
  • Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»

Президент РПЛ допустил лимит в других видах спорта.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

– В каких отношениях вы с Михаилом Дегтяревым? Как давно вы знакомы?

– Михаила Владимировича я знаю довольно давно, поскольку он возглавлял комитет по спорту в Госдуме. Естественно, мы пересекались, много общались. Лет десять мы точно друг друга знаем. 

У нас рабочие отношения. Мы на связи, мы участвуем в общих мероприятиях, в дискуссиях, встречались лично. Более того, мне было очень приятно, что на нашей личной встрече мы обсуждали стратегию РПЛ. Мы обсуждали лимит, согласовывали наше участие в форуме «Россия – спортивная держава». Отдельно спасибо Дегтяреву за то, что он принял участие в этой сессии лично. Это говорит о его внимании к футболу и к РПЛ в частности.

– Вы понимаете, почему он именно в футболе взялся так за лимит?

– Было бы странно, если бы Михаил Владимирович не касался темы футбола. Лимит – это его полномочия.

– Этот лимит только в футболе или и других видах спорта?

– Действует какая-то последовательность, помимо лимита Михаил Владимирович поднимает тему Fan ID, в том числе и на другие виды спорта. Они уже закончили с внедрением Fan ID в футболе, пошли другие виды спорта.

Как я всегда говорю, футбол спорту не помеха. Кто бы что ни говорил, без обиды всем коллегам, футбол – спорт номер один, и никто с этим не поспорит. Не только потому что я его очень сильно люблю и им занимаюсь, а есть объективные цифры, которые считают популярность вида спорта. Это количество занимающихся, среднее количество болельщиков на матчах, коммерческие контракты и ТВ-рейтинги. Во всех перечисленных мною критериях футбол – безусловный номер один. 

Поэтому не удивлюсь, если тема лимита коснется других видов спорта. Я этому не удивлюсь.

– Есть достаточно распространенное мнение, что с лимитом уже опоздали, что его нужно было вводить, когда началась изоляция. Вы как на это смотрите?

– Я считаю, что более логичным было бы обсуждение и, возможно, какие-то изменения лимита перед сезоном-2022/23.

 – Получается опоздали?

– Не опоздали, было бы более логично. Потому что отстранение – главный фактор. Уход легионеров, северо-западных партнеров. 

Я вижу логику, если бы нам сказали: «Ребят, давайте немножко поскромнее, переставим акценты, больше на академии, вернетесь – будем обсуждать». Было бы, как мне кажется, логичнее. 

Лимит – это живая тема. Самое-то главное, что лимит это не какая-то панацея, – сказал Алаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» в шоу «Итоги».

Что делать с Хаби Алонсо?32481 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
лимит на легионеров
Это футбол, брат!
logoОрганизация РПЛ
Fan ID
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
болельщики
