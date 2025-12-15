  • Спортс
  У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic)
73

У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic)

У Алонсо в «Реале» нет права на ошибку.

У главного тренера «Реала» Хаби Алонсо больше нет права на ошибку.

«Мадрид» в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. Как сообщает The Athletic, эта победа немного снизила градус напряженности вокруг фигуры 44-летнего баска, однако на разных уровнях, включая руководство клуба, по-прежнему есть сомнения относительно проекта Хаби.

В среду «Реал» на выезде сыграет с аутсайдером третьего испанского дивизиона «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании. Возможная неудача в этом матче будет воспринята как катастрофа, и последуют серьезные решения.

В то же время мадридский клуб предпочел бы оставить Алонсо на посту тренера до тех пор, пока позволяют результаты, но право на ошибку у Хаби практически отсутствует.

Алонсо выжил! Первая победа из трех – нервная, с голами Мбаппе и Родриго

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
